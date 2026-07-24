Pakistan’s ‘falsehoods’ won’t hide terror record, says India at ASEAN
India also condemned Pakistan’s use of terms such as “Fitna al-Hindustan”, describing it as officially sponsored disinformation aimed at deflecting attention from its domestic challenges and its record of sheltering terrorist groups.
External Affairs Minister S Jaishankar and others during the 33rd ASEAN Regional Forum (ARF) Ministerial Meeting, in Manila, Philippines. PTI
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