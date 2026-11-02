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Uphold constitutional values, Delhi Speaker urges citizens

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Tribune News Service
New Delhi, Updated At : 05:03 AM Nov 02, 2026 IST
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Delhi Assembly Speaker Vijender Gupta.
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Delhi Legislative Assembly Speaker Vijender Gupta on Sunday called upon citizens to remain vigilant, uphold constitutional values and protect democratic institutions while addressing a public awareness conference titled ‘Loktantra Bachao, Arajakta Hatao’ at Aggarwal Dharamshala in Sector 8, Rohini.

Gupta said democracy could flourish only when citizens actively participated in democratic processes and respected constitutional institutions. He said safeguarding democracy was a collective responsibility requiring awareness, participation and commitment from every citizen.

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He stressed the need to maintain the dignity of democratic institutions, encourage constructive public discourse and uphold the rule of law.

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THE TRIBUNE, India’s oldest, daily English-language newspaper, was first published on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan), and save for 40 days in the immediate aftermath of Partition, has come out every day over the last 145 years. THE TRIBUNE was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist of the time. The newspaper is run by a five-member Trust, which is chaired by Shri N N Vohra, former Governor of J&K State (2008-2018); as well as Justice S S Sodhi, former Chief Justice of the Allahabad High Court; Shri Gurbachan Jagat, former Governor of Manipur; Lt Gen. Shamsher Singh Mehta, former Western Army Commander; Shri Paramjit Singh Patwalia, Senior Advocate in the Supreme Court.

THE TRIBUNE is free, objective, and independent. Restraint and moderation, rather than agitational language, are the hallmarks of the paper.

The Tribune has two sister publications, Punjabi Tribune (in Punjabi) and Dainik Tribune (in Hindi).

Remembering Sardar Dyal Singh Majithia

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