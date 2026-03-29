MI win toss and opt to bowl against KKR
Afghanistan off-spinner Allah Mohammad Ghazanfar and Sherfane Rutherford to make their debut
Mumbai Indians' captain Hardik Pandya, left, and Kolkata Knight Riders' captain Ajinkya Rahane during the toss before an Indian Premier League (IPL) 2026 T20 cricket match between Mumbai Indians and Kolkata Knight Riders, at the Wankhede Stadium, in Mumbai, Maharashtra, Sunday, March 29, 2026. (PTI Photo)
Advertisement
Mumbai Indians skipper Hardik Pandya won the toss and elected to bowl against Kolkata Knight Riders in an Indian Premier League match here on Sunday.
Advertisement
MI handed debuts to Afghanistan off-spinner Allah Mohammad Ghazanfar and Sherfane Rutherford.
Advertisement
Cameron Green, Finn Allen, Sunil Narine and Blessing Muzarabani are the overseas players for KKR.
Advertisement
Mumbai Indians: Rohit Sharma, Ryan Rickelton (wk), Tilak Varma, Hardik Pandya (c), Sherfane Rutherford, Naman Dhir, Shardul Thakur, Mayank Markande, AM Ghazanfar, Trent Boult, Jasprit Bumrah..
Kolkata Knight Riders: Finn Allen, Ajinkya Rahane (c), Cameron Green, Angkrish Raghuvanshi (wk), Rinku Singh, Ramandeep Singh, Anukul Roy, Sunil Narine, Varun Chakaravarthy, Vaibhav Arora, Blessing Muzarabani
Advertisement
Advertisement
Live Matches
Advertisement
Advertisement
Advertisement