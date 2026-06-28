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Home / Himachal Pradesh / 145 cumecs of water released in Sutlej

145 cumecs of water released in Sutlej

Additional water may be released from the barrage as per operational requirements in the event of any increase in inflow

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Tribune News Service
Shimla, Updated At : 08:42 PM Jun 28, 2026 IST
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File photo
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The Nathpa Jhakri Hydel Power Project has released 145 cumecs of water on Sunday evening, resulting in an increase in Sutlej River’s discharge. JSW Tidong Power Generation Company Pvt. Ltd, meanwhile, has released 25 cumecs.

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According to the companies, additional water may be released from the barrage as per operational requirements in the event of any increase in inflow. Following the additional discharge, the people residing downstream along the bank have been advised to stay alert and cautious.

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The Tribune, now published from Chandigarh, started publication on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan). It was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist, and is run by a trust comprising five eminent persons as trustees.

The Tribune, the largest selling English daily in North India, publishes news and views without any bias or prejudice of any kind. Restraint and moderation, rather than agitational language and partisanship, are the hallmarks of the newspaper. It is an independent newspaper in the real sense of the term.

The Tribune has two sister publications, Punjabi Tribune (in Punjabi) and Dainik Tribune (in Hindi).

Remembering Sardar Dyal Singh Majithia

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