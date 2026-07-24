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Home / India / Pakistan’s ‘falsehoods’ won’t hide terror record, says India at ASEAN

Pakistan’s ‘falsehoods’ won’t hide terror record, says India at ASEAN

India also condemned Pakistan’s use of terms such as “Fitna al-Hindustan”, describing it as officially sponsored disinformation aimed at deflecting attention from its domestic challenges and its record of sheltering terrorist groups.

article_Author
Ujwal Jalali
Tribune News Service
New Delhi, Updated At : 01:19 AM Jul 24, 2026 IST
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External Affairs Minister S Jaishankar and others during the 33rd ASEAN Regional Forum (ARF) Ministerial Meeting, in Manila, Philippines. PTI
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India on Thursday strongly rejected Pakistan’s remarks on Jammu and Kashmir and the Indus Waters Treaty (IWT) at the ASEAN Regional Forum (ARF), accusing Islamabad of misusing a multilateral platform to spread “falsehoods” and insisting that its continued support for cross-border terrorism would continue to have consequences.The sharp rebuttal came hours after External Affairs Minister S Jaishankar, addressing the 33rd ARF Ministerial Meeting in Manila, underlined the need for zero tolerance towards terrorism and declared that “acts of terrorism will have consequences”.
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Responding to comments made by Pakistan’s Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar at the ARF, Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said India “categorically rejects the baseless and unwarranted comments” made by Pakistan.

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“It is no surprise that a multilateral forum has once again been cynically exploited by Pakistan to amplify falsehoods, peddle state-sponsored disinformation and divert attention from its own well-documented record of sponsoring cross-border terrorism,” Jaiswal said.

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Reiterating India’s position on Jammu and Kashmir, he said the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh “have been, are and will always remain integral and inalienable parts of India” and that Pakistan had “no locus standi” to comment on the matter.

On the Indus Waters Treaty, Jaiswal said the pact remained in abeyance because of Pakistan’s continued sponsorship of cross-border terrorism, including the April 22 Pahalgam terror attack.

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“The IWT will continue to be held in abeyance until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism,” he said.

India also condemned Pakistan’s use of terms such as “Fitna al-Hindustan”, describing it as officially sponsored disinformation aimed at deflecting attention from its domestic challenges and its record of sheltering terrorist groups.

Earlier in the day, Jaishankar used his address at the ARF to call for choking the financial networks that sustain terrorism and urged the international community to adopt a resolute approach against the menace.

He said India, along with Malaysia, was co-chairing the Experts’ Working Group on Counter-Terrorism under the ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus (ADMM-Plus) and was preparing a compendium of global best practices.

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THE TRIBUNE, India’s oldest, daily English-language newspaper, was first published on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan), and save for 40 days in the immediate aftermath of Partition, has come out every day over the last 145 years. THE TRIBUNE was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist of the time. The newspaper is run by a five-member Trust, which is chaired by Shri N N Vohra, former Governor of J&K State (2008-2018); as well as Justice S S Sodhi, former Chief Justice of the Allahabad High Court; Shri Gurbachan Jagat, former Governor of Manipur; Lt Gen. Shamsher Singh Mehta, former Western Army Commander; Shri Paramjit Singh Patwalia, Senior Advocate in the Supreme Court.

THE TRIBUNE is free, objective, and independent. Restraint and moderation, rather than agitational language, are the hallmarks of the paper.

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