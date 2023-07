Rain havoc: Rail traffic goes haywire

Our Correspondent

Ludhiana, July 11

With the water levels rising in all water bodies due to heavy rains in the region, railways has announced cancellation, diversion and truncated run of many long-route trains as rail tracks and other infrastructure have submerged due to waterlogging.

Railway officials said 31 trains were cancelled for the day while many others were either diverted via alternate routes or were short-terminated midway.

Cancelled trains

12053 Haridwar-Amritsar Janshatabdi Express; 14605 Yog Nagari Rishikesh-Jammu Tawi Hemkunt Express; 14610 Shri Mata Vaishno Devi Yognagri Rishikesh Hemkunt Express; 12238 Jammu Tawi-Varanasi Begumpura Express; 13308 Firozpur Cantt-Dhanbad Ganga Sutlej Express; 12237 Varanasi-Jammu Tawi Begumpura Express; 22317 Sealdah-Jammu Tawi Express; 14631 Dehradun Amritsar Express; 04141/04142 Subedarganj-Udhampur-Subedarganj Superfast Special Express; 13307 Dhanbad-Firozpur Cantt Ganga Sutlej Express; 12587 Gorakhpur-Jammu Tawi Amarnath Express; 14681 New Delhi-Jalandhar city Intercity Express; 14609 Rishikesh-Shri Mata Vaishno Devi Katra Hemkunt Express; 12013 New Delhi-Amritsar Shatabdi Express; 14011 Delhi-Hoshiarpur Express; 22461 New Delhi-Shri Mata Vaishno Devi Katra; 12045 New Delhi-Chandigarh Shatabdi Express; 14033 Delhi-Shri Mata Vaishno Devi Katra Jammu Mail; 12425 New Delhi-Jammu Tawi Rajdhani Express; 12445 New Delhi-Shri Mata Vaishno Devi Katra; 12413 New Delhi-Jammu Tawi Pooja Express; 22401 Delhi Sarai Rohilla-Udhampur Express; 22445 Kanpur Central-Amritsar Express; 22423 Gorakhpur-Amritsar Jansadharan Express; 12241 Chandigarh-Amritsar Express; 05733 Amritsar-Katihar Special Express; 12412 Amritsar-Chandigarh Express; 14630 Firozpur Cantt-Chandigarh Express; 12332 Jammu Tawi-Howrah Himgiri Express.

Diverted

15904 Chandigarh-Dibrugarh Express; 12903 Mumbai Central-Amritsar Golden Temple Mail; 13151 Kolkata-Jammu Tawi Express; 12332 Jammu Tawi-Howrah Himgiri Express; 14650 Amritsar-Jaynagar Saryu-Yamuna Express; 18238 Amritsar-Bilaspur Chhattisgarh Express; 18102 Jammu Tawi-Tatanagar Express.

Short-terminated and short-originated

15211 Darbhanga-Amritsar (from Saharanpur); 15212 Amritsar-Darbhanga (from Saharanpur); 2423 Gorakhpur-Amritsar Superfast Express (from Moradabad); 14673 Jaynagar-Amritsar Shaheed Express (at Bareilly); 14617 Banmakhi-Amritsar Jansewa Express (at Laksar); 13151 Kolkata-Jammu Tawi (at Pandit DD Upadhyaya Nagar); 13308 Firozpur Cantt-Dhanbad Ganga Sutlej Express (at Laksar); 12238 Jammu Tawi-Varansi Begumpura Express (at Moradabad); 13006 Amritsar-Howrah Mail (from Lucknow).