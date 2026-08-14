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Sukhbir Badal arrives at Gurugram hospital for hand surgery

Doctor to perform hand surgery on Badal on Friday, SAD chief to remain under medical supervision

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Sanjay Yadav
Gurugram, Updated At : 08:17 PM Aug 14, 2026 IST
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SAD Chief Sukhbir Singh Badal discharged from the private hospital where he was admitted following the attack by 62- year-old Jaspal Singh inside a gurdwara at Nanded, in Mumbai on Friday. (ANI Video Grab)
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Shiromani Akali Dal (SAD) president and former Punjab Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal arrived at Medanta Hospital in Gurugram late Friday evening for treatment following an attack in Nanded, Maharashtra.

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Badal sustained a severe hand injury during the life-threatening attack involving a sharp-edged weapon.

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According to a Medanta Hospital official, Badal has been admitted to Room No. 4401, and his treatment has begun under the supervision of Dr. Sanjay Mahendru, a plastic, aesthetic and reconstructive surgeon.

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Mahendru will perform plastic surgery on Badal’s hand, which is scheduled for Friday. Badal will remain under medical supervision.

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THE TRIBUNE, India’s oldest, daily English-language newspaper, was first published on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan), and save for 40 days in the immediate aftermath of Partition, has come out every day over the last 145 years. THE TRIBUNE was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist of the time. The newspaper is run by a five-member Trust, which is chaired by Shri N N Vohra, former Governor of J&K State (2008-2018); as well as Justice S S Sodhi, former Chief Justice of the Allahabad High Court; Shri Gurbachan Jagat, former Governor of Manipur; Lt Gen. Shamsher Singh Mehta, former Western Army Commander; Shri Paramjit Singh Patwalia, Senior Advocate in the Supreme Court.

THE TRIBUNE is free, objective, and independent. Restraint and moderation, rather than agitational language, are the hallmarks of the paper.

The Tribune has two sister publications, Punjabi Tribune (in Punjabi) and Dainik Tribune (in Hindi).

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