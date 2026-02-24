NZ team joins kabaddi fest amid govt backing

Aam Aadmi Party’s State Spokesperson and Phagwara Incharge Harnur Singh Mann (Harji Mann) reaffirmed the Punjab Government’s push for traditional rural sports, stressing youth engagement in games like kabaddi.
He spoke to players and spectators at the third two-day Kabaddi Tournament by Young Farmer Sports Club and Welfare Society, Maheru—backed by NRIs, Gram Panchayat and villagers.
The All Open category drew teams from Phagwara, Shahkot, Nakodar, Surkhpur, Rahimpur (Jalandhar), and New Zealand. Winners took Rs 1 lakh; runners-up got Rs 75,000. Top individuals earned Rs 31,000 each.
Village matches featured Maheru, Talban, Sarhali, and Mahlpur Shaheedan teams, heightening rivalry.
