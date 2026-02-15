DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Tribune Code Of Ethics Download App Careers Advertise with us Classifieds
AI Logo
MASTER AI WITH TRIBUNE
A comprehensive AI Certification Course
Enroll Now
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement
PREMIUM T20 World Cup Explainers Defence Photo Gallery Cricket The Great Game Simply Punjab Simply Haryana UPSC
Home / Punjab / Ex-cricketer Simrandeep Brar promoted as Assistant Excise and Taxation Commissioner

Ex-cricketer Simrandeep Brar promoted as Assistant Excise and Taxation Commissioner

Brar, a 2012 batch PCS(A) officer, previously served as ETO, Enforcement Wing, in Chandigarh, Patiala and Bathinda

article_Author
Tribune News Service
Mohali, Updated At : 07:51 PM Feb 15, 2026 IST
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
Simrandeep Brar is a 2012-batch PCS(A) officer.
Advertisement

Simrandeep Brar, a former member of India U-19 cricket team (2002), has been promoted as Assistant Excise and Taxation Commissioner in the Excise and Taxation Department of the Punjab Government.

Advertisement

Brar, a 2012 batch PCS(A) officer, has previously served as ETO, Enforcement Wing, in Chandigarh, Patiala and Bathinda. He has also served as ETO (GST) in Mohali, Fatehgarh Sahib, Ludhiana, Bathinda and Tarn Taran.

Advertisement

Advertisement

Read what others can’t with The Tribune Premium

Advertisement
Tags :
Advertisement
Advertisement
Advertisement

The Tribune, now published from Chandigarh, started publication on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan). It was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist, and is run by a trust comprising five eminent persons as trustees.

The Tribune, the largest selling English daily in North India, publishes news and views without any bias or prejudice of any kind. Restraint and moderation, rather than agitational language and partisanship, are the hallmarks of the newspaper. It is an independent newspaper in the real sense of the term.

The Tribune has two sister publications, Punjabi Tribune (in Punjabi) and Dainik Tribune (in Hindi).

Remembering Sardar Dyal Singh Majithia

Copyright © The Tribune Trust, 2024
Designed and developed by : sortd
tlbr_img1 Classifieds tlbr_img2 Videos tlbr_img3 Premium tlbr_img4 E-Paper tlbr_img5 Shorts