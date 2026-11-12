Chandigarh side picked for Syed Mushtaq Ali T20 Trophy

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The UTCA Chandigarh has picked its senior men's cricket team for the upcoming Syed Mushtaq Ali T20 Trophy in Mumbai. The 15-member squad will be led by Shivam Bhambri.
Chandigarh will play seven league matches, beginning its campaign against Baroda on November 14. The team will subsequently take on Bengal on November 16, Rajasthan on November 18, Uttar Pradesh on November 20, Karnataka on November 22, Mizoram on November 24 and Jharkhand on November 26.
The Chandigarh squad comprises Manan Vohra, Nehal Pajni, Arjun Azad, Sanyam Saini, Arush Bhandari, Nikhil Thakur, Bhagminder Lather, Raman Bishnoi, Nikhil Kumar, Hardik Chaudhary, Sandeep Sharma, Rohit Dhanda, Jagjeet Sandhu and Chiragvir Dhindsa.
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