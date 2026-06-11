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Thunderstorm alert issued for Punjab as weather turns volatile after prolonged heatwave

IMD warns of strong winds, lightning and hail in several districts; wind speeds may reach up to 80 kmph

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Mohit Khanna
Tribune News Service
Chandigarh, Updated At : 07:34 PM Jun 11, 2026 IST
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Severe thunderstorms likely across parts of Malwa, Majha and Doaba regions. Tribune photo: Sarabjit Singh
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The India Meteorological Department (IMD) on Thursday issued a nowcast warning for severe thunderstorms, lightning and hail across several parts of Punjab, signalling a sudden shift in weather after more than a week of intense heatwave conditions.

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According to tehsil-level forecasts issued by the Meteorological Centre, thunderstorms accompanied by strong winds and hail are likely to affect multiple districts, with wind speeds ranging from 30 kmph to 80 kmph.

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IMD nowcast warning for Punjab

CategoryWeather ConditionsWind Speed
Severe ThunderstormThunderstorm with lightning and hail60-80 kmph
Moderate ThunderstormThunderstorm with lightning40-60 kmph
Light ThunderstormThunderstorm with lightning30-40 kmph

Areas under severe thunderstorm alert (60-80 kmph)

Sardulgarh, Budhlada, Mansa, Sunam, Sangrur, Barnala, Tapa, Talwandi Sabo, Malout, Bathinda, Gidderbaha, Rampura Phul, Jaitu, Muktsar, Bagha Purana, Faridkot, Nihal Singhwala, Baba Bakala, Amritsar-I, Amritsar-II, Batala, Ajnala, Dera Baba Nanak, Gurdaspur and Pathankot.

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Areas under moderate thunderstorm alert (40-60 kmph)

Sardulgarh, Budhlada, Lehra, Mansa, Sunam, Sangrur, Barnala, Tapa, Dhuri, Malerkotla, Moonak, Abohar, Malout, Bathinda, Gidderbaha, Fazilka, Rampura Phul, Jaitu, Muktsar, Jalalabad, Bagha Purana, Faridkot, Moga, Ferozepur, Zira, Shahkot, Patti, Sultanpur Lodhi, Tarn Taran, Khadur Sahib, Nihal Singhwala, Raikot, Jagraon, Kapurthala, Jalandhar-II, Baba Bakala, Amritsar-I, Amritsar-II, Batala, Ajnala, Bhulath, Dasuya, Mukerian, Gurdaspur, Pathankot and Dhar Kalan.

Areas under light thunderstorm alert (30-40 kmph)

Lehra, Sunam, Sangrur, Dhuri, Malerkotla, Moonak, Patran, Samana, Patiala, Nabha, Amloh, Payal, Ludhiana East, Moga, Ferozepur, Zira, Shahkot, Patti, Sultanpur Lodhi, Tarn Taran, Raikot, Jagraon, Ludhiana West, Phillaur, Nakodar, Phagwara, Jalandhar-I, Kapurthala, Jalandhar-II, Nawanshahr, Garhshankar, Hoshiarpur, Dasuya, Mukerian and Dhar Kalan.

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The warning comes as Punjab continues to reel under a severe heatwave, with temperatures hovering around 40°C in many places for over a week.

A nowcast alert is a short-term weather forecast issued to warn people about sudden and potentially hazardous weather developments, allowing authorities and residents to take timely precautions.

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The Tribune, now published from Chandigarh, started publication on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan). It was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist, and is run by a trust comprising five eminent persons as trustees.

The Tribune, the largest selling English daily in North India, publishes news and views without any bias or prejudice of any kind. Restraint and moderation, rather than agitational language and partisanship, are the hallmarks of the newspaper. It is an independent newspaper in the real sense of the term.

The Tribune has two sister publications, Punjabi Tribune (in Punjabi) and Dainik Tribune (in Hindi).

Remembering Sardar Dyal Singh Majithia

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