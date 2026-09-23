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Food regulator starts penal action against Amazon, Swiggy, BigBasket, others

Non-compliances include misleading claims and sale of prohibited products

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PTI
New Delhi, Updated At : 07:46 PM Sep 23, 2026 IST
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In the last six months, FSSAI has stepped up enforcement actions against food business operators (FBOs) and e-commerce companies. File photo
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Food regulator FSSAI on Wednesday said it has initiated penal action against e-commerce platforms Amazon, Swiggy Instamart, BigBasket, Flipkart India and Zepto for various non-compliances, including misleading claims and sale of prohibited products.

In a social media post, the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) informed that it has made a "major crackdown on e-commerce platforms, including Amazon, Swiggy Instamart, BigBasket, Flipkart India and Zepto over regulatory non-compliances".

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The non-compliances include misbranding/misleading claims, as well as sale and display of prohibited/poisonous food articles, it added.

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In the last six months, FSSAI has stepped up enforcement actions against food business operators (FBOs) and e-commerce companies. It has also been informing about these actions to consumers at large through social media platforms.

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THE TRIBUNE, India’s oldest, daily English-language newspaper, was first published on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan), and save for 40 days in the immediate aftermath of Partition, has come out every day over the last 145 years. THE TRIBUNE was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist of the time. The newspaper is run by a five-member Trust, which is chaired by Shri N N Vohra, former Governor of J&K State (2008-2018); as well as Justice S S Sodhi, former Chief Justice of the Allahabad High Court; Shri Gurbachan Jagat, former Governor of Manipur; Lt Gen. Shamsher Singh Mehta, former Western Army Commander; Shri Paramjit Singh Patwalia, Senior Advocate in the Supreme Court.

THE TRIBUNE is free, objective, and independent. Restraint and moderation, rather than agitational language, are the hallmarks of the paper.

The Tribune has two sister publications, Punjabi Tribune (in Punjabi) and Dainik Tribune (in Hindi).

Remembering Sardar Dyal Singh Majithia

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