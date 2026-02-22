DT
Home / Punjab / Army personnel among 6 arrested in drug trafficking case in Punjab's Faridkot

Army personnel among 6 arrested in drug trafficking case in Punjab's Faridkot

Faridkot Police bust heroin trafficking network, 6 accused held, including an Army man and a dismissed police personnel

article_Author
PTI
Chandigarh, Updated At : 11:38 AM Feb 22, 2026 IST
featured-img featured-img
"Faridkot police recovers 4.8 kg heroin, 1 weapon, a Thar and a XUV vehicle,” DGP Yadav said. Photo credit: X/@DGPPunjabPolice
An Army personnel was among six arrested as Punjab police on Sunday unearthed a well-organised heroin trafficking network.

The arrested accused are involved in multiple drug trafficking cases, Director General of Police Gaurav Yadav said.

“In a major breakthrough, @Faridkot Police, after a 2-month long jail-based interception, busts a well organised heroin trafficking network, apprehends 6 accused, including 1 Army personnel and 1 dismissed police personnel, and recovers 4.8 kg heroin, 1 weapon, and a Thar & XUV vehicle,” Yadav said in a post on X.

The DGP said an FIR has been registered and further investigation is underway to establish forward and backward linkages.

