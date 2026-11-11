Delhi Govt transfers Rs 141 cr to 15L families for LPG assistance
PMUY beneficiaries get Rs 642 each; Non-PMUY ration cardholders get Rs 942; Direct Benefit Transfer scheme launched
Delhi CM Rekha Gupta distributes the gift of free LPG cylinders to eligible families with the grant amount being transferred directly into beneficiaries’ bank accounts through Direct Benefit Transfer (DBT) at Talkatora Stadium in New Delhi on Tuesday.
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