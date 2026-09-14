Modi caps summit with diplomatic marathon
Holds bilaterals with leaders of South Africa, Kazakhstan, Philippines, Nigeria, Uganda
Heads of delegations, including Indonesian President Prabowo Subianto, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Russian President Vladimir Putin, Indian Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al-Saud, Uzbekistan Deputy Prime Minister Jamshid Kuchkarov, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed, Vietnam's Prime Minister Le Minh Hung, pose for a family photo on day two of the BRICS Summit in New Delhi, India, September 13, 2026. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS
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