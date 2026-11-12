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Chandigarh side picked for Syed Mushtaq Ali T20 Trophy

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Tribune News Service
Chandigarh, Updated At : 01:32 AM Nov 12, 2026 IST
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Chandigarh team members pose for a photograph ahead of the Syed Mustaq Ali T20 Trophy.
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The UTCA Chandigarh has picked its senior men's cricket team for the upcoming Syed Mushtaq Ali T20 Trophy in Mumbai. The 15-member squad will be led by Shivam Bhambri.

Chandigarh will play seven league matches, beginning its campaign against Baroda on November 14. The team will subsequently take on Bengal on November 16, Rajasthan on November 18, Uttar Pradesh on November 20, Karnataka on November 22, Mizoram on November 24 and Jharkhand on November 26.

The Chandigarh squad comprises Manan Vohra, Nehal Pajni, Arjun Azad, Sanyam Saini, Arush Bhandari, Nikhil Thakur, Bhagminder Lather, Raman Bishnoi, Nikhil Kumar, Hardik Chaudhary, Sandeep Sharma, Rohit Dhanda, Jagjeet Sandhu and Chiragvir Dhindsa.

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THE TRIBUNE, India’s oldest, daily English-language newspaper, was first published on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan), and save for 40 days in the immediate aftermath of Partition, has come out every day over the last 145 years. THE TRIBUNE was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist of the time. The newspaper is run by a five-member Trust, which is chaired by Shri N N Vohra, former Governor of J&K State (2008-2018); as well as Justice S S Sodhi, former Chief Justice of the Allahabad High Court; Shri Gurbachan Jagat, former Governor of Manipur; Lt Gen. Shamsher Singh Mehta, former Western Army Commander; Shri Paramjit Singh Patwalia, Senior Advocate in the Supreme Court.

THE TRIBUNE is free, objective, and independent. Restraint and moderation, rather than agitational language, are the hallmarks of the paper.

The Tribune has two sister publications, Punjabi Tribune (in Punjabi) and Dainik Tribune (in Hindi).

Remembering Sardar Dyal Singh Majithia

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