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Bransley, Sharnjit win bodybuilding championship

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Deepankar Sharda
Tribune News Service
Chandigarh, Updated At : 12:35 AM Oct 19, 2026 IST
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The event also attracted many fitness enthusiasts and featured fitness personalities.
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Bransley D Nongkynrih won the Men’s Bodybuilding Open Light Heavyweight event and Men’s Classic Physique Open Class A during the National Physique Committee (NPC) Sheru Classic North India Championship. Sharnjit won both the Men’s Bodybuilding Junior Lightweight and Open Middleweight categories.

Aryan Bisla secured first place in Junior Heavyweight, Akshay Walia topped the Open Bantamweight category, Gaurav Kaushal won Open Welterweight, and Tejas Sule finished first in Open Heavyweight. In Men’s Classic Physique, Jaismeen Ralhan won Open Class B, while Tushar Chakraborty secured first place in Open Class C. In Men’s Physique, Pukhraj Singh won Junior B, Varun Malhotra topped Open Class A, Jaismeen Ralhan secured first place in Open Class B, and Monil Chauhan emerged victorious in Open Class C. Mandeep Kaur claimed first place in the Women’s Bikini Open category.

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The event also attracted many fitness enthusiasts and featured fitness personalities, including Sheru Aangrish, Dronacharya Award recipient Bhupender Dhawan.

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THE TRIBUNE, India’s oldest, daily English-language newspaper, was first published on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan), and save for 40 days in the immediate aftermath of Partition, has come out every day over the last 145 years. THE TRIBUNE was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist of the time. The newspaper is run by a five-member Trust, which is chaired by Shri N N Vohra, former Governor of J&K State (2008-2018); as well as Justice S S Sodhi, former Chief Justice of the Allahabad High Court; Shri Gurbachan Jagat, former Governor of Manipur; Lt Gen. Shamsher Singh Mehta, former Western Army Commander; Shri Paramjit Singh Patwalia, Senior Advocate in the Supreme Court.

THE TRIBUNE is free, objective, and independent. Restraint and moderation, rather than agitational language, are the hallmarks of the paper.

The Tribune has two sister publications, Punjabi Tribune (in Punjabi) and Dainik Tribune (in Hindi).

Remembering Sardar Dyal Singh Majithia

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