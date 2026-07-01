India opt to bat against England in 1st T20I, Sooryavanshi misses out
Spinners Varun Chakravarthy and Ravi Bishnoi return to the playing eleven for India
Vaibhav Sooryavanshi during a warm-up session before the 1st T20I against England, at Riverside Ground in Chester-le-Street on Wednesday. (ANI Photo)
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India captain Shreyas Iyer won the toss and elected to bat against England in the first game of their five-match T20I series here on Wednesday.
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Spinners Varun Chakravarthy and Ravi Bishnoi returned to the playing eleven for India but young batting sensation Vaibhav Sooryavanshi remained on the sidelines.
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England had announced their playing eleven on the eve of the match.
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Teams
India: Sanju Samson, Abhishek Sharma, Ishan Kishan (wk), Shreyas Iyer (c), Tilak Varma, Shivam Dube, Axar Patel, Harshit Rana, Ravi Bishnoi, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy.
England: Phil Salt, Jos Buttler (wk), Harry Brook (c), Jacob Bethell, Tom Banton, Sam Curran, Will Jacks, Liam Dawson, Adil Rashid, Luke Wood, Saqib Mahmood.
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