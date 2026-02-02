DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Tribune Holiday Sale Winner Announced
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement
PREMIUM Explainers Defence Photo Gallery Cricket The Great Game Simply Punjab Simply Haryana UPSC
Home / Chandigarh / Tania claims gold in weightlifting

Tania claims gold in weightlifting

article_Author
Tribune News Service
Chandigarh, Updated At : 05:22 AM Feb 02, 2026 IST
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
Advertisement

Tania claimed gold in the youth 44kg weight category with a total lift of 59kg (25kg Snatch, 34kg Clean & Jerk) at the Chandigarh ASMITA Weightlifting League for Youth, Juniors, and Seniors, organized by the Chandigarh Amateur Weightlifting Association at Sector 42 Sports Complex. Ekta Swaraj took silver with a 55kg lift (25kg Snatch, 30kg Clean & Jerk), while Teejo finished third with 47kg (20kg Snatch, 27kg Clean & Jerk).

Advertisement

In the junior 48kg event, Tania secured her second gold with a 59kg total (25kg Snatch, 34kg Clean & Jerk), followed by Jasmeet Kaur at 47kg (17kg Snatch, 30kg Clean & Jerk) and Lovepreet Kaur at 44kg (18kg Snatch, 26kg Clean & Jerk). In the senior 48kg category, Ekta Swaraj lifted 59kg (25kg Snatch, 34kg Clean & Jerk) and Karamjeet Kaur 50kg (25kg Snatch, 25kg Clean & Jerk) to claim the top two positions.

Advertisement

In the junior 53kg group, Anu Sahani topped the podium with a total of 71kg (31kg Snatch, 40kg Clean & Jerk), followed by Monika and Harsika. Riya Chaudhary won gold in the junior 58kg category with a 55kg lift (24kg Snatch, 31kg Clean & Jerk), while Sanju finished second with 54kg (25kg Snatch, 29kg Clean & Jerk).

Advertisement

Youth 63kg category saw Kangna win gold with 107kg (51kg Snatch, 56kg Clean & Jerk), followed by Jyotsna Bajaj at 61kg (28kg Snatch, 33kg Clean & Jerk). In the junior event, Shagun lifted 117kg (54kg Snatch, 63kg Clean & Jerk), Kangna 107kg (51kg Snatch, 53kg Clean & Jerk), and Prabhsimran Kaur 50kg (20kg Snatch, 30kg Clean & Jerk). Shagun also topped the senior 63kg event with 117kg, followed by Hena Bagam at 70kg (30kg Snatch, 40kg Clean & Jerk) and Simranpreet Kaur at 55kg (25kg Snatch, 30kg Clean & Jerk).

Bhoomika Vaid won the youth 69kg gold with 55kg (22kg Snatch, 33kg Clean & Jerk). Naina Bagadi took the youth 77kg title with 63kg (30kg Snatch, 33kg Clean & Jerk), while Anya Rakhwal lifted 170kg (80kg Snatch, 90kg Clean & Jerk) to win both junior and senior 77kg categories. Chahat dominated the +77kg youth and junior 86kg events with 135kg (60kg Snatch, 75kg Clean & Jerk), while Ruchi finished second in junior 86kg with 130kg (55kg Snatch, 75kg Clean & Jerk).

Advertisement

Read what others can’t with The Tribune Premium

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

The Tribune, now published from Chandigarh, started publication on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan). It was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist, and is run by a trust comprising five eminent persons as trustees.

The Tribune, the largest selling English daily in North India, publishes news and views without any bias or prejudice of any kind. Restraint and moderation, rather than agitational language and partisanship, are the hallmarks of the newspaper. It is an independent newspaper in the real sense of the term.

The Tribune has two sister publications, Punjabi Tribune (in Punjabi) and Dainik Tribune (in Hindi).

Remembering Sardar Dyal Singh Majithia

Copyright © The Tribune Trust, 2024
Designed and developed by : sortd
tlbr_img1 Classifieds tlbr_img2 Videos tlbr_img3 Premium tlbr_img4 E-Paper tlbr_img5 Shorts