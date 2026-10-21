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CM Rekha Gupta calls for unity against hatred, injustice, social evils

Gupta said Lord Ram's victory over Ravana carries a message that remains relevant even today, particularly at a time when society continues to grapple with several challenges

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Tribune News Service
New Delhi, Updated At : 05:02 AM Oct 21, 2026 IST
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President Droupadi Murmu holds a bow and arrow to burn the effigy of the demon king 'Ravana' during Dasehra celebrations at Dwarka Shri Ramlila, in New Delhi on Tuesday. Delhi Chief Minister Rekha Gupta and Delhi Minister Parvesh Verma also present.
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Delhi Chief Minister Rekha Gupta called upon people to stand united against social evils and anti-national elements during the Ramlila and Vijayadashami celebrations at Sector 10 in Dwarka here today.
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She stressed that the true spirit of the festival lies in overcoming hatred, corruption, injustice and other evils prevalent in society.

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Addressing the gathering, the Chief Minister said Vijayadashami was not merely a celebration of Lord Ram's victory over Ravana, but also a reminder that truth, righteousness and justice ultimately prevail over falsehood, injustice and arrogance.

Extending her Vijayadashami greetings, Gupta said Lord Ram's victory over Ravana carries a message that remains relevant even today, particularly at a time when society continues to grapple with several challenges.

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Highlighting the significance of Lord Ram's teachings, she said, "Lord Ram is not just a deity people worship, but also an ideal for life."

The Chief Minister said that while Ravana has symbolised evil for centuries, modern society continues to face its own forms of wrongdoing, including corruption, addiction, crime, social discrimination, atrocities against women, anger, jealousy and hatred.

She emphasised that eliminating these evils requires individuals to look beyond religious celebrations and incorporate the values associated with Lord Ram into their everyday conduct.

Gupta also urged people to use the occasion of Vijayadashami for self- reflection and recognise the shortcomings within themselves rather than merely pointing towards the evils around them.

She said the life of Lord Ram offers lessons in discipline, duty and righteousness, which could guide individuals towards building a more responsible and harmonious society.

Calling for collective efforts towards nation building, the Chief Minister stressed that citizens must rise above hatred and differences and work together for the country's progress.

She further called upon people to stand united against the evils prevalent in society and teach anti-national elements a lesson.

Emphasising the need for harmony, Gupta said hatred must give way to love and mutual respect if the country is to move towards a brighter future.

The Chief Minister said Vijayadashami should inspire people not only to celebrate the symbolic destruction of evil, but also to make a personal commitment to eliminating injustice and wrongdoing from society.

Lord Ram embodies dharma, truth: Prez

President Droupadi Murmu, who was the chief guest on the occasion, extended her greetings to the people of the country on Dasehra, symbolising the triumph of righteousness over unrighteousness. In a post on X, she stated that Lord Ram embodies the ideal form of dharma, truth and moral conduct. She emphasised that through Ramleelas across the country and abroad, people recall the great ideals and life values of Lord Ram.

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