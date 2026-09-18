Punjab announces to give 8% dearness allowance to its employees
The announcement is made after a 90-minute meeting between employee unions and a government delegation led by CM Bhagwant Mann
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The Punjab government on Friday announced to give 8 per cent dearness allowance (DA) to its employees.
The DA will be given to pensioners as well. They will get 4 per cent enhanced DA in the September salary and another 4 per cent in the October salary.
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The announcement was made after a 90-minute meeting between employee unions and a government delegation led by CM Bhagwant Mann.
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This puts an end to the agitation the employees had been doing for long.
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