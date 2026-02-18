Macron meets Bollywood

French President Emmanuel Macron with Bollywood actors Anil Kapoor, Manoj Bajpayee and others during a meeting, in Mumbai. PTI
French President Emmanuel Macron met Prime Minister Narendra Modi in Mumbai during a three-day official visit. He arrived Monday night with First Lady Brigitte Macron. After formal talks, Macron mingled with Bollywood stars, including Shabana Azmi, Anil Kapoor, Manoj Bajpayee, Zoya Akhtar, Richa Chadha and Grammy-winning composer Ricky Kej. Posting the photos no X (Formerly known as twitter) he said, “Alongside legends of Indian cinema. Culture brings us together.”
