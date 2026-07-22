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Home / Delhi / Ministers JP Nadda, Jitendra Singh meet Sonam Wangchuk at Gurugram hospital  

Ministers JP Nadda, Jitendra Singh meet Sonam Wangchuk at Gurugram hospital  

Wangchuk was discharged from the Safdarjung Hospital on Tuesday evening and was shifted to Medanta Hospital for further treatment in compliance with a Delhi High Court order

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PTI
New Delhi, Updated At : 09:54 AM Jul 22, 2026 IST
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An ambulance carrying Sonam Wangchuk arrives at Medanta Hospital in Gurugram on Tuesday. (ANI Video Grab)
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Union ministers JP Nadda and Jitendra Singh on Tuesday met activist Sonam Wangchuk at Medanta Hospital in Gurugram, sources said.

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Wangchuk was discharged from the Safdarjung Hospital earlier in the evening and was shifted to Medanta Hospital for further treatment in compliance with a Delhi High Court order, officials said.

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"Union ministers JP Nadda and Jitendra Singh have met Sonam Wangchuk at the hospital," a source told PTI.

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Wangchuk was brought to the Medanta Hospital in an ambulance at around 7.30 pm under tight security. He has been admitted to ICU 8 under the supervision of Dr Sushila Kataria, an internal medicine specialist, a Medanta Hospital official said.

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THE TRIBUNE, India’s oldest, daily English-language newspaper, was first published on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan), and save for 40 days in the immediate aftermath of Partition, has come out every day over the last 145 years. THE TRIBUNE was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist of the time. The newspaper is run by a five-member Trust, which is chaired by Shri N N Vohra, former Governor of J&K State (2008-2018); as well as Justice S S Sodhi, former Chief Justice of the Allahabad High Court; Shri Gurbachan Jagat, former Governor of Manipur; Lt Gen. Shamsher Singh Mehta, former Western Army Commander; Shri Paramjit Singh Patwalia, Senior Advocate in the Supreme Court.

THE TRIBUNE is free, objective, and independent. Restraint and moderation, rather than agitational language, are the hallmarks of the paper.

The Tribune has two sister publications, Punjabi Tribune (in Punjabi) and Dainik Tribune (in Hindi).

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