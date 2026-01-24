Daily Quiz- 349

Q1. GST is best described as:
A. Production-based tax
B. Origin-based tax
C. Destination-based tax
D. Export-based tax
Q2. Which tax is not subsumed under GST?
A. Service tax
B. VAT
C. Excise on petroleum
D. Entertainment tax
Q3. The primary objective of DBT is to:
A. Eliminate subsidies
B. Reduce fiscal deficit
C. Reduce leakages
D. Increase welfare spending
Q4. In-kind transfers are preferred over cash transfers when:
A. Inflation is low
B. Nutrition security is critical
C. Markets are competitive
D. Fiscal deficit is high
Q5. Tax devolution to States is:
A. Conditional
B. Discretionary
C. Formula-based
D. Centrally sponsored
Answers Quiz- 348
1: C
Trap: Treating FRBM as anti-spending law.
Explanation: FRBM promotes discipline and transparency, not zero deficit.
2: C
Trap: Assuming escape clause weakens FRBM permanently.
Explanation: It allows flexibility during crises (pandemic, disasters).
3: C
Trap: Including guarantees and contingencies.
Explanation: Public debt excludes contingent liabilities.
4: B
Trap: Treating it as absolute debt size.
Explanation: It measures sustainability relative to economic output.
5: B
Trap: Confusing progressivity with efficiency.
Explanation: Progressive taxes increase burden with income.
Advertisement
×
Unlock Exclusive Insights with The Tribune Premium
Take your experience further with Premium access.
Thought-provoking Opinions, Expert Analysis, In-depth Insights and other Member Only Benefits
2.5 Year Combo
Combo
Yearly
Monthly
Already a Member? Sign In Now
Advertisement
Live Matches
Advertisement
Advertisement