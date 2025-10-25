DT
Home / Ludhiana / Ananya, Nitara, Japdeep, Sunder enter semifinals

Ananya, Nitara, Japdeep, Sunder enter semifinals

District Badminton Tourney

Our Sports Correspondent
Ludhiana, Updated At : 05:14 AM Oct 25, 2025 IST
A match underway during the district badminton championship in Ludhiana on Friday. Inderjeet Verma
Ananya Tiwari, along with Japdeep Kaur Maan, Nitara Sharma and Sunder Kaur Namdhari stitched up victories in their respective quarterfinals to enter semifinals on the second day of the Ludhiana District Badminton Tournament being held at Shastri Hall, near Guru Nanak Stadium, here on Friday.

Ananya defeated Gurseerat Kaur Chahal, Japdeep outclassed Suhavi Kaur, Nitara beat Navika and Sunder Kaur outperformed Saakhi Kaur to advance into the last-four stage.

Second day’s results

Boys U-13: Heyaan Kapila beat Parvish Chopra, Kabir Sahbi beat Nandeesh Kapoor, Samardeep Singh beat Vivaan Pathania, Rabbiquel Anji beat Hunarveer Singh.

Boys U-17: Agam Bhalla beat Vinayak Gupta, Ayush Aggarwal beat Tejasvir Singh Dhiman, Avyaan Aggarwal beat Vivek, Basant beat Yajat Sood.

Men: Manmeet Singh beat Varinderjit Singh, Krishav Kaplish beat Pardeep Yadav, Raghav Bhatia beat Manik Sharma, Pratham Sood beat Kartike Sood,

Nitish Chopra beat Milan Malhotra.

Girls U-13: Anmolpreet Kaur Chouhan beat Rayna Kapoor, Maanvi beat Mehar Biba Kaur, Samaira Aggarwal beat Sargun Kaur.

Girls U-15 (quarterfinals): Amelia Bhakoo beat Kasni, Jaanvi beat Maanvi, Samaira Aggarwal beat Anishka, Khushi Tiwari beat Sakshi Jain.

