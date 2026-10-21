CM Rekha Gupta calls for unity against hatred, injustice, social evils
Gupta said Lord Ram's victory over Ravana carries a message that remains relevant even today, particularly at a time when society continues to grapple with several challenges
President Droupadi Murmu holds a bow and arrow to burn the effigy of the demon king 'Ravana' during Dasehra celebrations at Dwarka Shri Ramlila, in New Delhi on Tuesday. Delhi Chief Minister Rekha Gupta and Delhi Minister Parvesh Verma also present.
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