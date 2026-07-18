JJP expands organisation, appoints 54 women office-bearers
List of 54 women office-bearers was released after consultations; eight women have been appointed as state general secretaries of women’s wing
The Jannayak Janta Party (JJP) has expanded its organisational structure by making several key appointments.
A list of 54 women office-bearers was released after consultations among the senior party leaders, including National President Dr Ajay Singh Chautala, former Deputy Chief Minister Dushyant Chautala, State President Brij Sharma, former MLA Naina Chautala, senior leader Rajendra Litani, women’s wing state In-charge Dr Kiran Punia, women’s state president Rajni Dahiya Malik and others.
Eight women have been appointed as state general secretaries of the women’s wing: Lalita Suhag, Seema Badowal, Dr Nafisha, Mukesh Doomarkhan, Meenakshi Ujha, Sharda Sihag, Darshana Lathar and Rekha Mann.
The party has entrusted the responsibility of state joint secretaries to Naina Godara, Shilpa Arora, Saroj, Sunita, Sudesh Punia, Kavita and Birmati.
Meanwhile, Bhavna Rawat, Bimla Rani, Shakuntala, Angrezo, Iklesh, Kelo Devi, Ramrati and Meena Saini have been appointed as members of the women’s state executive committee.
The JJP has also appointed Sapna Dedwal as women’s district president for Nuh and Pushpa Rani as women’s district president for Karnal.
In addition, the party has named several women constituency presidents. These include Chanchal Rani (Ambala City), Shashi Shekhawat (Ambala Cantonment), Poonam Rani (Mulana), Shabnam Rani (Naraingarh), Chawandeep Kaur (Badkhal), Sunita Rahad (Fatehabad), Santosh (Ratia) and Sona Devi (Tohana). Other appointments include Suzuki Suri (Hisar), Suman Devi (Adampur), Urmila Lamba (Barwala), Indu Nain (Nalwa), Satto Devi (Uklana), Pramila Baroda (Uchana), Karanjit Kaur (Karnal), Mandeep Kaur (Assandh) and Sarla (Gharaunda).
Further, Renu (Thanesar), Rita Kashyap (Ladwa), Manjit Kaur (Pehowa), Sudesh Rani (Shahabad), Sumitra (Nuh), Anju Bala (Ferozepur Jhirka), Balwanti (Punhana), Amarjeet Pannu (Sirsa), Pooja Mehla (Rania), Sunita Rani (Ellenabad), Jasvir Kaur (Kalanwali) and Shakeela Bishnoi (Dabwali) have also been appointed as women constituency presidents.