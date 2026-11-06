Gen Z Speak Up !
search-icon-img
Dainik TribunePunjabi Tribune
Advertise with us Classifieds
search-icon-img
Advertisement
Home / Himachal Pradesh / Sambhav Sharma to lead Himachal in Vijay Merchant Trophy

Sambhav Sharma to lead Himachal in Vijay Merchant Trophy

Himachal has been placed in a group alongside Assam, Madhya Pradesh, Tripura, Jharkhand and Baroda

article_Author
Tribune News Service
Shimla, Updated At : 04:54 PM Nov 06, 2026 IST
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
Sambhav Sharma will lead Himachal Pradesh in the BCCI’s Under-16 Vijay Merchant Trophy. Tribune photo
Advertisement

Sambhav Sharma will lead Himachal Pradesh in the BCCI’s Under-16 Vijay Merchant Trophy. Aadish Minhas has been appointed vice-captain of the 18-member squad announced by the Himachal Pradesh Cricket Association on Friday.

Yoginder Puri has been named coach of the team.

Himachal has been placed in a group alongside Assam, Madhya Pradesh, Tripura, Jharkhand and Baroda. The tournament will be played in Vijayawada from November 14. Himachal will open its campaign against Assam, followed by matches against Madhya Pradesh, Tripura, Jharkhand and Baroda.

Team: Sambhav Sharma (captain), Aadish Minhas (vice-captain), Ansh Gautam, Suvansh Dwivedi, Bhavesh Thakur, Riyansh Thakur, Yash Choudhary, Shourya, Vedant Sharma, Arnav Thakur, Yesh Verma, Atharv Arya, Neerav, Sanyam Bhaluni, Abhinav Sharma, Sameer Labana, Udayvir Attlas, Namish Kalia.

Advertisement

Advertisement
Tags :
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

THE TRIBUNE, India’s oldest, daily English-language newspaper, was first published on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan), and save for 40 days in the immediate aftermath of Partition, has come out every day over the last 145 years. THE TRIBUNE was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist of the time. The newspaper is run by a five-member Trust, which is chaired by Shri N N Vohra, former Governor of J&K State (2008-2018); as well as Justice S S Sodhi, former Chief Justice of the Allahabad High Court; Shri Gurbachan Jagat, former Governor of Manipur; Lt Gen. Shamsher Singh Mehta, former Western Army Commander; Shri Paramjit Singh Patwalia, Senior Advocate in the Supreme Court.

THE TRIBUNE is free, objective, and independent. Restraint and moderation, rather than agitational language, are the hallmarks of the paper.

The Tribune has two sister publications, Punjabi Tribune (in Punjabi) and Dainik Tribune (in Hindi).

Remembering Sardar Dyal Singh Majithia

Copyright © The Tribune Trust, 2024
Designed and developed by : sortd
tlbr_img1 Classifieds tlbr_img2 Videos tlbr_img3 Premium tlbr_img4 E-Paper tlbr_img5 Shorts