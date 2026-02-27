DT
PREMIUM
Home / India / Canadian PM Mark Carney arrives in Mumbai for 4-day India visit

Canadian PM Mark Carney arrives in Mumbai for 4-day India visit

Carney will meet PM Modi in New Delhi on March 2

PTI
Mumbai, Updated At : 08:34 PM Feb 27, 2026 IST
Prime Minister Mark Carney and Diana Fox Carney arrive in Mumbai on Friday, February 27, 2026. AP/PT
Canadian Prime Minister Mark Carney arrived in Mumbai on Friday at the start of a four-day India visit.

He will meet business leaders in Mumbai.

Also read: Unlike ex-Canadian PM Trudeau, Carney to skip Bhangra and Punjab visit during India trip

Carney will fly to New Delhi on March 1 and meet Prime Minister Narendra Modi there on March 2, as per the official schedule.

He will also meet External Affairs Minister S Jaishankar and address the India-Canada CEO Forum in the national capital before returning to Canada.

