Tania claims gold in weightlifting

Tania claimed gold in the youth 44kg weight category with a total lift of 59kg (25kg Snatch, 34kg Clean & Jerk) at the Chandigarh ASMITA Weightlifting League for Youth, Juniors, and Seniors, organized by the Chandigarh Amateur Weightlifting Association at Sector 42 Sports Complex. Ekta Swaraj took silver with a 55kg lift (25kg Snatch, 30kg Clean & Jerk), while Teejo finished third with 47kg (20kg Snatch, 27kg Clean & Jerk).
In the junior 48kg event, Tania secured her second gold with a 59kg total (25kg Snatch, 34kg Clean & Jerk), followed by Jasmeet Kaur at 47kg (17kg Snatch, 30kg Clean & Jerk) and Lovepreet Kaur at 44kg (18kg Snatch, 26kg Clean & Jerk). In the senior 48kg category, Ekta Swaraj lifted 59kg (25kg Snatch, 34kg Clean & Jerk) and Karamjeet Kaur 50kg (25kg Snatch, 25kg Clean & Jerk) to claim the top two positions.
In the junior 53kg group, Anu Sahani topped the podium with a total of 71kg (31kg Snatch, 40kg Clean & Jerk), followed by Monika and Harsika. Riya Chaudhary won gold in the junior 58kg category with a 55kg lift (24kg Snatch, 31kg Clean & Jerk), while Sanju finished second with 54kg (25kg Snatch, 29kg Clean & Jerk).
Youth 63kg category saw Kangna win gold with 107kg (51kg Snatch, 56kg Clean & Jerk), followed by Jyotsna Bajaj at 61kg (28kg Snatch, 33kg Clean & Jerk). In the junior event, Shagun lifted 117kg (54kg Snatch, 63kg Clean & Jerk), Kangna 107kg (51kg Snatch, 53kg Clean & Jerk), and Prabhsimran Kaur 50kg (20kg Snatch, 30kg Clean & Jerk). Shagun also topped the senior 63kg event with 117kg, followed by Hena Bagam at 70kg (30kg Snatch, 40kg Clean & Jerk) and Simranpreet Kaur at 55kg (25kg Snatch, 30kg Clean & Jerk).
Bhoomika Vaid won the youth 69kg gold with 55kg (22kg Snatch, 33kg Clean & Jerk). Naina Bagadi took the youth 77kg title with 63kg (30kg Snatch, 33kg Clean & Jerk), while Anya Rakhwal lifted 170kg (80kg Snatch, 90kg Clean & Jerk) to win both junior and senior 77kg categories. Chahat dominated the +77kg youth and junior 86kg events with 135kg (60kg Snatch, 75kg Clean & Jerk), while Ruchi finished second in junior 86kg with 130kg (55kg Snatch, 75kg Clean & Jerk).