DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Tribune Code Of Ethics Download App Careers Advertise with us Classifieds
GenZ Speak Up !
AI Logo
Register now for Tribune AI Summer Camp
A comprehensive AI Certification Course
Enroll Now
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement
PREMIUM FIFA World Cup 2026 Games Explainers Defence GenZ Speak Up ! Cricket The Great Game Simply Punjab Entertainment UPSC
Home / Entertainment / Veteran playback singer S Janaki dead

Veteran playback singer S Janaki dead

Known for her versatility, Janaki recorded over 48,000 songs in multiple languages

article_Author
PTI
Mysuru, Updated At : 08:54 PM Jul 11, 2026 IST
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
Veteran playback singer S. Janaki. Image: X
Advertisement

Veteran playback singer S Janaki has died at a private hospital here due to age-related ailments, sources said on Saturday.

Advertisement

She was 88 years old.

Advertisement

According to sources, she developed breathing issues last night and was subsequently admitted to the hospital.

Advertisement

Known for her versatility, Janaki recorded over 48,000 songs in multiple languages, predominantly the South Indian languages of Kannada, Tamil, Telugu and Malayalam.

Over a career spanning six decades, she sang for films, albums, television and radio in about 20 Indian languages, including Hindi, Odia, Tulu, Urdu, Punjabi and Bengali.

Advertisement

Read what others can’t with The Tribune Premium

Advertisement
Tags :
Advertisement
Advertisement
Advertisement

The Tribune, now published from Chandigarh, started publication on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan). It was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist, and is run by a trust comprising five eminent persons as trustees.

The Tribune, the largest selling English daily in North India, publishes news and views without any bias or prejudice of any kind. Restraint and moderation, rather than agitational language and partisanship, are the hallmarks of the newspaper. It is an independent newspaper in the real sense of the term.

The Tribune has two sister publications, Punjabi Tribune (in Punjabi) and Dainik Tribune (in Hindi).

Remembering Sardar Dyal Singh Majithia

Copyright © The Tribune Trust, 2024
Designed and developed by : sortd
tlbr_img1 Classifieds tlbr_img2 Videos tlbr_img3 Premium tlbr_img4 E-Paper tlbr_img5 Shorts