Bransley, Sharnjit win bodybuilding championship

Bransley D Nongkynrih won the Men’s Bodybuilding Open Light Heavyweight event and Men’s Classic Physique Open Class A during the National Physique Committee (NPC) Sheru Classic North India Championship. Sharnjit won both the Men’s Bodybuilding Junior Lightweight and Open Middleweight categories.
Aryan Bisla secured first place in Junior Heavyweight, Akshay Walia topped the Open Bantamweight category, Gaurav Kaushal won Open Welterweight, and Tejas Sule finished first in Open Heavyweight. In Men’s Classic Physique, Jaismeen Ralhan won Open Class B, while Tushar Chakraborty secured first place in Open Class C. In Men’s Physique, Pukhraj Singh won Junior B, Varun Malhotra topped Open Class A, Jaismeen Ralhan secured first place in Open Class B, and Monil Chauhan emerged victorious in Open Class C. Mandeep Kaur claimed first place in the Women’s Bikini Open category.
The event also attracted many fitness enthusiasts and featured fitness personalities, including Sheru Aangrish, Dronacharya Award recipient Bhupender Dhawan.