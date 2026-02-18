DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Tribune Code Of Ethics Download App Careers Advertise with us Classifieds
AI Logo
MASTER AI WITH TRIBUNE
A comprehensive AI Certification Course
Enroll Now
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement
PREMIUM T20 World Cup Explainers Defence Photo Gallery Cricket The Great Game Simply Punjab Simply Haryana UPSC
Home / Entertainment / Macron meets Bollywood

Macron meets Bollywood

article_Author
Tribune News Service
Updated At : 05:40 AM Feb 18, 2026 IST
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
French President Emmanuel Macron with Bollywood actors Anil Kapoor, Manoj Bajpayee and others during a meeting, in Mumbai. PTI
Advertisement

French President Emmanuel Macron met Prime Minister Narendra Modi in Mumbai during a three-day official visit. He arrived Monday night with First Lady Brigitte Macron. After formal talks, Macron mingled with Bollywood stars, including Shabana Azmi, Anil Kapoor, Manoj Bajpayee, Zoya Akhtar, Richa Chadha and Grammy-winning composer Ricky Kej. Posting the photos no X (Formerly known as twitter) he said, “Alongside legends of Indian cinema. Culture brings us together.”

Advertisement

Advertisement

Read what others can’t with The Tribune Premium

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

The Tribune, now published from Chandigarh, started publication on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan). It was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist, and is run by a trust comprising five eminent persons as trustees.

The Tribune, the largest selling English daily in North India, publishes news and views without any bias or prejudice of any kind. Restraint and moderation, rather than agitational language and partisanship, are the hallmarks of the newspaper. It is an independent newspaper in the real sense of the term.

The Tribune has two sister publications, Punjabi Tribune (in Punjabi) and Dainik Tribune (in Hindi).

Remembering Sardar Dyal Singh Majithia

Copyright © The Tribune Trust, 2024
Designed and developed by : sortd
tlbr_img1 Classifieds tlbr_img2 Videos tlbr_img3 Premium tlbr_img4 E-Paper tlbr_img5 Shorts