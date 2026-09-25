Tarn Taran basks in karate gold medallist’s glory
Sonamjit Kaur of Guru Amar Dass Adarsh Institute secures 1st place in Malaysia meet
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Sonamjit Kaur, a Class VII student of Guru Amar Dass Adarsh Institute, Goindwal Sahib, and daughter of Roor Singh, brought laurels to her school and the region by securing first place and winning a gold medal at an international karate tournament held in Malaysia.
Sonamjit delivered an outstanding performance at the tournament, showcasing her skills at the international level. Her achievement has brought pride to her parents, Guru Amar Dass Adarsh Institute, Goindwal Sahib, and the entire region.
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Dr Jatinderpal Singh, Director, and Manisha Sood, Principal, of Guru Amar Dass Adarsh Institute expressed their happiness and pride over the student’s achievement.
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