Ex-cricketer Simrandeep Brar promoted as Assistant Excise and Taxation Commissioner
Brar, a 2012 batch PCS(A) officer, previously served as ETO, Enforcement Wing, in Chandigarh, Patiala and Bathinda
Advertisement
Simrandeep Brar, a former member of India U-19 cricket team (2002), has been promoted as Assistant Excise and Taxation Commissioner in the Excise and Taxation Department of the Punjab Government.
Advertisement
Brar, a 2012 batch PCS(A) officer, has previously served as ETO, Enforcement Wing, in Chandigarh, Patiala and Bathinda. He has also served as ETO (GST) in Mohali, Fatehgarh Sahib, Ludhiana, Bathinda and Tarn Taran.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Live Matches
Advertisement
Advertisement