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Returning officers appointed for Chandigarh MC elections

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Dushyant Singh Pundir
Tribune News Service
Chandigarh, Updated At : 01:22 AM Oct 15, 2026 IST
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The Chandigarh MC office building in Sector 17. File
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The State Election Commission, UT, has appointed electoral registration officers (EROs), returning officers-cum-scrutinising officers and assistant electoral registration officers for the coming MC elections.

According to notifications issued by State Election Commissioner Vijay Dev, officers have been assigned responsibilities for the 35 wards.

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The electoral registration officers and returning officers-cum-scrutinising officers include Pradhuman Singh, Additional Excise and Taxation Commissioner-cum-Collector (Excise); Nitish Singla, Director, School Education; Palika Arora, Director, Technical Education; Naveen, Chief General Manager, CITCO; Isha Kamboj, Sub-Divisional Magistrate (South); Paviter Singh, Assistant Estate Officer-I; Radhika Singh, Director, Tourism; Avikesh Gupta, Director, Information Technology; and Khushpreet Kaur, Assistant Estate Officer-II.

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Three additional officers have been designated as reserve officers.

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THE TRIBUNE, India’s oldest, daily English-language newspaper, was first published on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan), and save for 40 days in the immediate aftermath of Partition, has come out every day over the last 145 years. THE TRIBUNE was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist of the time. The newspaper is run by a five-member Trust, which is chaired by Shri N N Vohra, former Governor of J&K State (2008-2018); as well as Justice S S Sodhi, former Chief Justice of the Allahabad High Court; Shri Gurbachan Jagat, former Governor of Manipur; Lt Gen. Shamsher Singh Mehta, former Western Army Commander; Shri Paramjit Singh Patwalia, Senior Advocate in the Supreme Court.

THE TRIBUNE is free, objective, and independent. Restraint and moderation, rather than agitational language, are the hallmarks of the paper.

The Tribune has two sister publications, Punjabi Tribune (in Punjabi) and Dainik Tribune (in Hindi).

Remembering Sardar Dyal Singh Majithia

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