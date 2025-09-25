Pakistan vs Bangladesh - 5th Match - Asia Cup, 2025

Venue: Dubai International Cricket Stadium Dubai
Match coverage has started! Live updates will appear here.
This live blog is AI generated.
Fakhar Zaman Departs! Bangladesh Strikes Again! | Pakistan - 29/3 (6.3)
September 25, 2025 8:35 pm
Fakhar Zaman is caught by Tanzim Hasan Sakib off Rishad Hossain, a crucial breakthrough for Bangladesh. Zaman was looking to build an innings but falls for 13 runs off 20 balls, including 2 fours.
Powerplay Review: Pakistan's Rocky Start | Pakistan - 27/2 (6.0)
September 25, 2025 8:30 pm
Pakistan concludes the powerplay at 27/2. After losing two early wickets, Fakhar Zaman (12 runs off 18 balls) and Agha Salman (11 runs off 11 balls) have shown resilience, hitting crucial boundaries to stabilize the innings. Taskin Ahmed and Mahedi Hasan were the wicket-takers for Bangladesh.
Agha Salman finds the boundary! | Pakistan - 27/2 (5.5)
September 25, 2025 8:29 pm
Agha Salman smashes a glorious boundary, sending the ball racing to the ropes! This much-needed four helps Pakistan release some pressure and push their score forward. A well-timed shot!
Zaman finds the boundary! | Pakistan - 19/2 (4.2)
September 25, 2025 8:23 pm
Fakhar Zaman hits a superb boundary, finding the gap with precision. This is his second boundary of the innings, providing some much-needed momentum for Pakistan.
Salman Breaks the Shackles with a Boundary! | Pakistan - 15/2 (4.0)
September 25, 2025 8:21 pm
Agha Salman hits a crucial boundary, finding the ropes with a well-timed shot to ease the pressure on Pakistan.
Fakhar Zaman breaks the shackles with a boundary! | Pakistan - (9/2 (2.5))
September 25, 2025 8:17 pm
After a period of tight bowling, Fakhar Zaman finds the boundary, easing some pressure on Pakistan. A much-needed four to get the scoreboard moving.
Mahedi Hasan Strikes Again! Saim Ayub Departs Early | Pakistan - 5/2 (1.4)
September 25, 2025 8:13 pm
Mahedi Hasan picks up his first wicket, dismissing Saim Ayub caught by Rishad Hossain. Pakistan are now two down in quick succession, struggling to build an innings.
Ayub Departs Early! Bangladesh Dominates Initial Overs | Pakistan - 5/2 (1.4)
September 25, 2025 8:11 pm
Saim Ayub is caught by Rishad Hossain off Mahedi Hasan for a duck. Pakistan are reeling after losing two early wickets, putting Bangladesh firmly in control.
Early Breakthrough! Taskin Ahmed Strikes! | Pakistan - 4/1 (0.4)
September 25, 2025 8:06 pm
Taskin Ahmed draws first blood for Bangladesh! Sahibzada Farhan is caught by Rishad Hossain, departing for just 4 runs. A crucial early wicket for Bangladesh.
First Boundary of the Match! | Pakistan - 4/0 (0.3)
September 25, 2025 8:04 pm
Sahibzada Farhan breaks the shackles with a superb boundary, getting Pakistan off the mark with a well-timed shot.
Match Underway! | Pakistan - 0/0 (0.1)
September 25, 2025 8:03 pm
Taskin Ahmed bowls the first ball of the match to Sahibzada Farhan, who defends it confidently. A solid start to the innings.
Squads Unveiled for Today's Clash!
September 25, 2025 7:37 pm
The playing XIs are out! Pakistan features Sahibzada Farhan, Fakhar Zaman, Saim Ayub, Agha Salman, Hussain Talat, Mohammad Haris, Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Haris Rauf, and Abrar Ahmad. Bangladesh counters with Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Towhid Hridoy, Shamim Hossain, Jaker Ali, Rishad Hossain, Nurul Hasan, Mahedi Hasan, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, and Mustafizur Rahman.