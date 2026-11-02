Uphold constitutional values, Delhi Speaker urges citizens

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Delhi Legislative Assembly Speaker Vijender Gupta on Sunday called upon citizens to remain vigilant, uphold constitutional values and protect democratic institutions while addressing a public awareness conference titled ‘Loktantra Bachao, Arajakta Hatao’ at Aggarwal Dharamshala in Sector 8, Rohini.
Gupta said democracy could flourish only when citizens actively participated in democratic processes and respected constitutional institutions. He said safeguarding democracy was a collective responsibility requiring awareness, participation and commitment from every citizen.
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He stressed the need to maintain the dignity of democratic institutions, encourage constructive public discourse and uphold the rule of law.
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