Sambhav Sharma to lead Himachal in Vijay Merchant Trophy

Sambhav Sharma will lead Himachal Pradesh in the BCCI’s Under-16 Vijay Merchant Trophy. Aadish Minhas has been appointed vice-captain of the 18-member squad announced by the Himachal Pradesh Cricket Association on Friday.

Yoginder Puri has been named coach of the team.

Himachal has been placed in a group alongside Assam, Madhya Pradesh, Tripura, Jharkhand and Baroda. The tournament will be played in Vijayawada from November 14. Himachal will open its campaign against Assam, followed by matches against Madhya Pradesh, Tripura, Jharkhand and Baroda.

Team: Sambhav Sharma (captain), Aadish Minhas (vice-captain), Ansh Gautam, Suvansh Dwivedi, Bhavesh Thakur, Riyansh Thakur, Yash Choudhary, Shourya, Vedant Sharma, Arnav Thakur, Yesh Verma, Atharv Arya, Neerav, Sanyam Bhaluni, Abhinav Sharma, Sameer Labana, Udayvir Attlas, Namish Kalia.