Punjabi writers felicitated at Tarsikka village

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Punjabi Sahit Sabha Tarsikka felicitated Punjabi writers and organised a Kavi Darbar at Tarsikka village. During the event, Rajwinder Singh, Rajbir Kaur Bir Grewal, Kanwalpreet Kaur Thind, Navjot Bajwa, Navjot Bhullar, Jagan Nath Nimana, Ramesh, Lakhwinder Singh Uppal, Jasbir Singh Jhabbal, Ajaib Singh, Sakattar Singh Purewal, Jaswant, Sarbjit Singh Sandhu, Bhupinder Pheruman, Harmit Artist, Avtar Singh Mangat, Havildar Hardyal Singh, Pal Pauji and others presented their works.
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