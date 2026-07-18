DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Tribune Code Of Ethics Download App Careers Advertise with us Classifieds
GenZ Speak Up !
AI Logo
Register now for Tribune AI Learning Camp
A comprehensive AI Certification Course
Enroll Now
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement
PREMIUM FIFA World Cup 2026 Games Explainers Defence Gen Z Speak Up ! Cricket The Great Game Simply Punjab Entertainment UPSC
Home / Haryana / JJP expands organisation, appoints 54 women office-bearers

JJP expands organisation, appoints 54 women office-bearers

List of 54 women office-bearers was released after consultations; eight women have been appointed as state general secretaries of women’s wing

article_Author
Tribune News Service
Chandigarh, Updated At : 08:13 PM Jul 18, 2026 IST
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
JJP National President Dr Ajay Singh Chautala.
Advertisement

The Jannayak Janta Party (JJP) has expanded its organisational structure by making several key appointments.

Advertisement

A list of 54 women office-bearers was released after consultations among the senior party leaders, including National President Dr Ajay Singh Chautala, former Deputy Chief Minister Dushyant Chautala, State President Brij Sharma, former MLA Naina Chautala, senior leader Rajendra Litani, women’s wing state In-charge Dr Kiran Punia, women’s state president Rajni Dahiya Malik and others.

Advertisement

Eight women have been appointed as state general secretaries of the women’s wing: Lalita Suhag, Seema Badowal, Dr Nafisha, Mukesh Doomarkhan, Meenakshi Ujha, Sharda Sihag, Darshana Lathar and Rekha Mann.

Advertisement

The party has entrusted the responsibility of state joint secretaries to Naina Godara, Shilpa Arora, Saroj, Sunita, Sudesh Punia, Kavita and Birmati.

Meanwhile, Bhavna Rawat, Bimla Rani, Shakuntala, Angrezo, Iklesh, Kelo Devi, Ramrati and Meena Saini have been appointed as members of the women’s state executive committee.

Advertisement

The JJP has also appointed Sapna Dedwal as women’s district president for Nuh and Pushpa Rani as women’s district president for Karnal.

In addition, the party has named several women constituency presidents. These include Chanchal Rani (Ambala City), Shashi Shekhawat (Ambala Cantonment), Poonam Rani (Mulana), Shabnam Rani (Naraingarh), Chawandeep Kaur (Badkhal), Sunita Rahad (Fatehabad), Santosh (Ratia) and Sona Devi (Tohana). Other appointments include Suzuki Suri (Hisar), Suman Devi (Adampur), Urmila Lamba (Barwala), Indu Nain (Nalwa), Satto Devi (Uklana), Pramila Baroda (Uchana), Karanjit Kaur (Karnal), Mandeep Kaur (Assandh) and Sarla (Gharaunda).

Further, Renu (Thanesar), Rita Kashyap (Ladwa), Manjit Kaur (Pehowa), Sudesh Rani (Shahabad), Sumitra (Nuh), Anju Bala (Ferozepur Jhirka), Balwanti (Punhana), Amarjeet Pannu (Sirsa), Pooja Mehla (Rania), Sunita Rani (Ellenabad), Jasvir Kaur (Kalanwali) and Shakeela Bishnoi (Dabwali) have also been appointed as women constituency presidents.

Read what others can’t with The Tribune Premium

Advertisement
Tags :
Advertisement
Advertisement
Advertisement

THE TRIBUNE, India’s oldest, daily English-language newspaper, was first published on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan), and save for 40 days in the immediate aftermath of Partition, has come out every day over the last 145 years. THE TRIBUNE was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist of the time. The newspaper is run by a five-member Trust, which is chaired by Shri N N Vohra, former Governor of J&K State (2008-2018); as well as Justice S S Sodhi, former Chief Justice of the Allahabad High Court; Shri Gurbachan Jagat, former Governor of Manipur; Lt Gen. Shamsher Singh Mehta, former Western Army Commander; Shri Paramjit Singh Patwalia, Senior Advocate in the Supreme Court.

THE TRIBUNE is free, objective, and independent. Restraint and moderation, rather than agitational language, are the hallmarks of the paper.

The Tribune has two sister publications, Punjabi Tribune (in Punjabi) and Dainik Tribune (in Hindi).

Remembering Sardar Dyal Singh Majithia

Copyright © The Tribune Trust, 2024
Designed and developed by : sortd
tlbr_img1 Classifieds tlbr_img2 Videos tlbr_img3 Premium tlbr_img4 E-Paper tlbr_img5 Shorts