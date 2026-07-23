Ticketless rail travel: 193 passengers caught

Railway officials found as many as 193 passengers travelling ticketless on the Ludhiana-Amritsar section on Tuesday.
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During a special checking drive conducted on the Ludhiana-Amritsar main line section, led by Assistant Commercial Manager Raj Kumar, a nine-member ticket checking team conducted intensive checks on various trains. Tickets were checked on trains number 14674 and 14673 (Shaheed Express), 11057 (Amritsar Express), and 13006 (Amritsar-Howrah Mail), among others. Senior Divisional Commercial Manager, Basant Kumar, stated that a fine amounting to Rs1.78 lakh was collected from the ticketless passengers.
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