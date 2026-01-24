DT
PT
Home / Exam Mentor / Daily Quiz- 349

Daily Quiz- 349

GK Bank

article_Author
Ravneet Kaur
Tribune News Service
Chandigarh, Updated At : 02:58 PM Jan 24, 2026 IST
Q1. GST is best described as:
A. Production-based tax
B. Origin-based tax
C. Destination-based tax
D. Export-based tax
Q2. Which tax is not subsumed under GST?
A. Service tax
B. VAT
C. Excise on petroleum
D. Entertainment tax
Q3. The primary objective of DBT is to:
A. Eliminate subsidies
B. Reduce fiscal deficit
C. Reduce leakages
D. Increase welfare spending
Q4. In-kind transfers are preferred over cash transfers when:
A. Inflation is low
B. Nutrition security is critical
C. Markets are competitive
D. Fiscal deficit is high
Q5. Tax devolution to States is:
A. Conditional
B. Discretionary
C. Formula-based
D. Centrally sponsored

Answers Quiz- 348

1: C
Trap: Treating FRBM as anti-spending law.
Explanation: FRBM promotes discipline and transparency, not zero deficit.
2: C
Trap: Assuming escape clause weakens FRBM permanently.
Explanation: It allows flexibility during crises (pandemic, disasters).
3: C
Trap: Including guarantees and contingencies.
Explanation: Public debt excludes contingent liabilities.
4: B
Trap: Treating it as absolute debt size.
Explanation: It measures sustainability relative to economic output.
5: B
Trap: Confusing progressivity with efficiency.
Explanation: Progressive taxes increase burden with income.
