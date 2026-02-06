DT
Tribune Holiday Sale Winners Announced
Oz, Indian firms to collaborate for amphibious planes

Oz, Indian firms to collaborate for amphibious planes

Tribune News Service
New Delhi, Updated At : 06:47 AM Feb 06, 2026 IST
Australian Amphibian Aerospace Industries (AAI) and Apogee Aerospace Pvt Limited on Thursday announced a strategic collaboration to establish amphibious aviation as a strategically important capability for India, anchored by the ‘Albatross 2.0’ amphibious aircraft platform.

Albatross 2.0 is a transport category amphibious aircraft above 19 seats (up to 28 seats) in the Registered Passenger Transport (RPT) sector.

