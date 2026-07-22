Ministers JP Nadda, Jitendra Singh meet Sonam Wangchuk at Gurugram hospital  

Union ministers JP Nadda and Jitendra Singh on Tuesday met activist Sonam Wangchuk at Medanta Hospital in Gurugram, sources said.

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Wangchuk was discharged from the Safdarjung Hospital earlier in the evening and was shifted to Medanta Hospital for further treatment in compliance with a Delhi High Court order, officials said.

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"Union ministers JP Nadda and Jitendra Singh have met Sonam Wangchuk at the hospital," a source told PTI.

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Wangchuk was brought to the Medanta Hospital in an ambulance at around 7.30 pm under tight security. He has been admitted to ICU 8 under the supervision of Dr Sushila Kataria, an internal medicine specialist, a Medanta Hospital official said.