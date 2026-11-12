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Grand celebrations to mark 650th birth anniversary of Guru Ravidas

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Tribune News Service
Amritsar, Updated At : 01:01 AM Nov 12, 2026 IST
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The Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee during a meeting in Amritsar on Wednesday.
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The Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC) will organise 15 special kirtan darbars and Gurmat samagams at various gurdwaras across the country from November 14 to February 18 as part of the celebrations marking the 650th birth anniversary of Guru Ravidas.

The main commemorative events will be held at Sri Anandpur Sahib on February 19 and 20, 2027.

A meeting of the SGPC sub-committee was held at its headquarters here on Wednesday to finalise the arrangements and schedule of the religious programmes. SGPC chief secretary Kulwant Singh Mannan said the celebrations would be organised on a large scale to mark the anniversary and ensure maximum participation of devotees.

Sharing the schedule, Mannan said the first programme would be held at Gurdwara Sri Ber Sahib, Sultanpur Lodhi, on November 14, followed by events at Gurdwara Sri Garna Sahib, Bodal, on November 29; Gurdwara Sri Charan Kanwal Sahib, Banga, on December 5; and Gurdwara Sri Guru Arjan Dev Ji, Mau Sahib, on December 8.

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In January 2027, programmes will be held at Gurdwara Sri Amb Sahib, Mohali, on January 2; Gurdwara Shaheedan Laddhewal, Mehalpur, on January 5; Gurdwara Sri Manji Sahib, Alamgir, Ludhiana, on January 10; Gurdwara Sang Ji, Dheshian, on January 14; Gurdwara Tap Asthan Bibi Pradhan Kaur Ji, Barnala, on January 22; Gurdwara Sri Dehra Sahib Satikarian, Batala, on January 23; Takht Sri Damdama Sahib, Talwandi Sabo, on January 24; and Gurdwara Dukh Niwaran Sahib, Patiala, on January 30.

The remaining programmes will be organised at Gurdwara Zamni Sahib, Bajidpur, on February 7; Nalagarh in Himachal Pradesh on February 14; and Gurdwara Sri Manji Sahib Diwan Hall, Amritsar, on February 18.

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THE TRIBUNE, India’s oldest, daily English-language newspaper, was first published on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan), and save for 40 days in the immediate aftermath of Partition, has come out every day over the last 145 years. THE TRIBUNE was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist of the time. The newspaper is run by a five-member Trust, which is chaired by Shri N N Vohra, former Governor of J&K State (2008-2018); as well as Justice S S Sodhi, former Chief Justice of the Allahabad High Court; Shri Gurbachan Jagat, former Governor of Manipur; Lt Gen. Shamsher Singh Mehta, former Western Army Commander; Shri Paramjit Singh Patwalia, Senior Advocate in the Supreme Court.

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