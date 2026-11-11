Delhi Govt transfers Rs 141 cr to 15L families for LPG assistance

The Delhi Government on Tuesday transferred Rs 141.88 crore to the bank accounts of 15.45 lakh ration cardholder families as financial assistance for LPG cylinders on the occasion of Diwali.Chief Minister Rekha Gupta launched the disbursement through Direct Benefit Transfer (DBT) at an event held at Talkatora Stadium.A total of 15,45,994 families received the assistance, including 1,24,964 beneficiaries under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) and 14,21,030 families in the non PMUY category. While each PMUY beneficiary received Rs 642, the remaining eligible ration cardholder families were given Rs 942 each.The financial assistance is part of the Delhi Government's scheme to provide support to ration cardholder families during Holi and Diwali. The beneficiaries had also received assistance under the scheme during Holi earlier this year.

Addressing the gathering, Gupta said the initiative was aimed at providing financial relief to families during festivals and ensuring that welfare benefits reached beneficiaries without intermediaries. "Supporting families financially during festivals is the government’s commitment, ensuring that the benefits of welfare schemes reach people directly remains our priority,” CM Rekha Gupta she said.

The government said the amount was transferred directly into the bank accounts of the heads of beneficiary families linked with their Aadhaar numbers. The disbursement process involved verification of ration card details and identification of eligible beneficiaries. Monitoring and audit mechanisms have also been put in place to prevent duplicate payments and ensure transparency.

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Food and Supplies Minister Manjinder Singh Sirsa said the initiative was aimed at reducing the financial burden on households, particularly women, amid rising prices. Referring to the transfer of around Rs 142 crore to more than 15 lakh families, he said the scheme was another step towards fulfilling Prime Minister Narendra Modi's commitment to women in Delhi.

"Our aim is to increase savings for women," Sirsa said.

He said the assistance was not limited to providing financial support during festivals, but was also intended to increase women's savings and bring financial relief and prosperity into their lives.