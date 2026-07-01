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Home / Cricket / India opt to bat against England in 1st T20I, Sooryavanshi misses out

India opt to bat against England in 1st T20I, Sooryavanshi misses out

Spinners Varun Chakravarthy and Ravi Bishnoi return to the playing eleven for India

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PTI
Chester-le-Street (UK), Updated At : 10:24 PM Jul 01, 2026 IST
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Vaibhav Sooryavanshi during a warm-up session before the 1st T20I against England, at Riverside Ground in Chester-le-Street on Wednesday. (ANI Photo)
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India captain Shreyas Iyer won the toss and elected to bat against England in the first game of their five-match T20I series here on Wednesday.

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Spinners Varun Chakravarthy and Ravi Bishnoi returned to the playing eleven for India but young batting sensation Vaibhav Sooryavanshi remained on the sidelines.

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England had announced their playing eleven on the eve of the match.

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Teams

India: Sanju Samson, Abhishek Sharma, Ishan Kishan (wk), Shreyas Iyer (c), Tilak Varma, Shivam Dube, Axar Patel, Harshit Rana, Ravi Bishnoi, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy.

England: Phil Salt, Jos Buttler (wk), Harry Brook (c), Jacob Bethell, Tom Banton, Sam Curran, Will Jacks, Liam Dawson, Adil Rashid, Luke Wood, Saqib Mahmood.

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The Tribune, now published from Chandigarh, started publication on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan). It was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist, and is run by a trust comprising five eminent persons as trustees.

The Tribune, the largest selling English daily in North India, publishes news and views without any bias or prejudice of any kind. Restraint and moderation, rather than agitational language and partisanship, are the hallmarks of the newspaper. It is an independent newspaper in the real sense of the term.

The Tribune has two sister publications, Punjabi Tribune (in Punjabi) and Dainik Tribune (in Hindi).

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