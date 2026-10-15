Returning officers appointed for Chandigarh MC elections

The State Election Commission, UT, has appointed electoral registration officers (EROs), returning officers-cum-scrutinising officers and assistant electoral registration officers for the coming MC elections.
According to notifications issued by State Election Commissioner Vijay Dev, officers have been assigned responsibilities for the 35 wards.
The electoral registration officers and returning officers-cum-scrutinising officers include Pradhuman Singh, Additional Excise and Taxation Commissioner-cum-Collector (Excise); Nitish Singla, Director, School Education; Palika Arora, Director, Technical Education; Naveen, Chief General Manager, CITCO; Isha Kamboj, Sub-Divisional Magistrate (South); Paviter Singh, Assistant Estate Officer-I; Radhika Singh, Director, Tourism; Avikesh Gupta, Director, Information Technology; and Khushpreet Kaur, Assistant Estate Officer-II.
Three additional officers have been designated as reserve officers.