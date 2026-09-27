MrBeast chants ‘Jai Shri Ram’ at Ramayana event with Ranbir Kapoor
Ranbir says Ramayana will introduce audiences to Indian culture
Mumbai: From left, director Nitesh Tiwari, youtuber James Stephen Donaldson a.k.a. MrBeast, actors Ranbir Kapoor, Sai Pallavi and Ravi Dubey and producer Namit Malhotra during a promotional event for upcoming movie 'Ramayana: Part 1', in Mumbai, Maharashtra, Saturday, Sept. 26, 2026. (PTI Photo) (PTI09_26_2026_000517B)
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