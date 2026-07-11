Veteran playback singer S Janaki dead
Known for her versatility, Janaki recorded over 48,000 songs in multiple languages
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Veteran playback singer S Janaki has died at a private hospital here due to age-related ailments, sources said on Saturday.
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She was 88 years old.
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According to sources, she developed breathing issues last night and was subsequently admitted to the hospital.
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Known for her versatility, Janaki recorded over 48,000 songs in multiple languages, predominantly the South Indian languages of Kannada, Tamil, Telugu and Malayalam.
Over a career spanning six decades, she sang for films, albums, television and radio in about 20 Indian languages, including Hindi, Odia, Tulu, Urdu, Punjabi and Bengali.
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