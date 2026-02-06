DT
Tribune Holiday Sale Winners Announced
Home / Himachal Pradesh / Sanawar success summit on February 7 to address career challenges for young graduates

Sanawar success summit on February 7 to address career challenges for young graduates

The summit will commence on Saturday at 10 am

Tribune Web Desk
Chandigarh, Updated At : 06:57 PM Feb 06, 2026 IST
The Lawrence School, Sanawar. File photo
The Old Sanawarian Society (OSS), the alumni association of The Lawrence School, Sanawar, is organising the Sanawar Success Summit on Saturday at 10 am.

In a press release, Ajay Cheema, Director of Old Sanawarians, Malwa Chapter and Impact Project, said, “Sanawer Success Summit will provide a platform that brings together inspiration and action.”

The Lawrence School, Sanawar, is a private boarding school in Kasauli.

