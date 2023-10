Spelbolag med Betting & Odds Utan Svensk Licens %%currentyear%% 🏆

Spelbolag med Betting Utan Svensk Licens 2023

Betting utan licens innebär att betta hos ett spelbolag utan svensk licens. Spelbolag utan licens är inte licenserade i Sverige och kan därför erbjuda betting utan spelpaus. Bettingsidor utan svensk licens har också bättre bonusar, högre odds och ett större oddsutbud.

Vi har testat flera hundra utländska bettingsidor utan licens och rekommenderar här nedan säkra och trygga alternativ. Vi uppdaterar tabellen hela tiden med utländska bettingsidor utan bonusbegränsningar, spelgränser eller Spelpaus.

Bästa typer av bettingsidor utan svensk licens i 2023

Översikt Betting utan Svensk Licens

Så fungerar spelbolag utan svensk licens

Spelbolag utan svensk licens är utländska bettingsidor som inte har spellicens från Sverige. Utländska bettingsidor är däremot inte helt olicensierade. Istället är de licensierade av spelmyndigheter i andra länder som Malta, Curacao och Estland.

Spelbolag utan licens är populära bland svenskar eftersom de kan erbjuda betting utan svensk licens. Betting utan licens är alltså spelbolag utan svensk licens och innebär att man slipper de bonusbegränsningar och spelgränser. På så vis kan man alltså få betydligt bättre bonusar som förhöjda odds, riskfria spel, lojalitetsprogram & VIP-bonusar och andra förmåner jämfört med i Sverige.

Hos spelbolag utan spelpaus kan man också betta även om man är avstängd från spel via Spelpaus.se. Spelpaus funkar nämligen bara i Sverige. Man behöver inte heller ställa in några spelgränser och det finns sällan några insättnings- eller uttagsgränser. Det är dessutom helt lagligt för svenskar att spela på utländska spelsidor.

Trots att utländska spelbolag saknar svensk licens är det fortfarande lagligt för svenskar att registrera sig och spela hos dem. Detta beror på EU:s regler om fri rörlighet för tjänster över landsgränserna.

Att spela utomlands innebär dock frihet under ansvar. De har nämligen inte lika stort fokus på ansvarsfullt spelande eller samma möjligheter till juridisk hjälp vid problem som den svenska spellicensen.

Så spelar man hos ett spelbolag utan svensk licens

Att börja spela hos ett spelbolag utan svensk licens tar inte mer än någon minut och brukar kallas betting eller odds utan konto. Man behöver nämligen inte fylla i några personuppgifter eller verifiera sig på SMS eller mail.

Här nedan är en steg-för-steg guide till hur man snabbt kan börja betta på någon av marknadens bästa bettingsidor utan licens.

Det enda som krävs för att komma igång är:

Internetuppkoppling

Mobil, Dator, Surfplatta

€2 - €20 beroende på bettingsida

1-5 minuter

1.Besök ett spelbolag utan svensk licens

Högst upp i den här artikeln hittar du de bästa bettingsidorna utan svensk licens i 2023. Titta på bonusar, spelutbud och betalningsmetoder och välja en bettingsida utan svensk licens som passar.

2. Öppna ett konto

Klicka på “register”, “create account” eller motsvarande och öppna sedan ett konto genom att fylla i mail, användarnamn och lösenord. Mer brukar inte behövas.

3. Sätt in pengar

Leta reda på knappen som är märkt “wallet”, “deposit” eller liknande. På vissa sidor kan man fortfarande sätta in pengar direkt med Trustly och Zimpler. Annars kan man använda e-plånböcker eller kryptovalutor som är minst lika snabba.

4. Spela med odds utan svensk licens

När du är klar kan du spela fler oddsmarknader och med högre odds än på den svenska marknaden.

Hur man väljer rätt bettingsidor utan svensk licens

För att hitta en bra bettingsida med betting utan svensk licens finns det ett par saker som är bra att titta närmare på. Eftersom de spelsidor som vi skriver om är licensierade av betrodda spelmyndigheter behöver man inte tänka så mycket på säkerheten.

Skattereglerna skiljer sig däremot beroende på om spelbolaget är licensierat inom eller utanför EU. Mer om skillnaden mellan utländska spellicenser under rubriken efter denna. Bonusar, betalningsmetoder och odds och spelutbud kan också vara bra att jämföra.

Här är en snabbguide till hur man väljer rätt bland alla utländska spelsidor:

Spellicens : Scrolla längst ned på spelbolagets hemsida för att se om de har licens antingen Malta eller Estland (Inom EU), Curacao eller England (utanför EU)

: Scrolla längst ned på spelbolagets hemsida för att se om de har licens antingen Malta eller Estland (Inom EU), Curacao eller England (utanför EU) Spelutbud : Se till att bettingsidan erbjuder ett brett och omfattande utbud av sporter och oddsmarknader

: Se till att bettingsidan erbjuder ett brett och omfattande utbud av sporter och oddsmarknader Jämför odds : Jämför oddsutbudet, bonusar och andra förmåner i vår lista

: Jämför oddsutbudet, bonusar och andra förmåner i vår lista Bonusutbud : Granska de bonusar som erbjuds, såsom VIP-bonusar, förhöjda odds och gratis spel. Jämför med andra spelbolag i listan

: Granska de bonusar som erbjuds, såsom VIP-bonusar, förhöjda odds och gratis spel. Jämför med andra spelbolag i listan Betalningsmetoder : Kontrollera att dina föredragna betalningsalternativ finns tillgängliga

: Kontrollera att dina föredragna betalningsalternativ finns tillgängliga Användarvänlighet : Kolla så att du gillar designen på spelsidan innan du sätter in pengar

: Kolla så att du gillar designen på spelsidan innan du sätter in pengar Kundsupport: Innan du gör större insättningar kan det vara bra att testa om kundtjänsten svarar snabbt.

5 Rekommenderade spelbolag med betting utan svensk licens

Våra rekommenderade utländska spelsidor har inga bonusbegränsningar eller krav på spelgränser. De kan därför erbjuda betydligt bättre bonusar, spel utan gränser och spelpaus. De har dessutom högre odds och fler oddsmarknader än i Sverige.

Mega Dice - 200% upp till 1 BTC, odds utan konto, enorm välkomstbonus, snabba insättningar & uttag, inga verifieringskrav SupaCasi - 100% upp till €200, snabba uttag, många betalningsalternativ, många oddsmarknader & höga odds Cashalot - 200% upp till €500, bonusar varje vecka, bra VIP program, snabba uttag 1Bet - 100% upp till €100, free bets och riskfria spel, 25 sporter, snabb och enkel hemsida Lucky Block - 200% upp till €10,000, betting utan konto, höga odds, enormt betting utbud, VIP och storspelar-bonusar

Våra rekommenderade spelbolag har inte licens från Sverige, utan är licensierade i antingen Malta, Curacao eller Estland.

Spellicenser hos bettingsidor utan licens från Sverige

Casino utan licens innebär att spelbolaget har spellicens från någon annan spelmyndighet än den Spelinspektionen. Alla utländska spelmyndigheter genomför regelbundna kontroller och ser till att de följer alla licensierade bolag följer de lagar och regler som gäller i respektive land.

De största skillnaderna jämfört med i Sverige är att bettingsidor utan svensk licens har friare bonusregler och att man kan spela trots spelpaus. Säkerheten är ungefär densamma. Vinster från spelbolag inom EU är dessutom skattefria, medan man måste betala 30% i vinstskatt på vinster från bolag utanför EU.

Här är en snabb förklaring tre vanliga spellicenser hos utländska bettingsidor:

Malta (MGA)

Den maltesiska spellicensen är den vanligaste inom EU och är känd för skattefria vinster, bra bonusar och hög säkerhet. Bettingsidor med licens från Malta måste nämligen följa hårda krav gällande skydd av person- och bankuppgifter.

Estland (EMTA)

Den estländska spellicensen är inte lika vanlig som den maltesiska, men erbjuder ungefär samma villkor.

Curacao (GCBC)

Curacao ligger utanför EU. Det betyder att man måste deklarera och betala 30% i vinstskatt på vinster från spelbolag med denna licens. De brukar också ha betydligt större bonusar och mindre krav på verifiering. Det kan däremot vara svårare att få juridisk hjälp.

Varför utländska spelsidor med betting utan svensk licens?

De största aneldningarna till att spela betting utan svensk licens är för att man kan få fler och bättre bonusar och högre odds.

I Spelinspektionens undersökning om Spelvanor 2022 uppger nämligen hela 32% att bonusarna är det viktigaste när man väljer spelbolag. 26% uppskattar att man dessutom kan spela även om man är avstängd från spel i Sverige via Spelpaus.se. Strax därefter kommer bättre odds med 25% av rösterna.

Låt oss kika närmare på varför betting utan svensk licens blir mer och mer populärt.

Fler och bättre bonusar hos utländska spelbolag utan svensk licens

Utländska spelbolag utan licens spellicens från andra spelmyndigheter än Spelinspektionen och behöver därför inte följa regeln om max en bonus per spelare. Utomlands kan man alltså vara med i allt från lojalitetsprogram till att ta del av cashback erbjudanden och få bonusar på flera insättningar.

Spelbolag från Sverige får däremot bara erbjuda en bonus i samband med den första insättningen (14 kap. 9 §, spellag). Därför går det till exempel bara att få bonusar utan insättning, lojlalitetsbonusar och reloadbonusar hos utländska spelsidor.

Utomlands finns det inte heller någon övre gräns för hur stora välkomstbonusarna kan vara. Det är till exempel med välkomsterbjudanden på flera tusen euro, medan svenska sidor bara erbjuder någon hundralapp.

Större utbud av spel- och oddsmarknader

Ett av de främsta skälen till att svenska spelare dras till utländska bettingsidor är det rikare oddsutbudet.

Fler och större odds

Utländska spelsidor har en tendens att erbjuda både fler odds och större odds jämfört med svenska sidor. Detta beror bland annat på den lägre skattesatsen de betalar, vilket i sin tur möjliggör för dem att vara mer generösa med sina odds. Det är alltså inte ovanligt att samma match ger bättre odds utomlands.

Bredare oddsmarknader

Förutom traditionella sporter som fotboll, hockey och tennis, erbjuder spelbolag utan svensk licens ofta en mängd andra oddsmarknader. Det kan vara allt från politik, e-sport och underhållning till mer nischade sportevenemang. Det går också att betta på till exempel juniorfotboll, vilket är olagligt i hos spelbolag i Sverige. (8 Kap. Vadhållning, 2 §, spellag).

Fler annorlunda odds

Det är inte heller ovanligt att utländska spelbolag har fler odds på mer detaljerade och specifika händelser inom en match eller tävling. Ibland går det till exempel att betta på om en videogranskning (VAR) kommer att ändra domslutet i en fotbollsmatch eller om en match kommer att avbrytas på grund av väderförhållanden.

Odds för unika events

Förutom klassiska sportevenemang brukar utländska spelsidor erbjuda odds för andra typer av evenemang. Det kan handla om lokala festivaler, kulturella evenemang eller till och med väderförhållanden.

Möjlighet till betting utan spelpaus

Hos spelbolag utan licens kan man betta även om man är ansluten till det svenska Spelpaus-registret. Om man har råkat stänga av sig från svenska sidor är alltså bettingsidor utan licens från Sverige det enda alternativet.

Betting utan konto funkar utan BankID

Betting utan konto innebär att man kan börja spela snabbt utan att behöva fylla i en massa formulär med personliga uppgifter. I Sverige används tjänster som BankID och Trustly för att man ska kunna sätta in pengar och börja spela direkt.

Utomlands behövs inte dessa tjänster eftersom de flesta spelbolag utan licens sällan begär några personliga uppgifter för att börja spela. Oftast räcker det med att fylla i en mailadress, ett användarnamn och ett lösenord. Mer än behövs inte, och när man trycker på skapa konto loggas man in direkt.

Snabba & anonyma insättningar och uttag

En stor anledning till att svenskar väljer betting utan licens är för att man kan vara helt anonym när man spelar. Det går till exempel att sätta in och ta ut pengar mer eller mindre direkt med kryptovalutor. Fördelen med detta är inte bara snabbheten, utan också att överföringarna till och från spelbolaget inte syns på kontoutdraget.

När man använder krypto blir det med ord svårt för både myndigheter och anhöriga att lägga sig i hur man väljer att spendera sina pengar. Om man vill vara anonym fungerar också Paysafecard och andra liknande förbetalda korttjänster.

Viktig information om betting utan licens

Innan vi går vidare vill vi svara på några av de vanligaste frågorna om spelbolag som erbjuder beting utan licens.

💡 Är det lagligt att spela hos spelbolag utan svensk licens?

Ja, det är alltid lagligt för svenskar att spela på spelbolag utan svensk licens. Som spelare begår du inte något brott oavsett i vilket land spelbolaget är licenserat. Det är dessutom lagligt att spela på helt olicensierade bettingsidor.

Vi rekommenderar däremot att man undviker spelbolag som helt saknar licens. Även om det är lagligt att spela på dessa sidor, är det ingen garanti att de har säkerhetsåtgärder för dina pengar och personuppgifter som licenserade bettingsidor.

💡 Får bettingsidor utan licens ta emot svenska spelare?

Ja, det är även lagligt för utländska bettingsidor att acceptera svenska spelare, men under vissa förutsättningar. För att bettingsidor med utländska spellicenser ska få ta emot svenska spelare gäller följande regler:

De får inte ta emot SEK. Det är alltså bara Eur, USD och andra valutor som funkar

Ingen information på svenska

Ingen kundtjänst på svenska

De får inte göra reklam på svenska eller rikta sig mot den svenska marknaden

💡 Är det säkert att spela hos spelbolag utan svensk licens?

Ja, eftersom alla spelbolag utan svensk licens som vi rekommenderar har licens från andra länder. Spellicenser säkerställer att det finns SSL-kryptering och andra verktyg för skydda dina personuppgifter, transaktioner och bankuppgifter.

💡 Varför funkar betting utan licens trots spelpaus?

Det som är bra med betting utan licens är att man kommer runt Spelpaus-systemet. Det är nämligen bara spelbolag med svensk licens som är anslutna till Spelpaus. Det går alltså att betta och spela casinospel utomlands oavsett hur länge man har stängt av sig själv från den svenska marknaden.

💡 Vilka är de bästa spelbolagen utan svensk licens?

Det bästa spelbolaget utan licens är enligt våra experter Mega Dice och Lucky Block. Dessa spelsidor erbjuder betting utan konto, snabba och helt anonyma överföringar med krypto, höga insättnings- och uttagsgränser och enorma bonusar. De har dessutom många fler betting och oddsmarknader än i Sverige.

Om man vill spela på odds utan konto men inte vill använda sig av krypto är SupaCasi ett bra alternativ, som dessutom har över 50,000 casinospel.

För- och nackdelar med betting utan svensk licens

Även om fler svenskar väljer betting utan svensk licens på grund av det större och bättre bonus- och oddsutbudet finns det också nackdelar. Att kunna spela trots spelpaus kan till exempel vara en nackdel för personer med en historik av spelrelaterade problem. Däremot kan det vara en fördel om man råkat stänga av sig själv för länge.

Här går vi igenom för- och nackdelar med spelbolag utan svensk licens.

Fördelar

Högre odds : Spelbolag utan svensk licens betalar mindre skatt än i Sverige och kan därför erbjuda högre odds

: Spelbolag utan svensk licens betalar mindre skatt än i Sverige och kan därför erbjuda högre odds Fler oddsmarknader : Odds på allt från juniorfotboll till e-sport och politiska val

: Odds på allt från juniorfotboll till e-sport och politiska val Fler typer av odds : Utomlands kan betta på allt från vilken domare som kommer bli inbytt till om en spelare kommer byta skosnören

: Utomlands kan betta på allt från vilken domare som kommer bli inbytt till om en spelare kommer byta skosnören Fler och bättre bonusar . Inga begränsningar för hur många eller vilka typer av bonusar man kan få

. Inga begränsningar för hur många eller vilka typer av bonusar man kan få Betting utan spelpaus : Du kan betta även om du är uppskriven på Spelpaus

: Du kan betta även om du är uppskriven på Spelpaus Skattefria vinster inom EU: Om bettingsidorna har licens inom EU slipper du skatt

Nackdelar

Ingen kundtjänst på svenska : Utländska spelsidor får enligt lag inte ha information eller kundtjänst på svenska

: Utländska spelsidor får enligt lag inte ha information eller kundtjänst på svenska Kostnad för valutaomvandling : SEK funkar inte på utländska bettingsidor

: SEK funkar inte på utländska bettingsidor Skatt på vinster utanför EU: Du ansvarar själv för att betala 30% i skatt om du vinner utanför EU

Nya bettingsidor utan licens & spelpaus

I år och förra året lanserades flera nya bettingsidor utan licens där svenskar kan betta utan spelpaus. Fördelen med att välja ett nytt spelbolag över ett som redan är etablerat är att de har ett större behov av att locka till sig nya spelare. Därför brukar de också erbjuda bättre bonusar, lojalitetsprogram och andra förmåner.

Mega Dice är bara ett exempel på ett nytt spelbolag utan licens som lockar med enorm välkomstbonus på 200% upp till 1 bitcoin. Det går inte att jämföra med de betting bonusar som går att få i Sverige där man som bäst kan få någon hundralapp i bonus.

Vi kommer däremot se färre spelbolag utan licens som erbjuder Trustly, Zimpler och Swish som betalningsalternativ. Istället väljer många utländska bettingsidor att fokusera på kryptovalutor, och som ni ser med Mega Dice kan bonusarna vara väldigt förmånliga.

Spelbolag från Curacao kräver nästan aldrig att man fyller i några personuppgifter eller andra formulär. Det kommer alltså att gå att spela på odds utan konto även om Trustly och Zimpler inte längre fungerar. Ofta behöver man bara fylla i en mail, användarnamn och lösenord. Man brukar inte heller behöva svara på något mail.

Nya spelbolag utan licens Spellicens Betting utan konto Mega Dice Curacao Ja Lucky Block Curacao Ja 1Bet Curacao

Ja

Bonusar hos spelbolag utan svensk licens

Spelbolag utan svensk licens har inga regler för hur många, hur stora bonusar eller vilka typer av bonusar de kan erbjuda. Därför kan man till exempel få större matchningsbonusar och bonusar som inte är kopplade till den första insättningen, som VIP & lojalitetsbonusar.

Till skillnad från i Sverige kan det alltså löna sig att vara lojal till en och samma spelsida utan svensk licens. Här går vi igenom några populära bonusar som går att få hos spelbolag med betting utan svensk licens.

Större välkomst- och insättningsbonusar än i Sverige

Många bettingsidor utan svensk licens erbjuder betydligt större bonusar än de svenska motsvarigheterna. Det kan både handla om en högre procentuell matchning och högre maxbelopp. Hos Lucky Block kan man till exempel få 200% upp till €10,000 som välkomstbonus.

Reload bonusar

Hos spelbolag utan svensk licens kan man få reload bonusar på flera insättningar. Reload bonusar går att få som en del av ett välkomstpaket, på speciella dagar eller som en lojalitetsbonus.

Cashback

Cashback bonusar går också bara att få hos spelbolag utan licens och innebär att man får tillbaka en procent av sina förluster. Det brukar handla om 5-20% av förluster under en dag, vecka eller månad. På vissa spelsidor kan man få bättre cashback erbjudanden om man spelar mycket.

VIP-bonusar & lojalitetsprogram

Hos bettingsidor utan svensk licens kan man vara med i lojalitetsprogram och få VIP bonusar. Genom att samla poäng kan man klättra i rang och få tillgång till bättre bonusar som högre cashback.

Lojala spelare brukar också få spontanbelöningar i form av förhöjda odds, riskfria spel, free bets och reload bonusar. Poängen man tjänar i lojalitetsprogrammen brukar dessutom gå att byta mot inbjudningar till evenemang, fysiska presenter och VIP-bonusar.

Förhöjda odds och oddsboost

Förhöjda odds innebär att oddsen på utvalda matcher dubblas eller tripplas. Dessa bonusar kallas ofta oddsbonus utan svensk licens eftersom det sedan 2019 bara går att få utomlands.

Riskfria spel & free bets

Riskfria spel och free bets innebär att man får tillbaka sin insats om man förlorar. Dessa bonusar går också bara att få utomlands, eftersom de ofta delas ut till lojala spelare efter den första insättningen.

Betalningsmetoder hos spelbolag utan svensk licens

När du väljer ett spelbolag utan svensk licens är det viktigt att dubbelkolla så de betalningsmetoder du vill använda är tillgängliga. Medan vissa traditionella svenska tjänster kan saknas hos dessa bolag, finns det andra snabba, säkra och till och med anonyma betalningsalternativ.

Här nedan går vi igenom några populära betalningsmetoder och hur de fungerar.

Blockering av svenska betaltjänster från betting utan svensk licens

Den 1:a juli 2023 besluade Spelinspektionen att blockera svenska betaltjänster som använder BankID från spelbolag utan svensk licens. (19 kap. 11, om lagen inte efterföljs väntar böter för betaltjänst företagen)

Vi kommer därför se mindre av betting utan svensk licens, Trustly, Zimpler, Swish och Klarna. Det finns däremot många andra snabba, säkra och pålitliga betalningsmetoder att välja mellan.

Betting utan svensk licens Trustly

Trustly möjliggör direkta och säkra betalningar från bankkontot till spelbolaget. På så vis kunde man sätta in pengar direkt och börja spela utan konto. Med det nya beslutet från Spelinspektionen kommer vi dock att se färre spelbolag utan svensk licens med Trustly. Däremot går det fortfarande att använda andra likvärdiga e-plånbokstjänster som Neteller och Skrill.

Zimpler

Zimpler är ett svenskt e-faktureringsföretag som också drabbas av den nya lagen och inte kommer att fungera på bettingsidor utomlands. Däremot fungerar andra e-faktura tjänster som till exempel PayLevo.

VISA/Mastercard

För dem som gillar det klassiska, är kortbetalning via VISA eller Mastercard ett pålitligt alternativ. Det är ett säkert och relativt snabbt sätt att sätta in och ta ut pengar. Däremot kan uttagen ta lite längre tid än med till exempel krypto.

Kryptovalutor

Fördelen med kryptovalutor är att de garanterar blixtsnabba och anonyma insättningar- och uttag som inte syns på kontoutdraget. Förutom Bitcoin eller Ethereum som går att använda hos de flesta utländska spelbolag, kan man också hitta bettingsidor som accepterar mellan 10-100 andra kryptovalutor.

E-plånböcker

Om du vill ha ett extra lager av skydd mellan dina bankuppgifter och bettingsidan är e-plånböcker en bra lösning. Tjänster som Neteller och Skrill fungerar nämligen som en mellanhand. Du laddar din e-plånbok med pengar, och sedan använder du dessa pengar för att betala på spelbolaget.

Med tanke på att vi kommer att se mindre bettingsidor utan svensk licens med Trustly, Zimpler och Swish kan det vara bra att veta att dset finns andra alternativ som fungerar på ungefär samma sätt.

Har bettingsidor utan licens svensk licens skattefria vinster?

Ja, om man spelar inom EU. Nej, om man spelar utanför EU. Så länge man spelar inom EU behöver man alltså inte oroa sig för skatten. Om man vinner på en bettingsida som är licensierad utanför EU behöver man däremot både deklarera och betala in 30% i vinstskatt.

Vinster från spelbolag utanför EU räknas som kapitalinkomst

Om man vinner på ett spelbolag utan svensk licens men med licens från Curacao och England, som ligger utanför EU ska deklareras som kapitalinkomst. För att kunna deklarera korrekt behöver du också räkna ihop alla dina vinster och förluster.

Låt oss säga att du spelat på tre bettingsidor med licens från Curacao

På den första satsade du 1.500 kr men förlorade allt. På den andra satte man in 1.000 kr, men lyckades dubbla beloppet till 2.000 kr. På den tredje sidan satsade du däremot 1.500 kr och lyckades trippla din insats till 4.500 kr.

Sammanfattningsvis har du då:

En förlust på 1.500 kr.

En vinst på 1.000 kr.

En vinst på 3.000 kr.

Ditt totala nettoresultat (vinster - förluster) blir då 2.500 kr (3.000 + 1.000 - 1.500). Det är denna summa du ska deklarera. Skatten du behöver betala blir då 750 kr (30% av 2.500 kr).

Kan man dra av förluster från EU-baserade bettingsidor?

Nej. Om du har förluster på EU-baserade sidor kan du inte dra av dessa från vinster på sidor utanför EU. Det betyder att du enbart behöver fokusera på dina vinster och förluster på sidor med licens utanför EU när det kommer till skattefrågan.

Sammanfattning av Spelbolag utan svensk licens

Många föredrar betting utan svensk licens eftersom man kan få fler och större bonusar, spela utan spelgränser och att man kan spela trots spelpaus. Hos dessa spelbolag kan man till exempel få bonusar efter den första insättningen och vara med i lojalitetsprogram. I lojalitetsprogrammen kan lojala spelare till exempel bli belönad med free bets, riskfria spel och högre cashback.

Det finns också många snabba och säkra betalningsalternativ. E-plånböcker som Neteller och Skrill är till exempel minst lika effektiva som Trustly, Zimpler och Swish. Kryptovalutor erbjuder dessutom snabba och helt anonyma överföringar, medan e-faktureringstjänster som Paylevo låter dig spela på faktura.

Utöver bättre bonusar och fler betalningsalternativ slipper man också ställa in spelgränser. Det finns alltså inga tidsgränser, förlustgränser, insättningsgränser eller uttagsgränser. Det kan däremot vara en nackdel om man är van vid att bli utloggad när man spelar för mycket. När man spelar hos spelbolag utanför Sverige bör man alltså vara försiktig eftersom det inte finns samma spelarskydd eller regler för ansvarsfullt spelande.

🤔 Varför finns det spelbolag utan svensk licens?

Dessa spelbolag föredrar licenser från andra länder på grund av skattefördelar, lägre kostnader eller mindre strikta regler. Spelbolag utan svensk licens kan därför erbjuda både fler och bättre bonusar, odds och betalningsmetoder.

💰 Måste man betala skatt på vinster från betting utan svensk licens?

Inte så länge man spelar inom EU, som hos spelbolag med licens från Malta eller Estland. Utanför EU, som hos spelbolag med licens från Curacao eller England, måste man däremot betala 30% i vinstskatt.

🎁 Vilka är fördelarna med betting utan licens?

Betting utan svensk licens innebär att man kan få högre och fler typer av bonusar. De största fördelarna är att man kan få bonusar efter den första insättningen, som till exempel VIP & lojalitetsbonusar, riskfria spel och free bets. Det går också att få högre odds och tillgång till fler betalningsmetoder.

🚫 Finns det några risker med att spelbolag utan svensk licens?

Dessa spelbolag har mindre fokus på ansvarsfullt spelande. Det finns till exempel inga krav på att man måste ställa in spelgränser och det går att spela även om man är registrerad på Spelpaus.se.

🏆 Vilka är de bästa spelbolagen utan svensk licens?

Mega Dice och Lucky Block är de bästa alternativen om man vill ha bra bonusar, höga odds och många bettingmarknader. De har dessutom snabba insättningar- och uttag och har en hög säkerhetsstandard.

🚧 Kan man spela hos utländska spelbolag om man är avstängd via Spelpaus?

Ja, det går att spela trots spelpaus hos alla spelbolag utan licens som vi listar på den här sidan. Dessa spelbolag har utländska spellicenser och är därför inte anslutna till Spelpaus-systemet.

🌍 Vilka länder utfärdar säkra spellicenser?

Malta, Estland, England, Gibraltar och Curacao har välfungerade spelmyndigheter som utfärdar spellicenser. De ställer bland annat höga krav på skydd av personuppgifter, dataskydd och kryptering av finansiell information.

📈 Varför är odds utan svensk licens bättre än i Sverige?

Bettingsidor utan svensk licens behöver till exempel inte betala lika hög skatt som i Sverige och kan därför ge högre odds.

Disclaimer: The above is a sponsored, third party article and the views and opinions expressed therein are independent professional judgment of the experts and The Tribune does not take any responsibility, in any manner whatsoever, for the accuracy of their views. Respective Owners shall solely be liable for the correctness, reliability of the content and/or compliance of applicable laws. The above is non-editorial content and The Tribune does not vouch, endorse or guarantee any of the above content, nor is it responsible for them in any manner whatsoever. Please take all steps necessary to ascertain that any information and content provided is correct, updated, and verified.