Canadian PM Mark Carney arrives in Mumbai for 4-day India visit
Carney will meet PM Modi in New Delhi on March 2
Prime Minister Mark Carney and Diana Fox Carney arrive in Mumbai on Friday, February 27, 2026. AP/PT
Canadian Prime Minister Mark Carney arrived in Mumbai on Friday at the start of a four-day India visit.
He will meet business leaders in Mumbai.
Carney will fly to New Delhi on March 1 and meet Prime Minister Narendra Modi there on March 2, as per the official schedule.
He will also meet External Affairs Minister S Jaishankar and address the India-Canada CEO Forum in the national capital before returning to Canada.
