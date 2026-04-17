Punjab Police transfer 129 DSPs
The Punjab Police have transferred 129 deputy superintendents of police (DSPs) across the state with immediate effect.
The reshuffle affects key wings, including NDPS/narcotics, economic offence and cybercrime, special branch, criminal intelligence, homicide and forensics, crime against women and children, and various district subdivisions.
Full list of DSPs with fresh postings
Sarabjeet Singh → ACP SD Civil Lines, Ludhiana
Guriqbal Singh → DSP SD Banur, Patiala
Bharat Bhushan → DSP SD Chhabewal, Hoshiarpur
Palwinder Singh → DSP SD Phagwara, Kapurthala
Harwinder Singh → DSP PBI NDPS-cum-Narcotics, Ropar
Gabbar Singh → DSP PBI NDPS-cum-Narcotics, Patiala
Sukhinder Singh → DSP SD City, Batala
Sanjeev Kumar → DSP PBI NDPS-cum-Narcotics, Pathankot
Kartar Singh → DSP Hqrs., Hoshiarpur
Harish Kumar → DSP SD City Abohar, Fazilka
Sukhwinder Singh Brar → DSP SD Dharamkot, Moga
Jasvarinder Singh → DSP SD Maur, Bathinda
Kuldeep Singh → DSP PBI NDPS-cum-Narcotics, Bathinda
Gurcharan Singh → DSP SD City-1, SAS Nagar
Gurpartap Singh → DSP Command Centre, Fatehgarh Sahib
Ravi Sher Singh → DSP SD Patti, Tarn Taran
Lovekesh → DSP Special Branch & Criminal Intelligence, Tarn Taran
Deepinder Singh → DSP SD Ropar
Rajpal Singh → DSP Detective, Ropar
Jatinder Chauhan → DSP Detective, SBS Nagar
Naveen Pal Singh → DSP SD Nangal, Ropar
Harkirat Singh → DSP SD Kharar-2 (Mullanpur), SAS Nagar
Lovepreet Singh → DSP Special Branch & Criminal Intelligence, Barnala
Baljit Singh → DSP PBI Economic Offence & Cyber Crime, Bathinda
Manmohan Sharma → DSP SD Malout, Sri Muktsar Sahib
Angrej Singh → ACP SD Gill (South), Ludhiana
Harjinder Singh → DSP SD Mansa
Boota Singh → DSP 1st IRB, Patiala
Murad Jasvir Singh Gill → DSP SD Raikot, Ludhiana Rural
Harjinder Singh → ACP PBI Economic Offence & Cyber Crime, Ludhiana
Baljit Singh → DSP SD Jandiala, Amritsar
Ravinder Singh → ACP PBI Economic Offence & Cyber Crime, Jalandhar
Sarwan Singh → DSP SD Shahkot, Jalandhar Rural
Sukhpal Singh → DSP SD Tanda, Hoshiarpur
Davinder Singh → DSP Detective, Kapurthala
Daljit Singh → DSP PRTC, JahanKhelan
Harpreet Kaur → DSP PBI Crime against Women & Children, Kapurthala
Hargurdev Singh → DSP SD Dasuya, Hoshiarpur
Balwinder Singh → DSP 3rd IRB, Ludhiana
Harinder Singh → DSP SD Goindwal Sahib (Khadoor Sahib), Tarn Taran
Atul Soni → DSP SD Bhikhiwind, Tarn Taran
Preet Inder Singh → ACP SD South, Amritsar
Parvesh Chopra → DSP PBI Special Crime, Tarn Taran
Surinder Singh → ACP SD Central, Amritsar
Jaspal Singh → DSP Hqrs., Tarn Taran
Kamaljit Singh → ACP SD West, Amritsar
Shive Darshan Singh → DSP Detective, Tarn Taran
Jagjit Singh → DSP PBI Homicide & Forensics, Ludhiana Rural
Darshan Jatindera → ACP Command Centre, Amritsar
Rupinder Singh → ACP PBI Special Crime, Amritsar
Gagandeep Singh → ACP SD North, Amritsar
Rajesh Thakur → ACP SD Central, Jalandhar
Ajay Singh → ACP PBI NDPS-cum-Narcotics, Amritsar
Lalit Kumar → DSP SD Fatehgarh Churian, Batala
Rajesh Kakkar → DSP SD Dharkalan, Pathankot
Lakhwinder Singh → DSP Detective, Jalandhar Rural
Inderjit Singh → ACP Traffic, Amritsar
Amolak Singh → DSP SD Kalanaur, Gurdaspur
Kapil Kaushal → DSP SD Rajasansi, Amritsar Rural
Neeraj Kumar → DSP PBI Crime against Women & Children, Tarn Taran
Paramjit Singh → ACP Emergency Response System, Amritsar
Raj Kumar → DSP Hqrs., Pathankot
Nachhattar Singh → DSP SD Mukerian, Hoshiarpur
Kulwinder Singh Virk → ACP SD Cantt., Jalandhar
Rajesh Kumar → ACP Security, Jalandhar
Gagandeep Singh → DSP SD Bhulath, Kapurthala
Karnail Singh → ACP Hqrs., Jalandhar
Manmohan Singh → ACP SD Model Town, Jalandhar
Supinder Kaur → ACP PBI NDPS-cum-Narcotics, Jalandhar
Sanjay Kumar → DSP PBI Homicide & Forensics, Faridkot
Jaskaran Singh → DSP SD Tappa, Barnala
Gurpreet Singh → ACP Special Branch & Criminal Intelligence, Jalandhar
Pankaj Sharma → DSP SD SBS Nagar
Raj Kumar → ACP SD East, Ludhiana
Sumit Sood → DSP Hqrs., Malerkotla
Bikramjit Singh → DSP SD Amloh, Fatehgarh Sahib
Gurdeep Singh → DSP SD Patran (Shutrana), Patiala
Inderpal Chauhan → DSP Hqrs., Khanna
Pritpal Singh → DSP SD Samrala, Khanna
Tarlochan Singh → DSP Special Branch & Criminal Intelligence, Khanna
Kuldeep Singh → DSP Hqrs., Jalandhar Rural
Rajesh Kumar → DSP Hqrs., Ludhiana Rural
Gopal Krishan → DSP PBI Crime against Women & Children, SBS Nagar
Shahbaz Singh → DSP SD City, Gurdaspur
Sukhamrit Singh → DSP Detective, Patiala
Rajesh Kumar → DSP PBI Homicide & Forensics, Fatehgarh Sahib
Palwinder Singh → DSP SD Lehragaga, Sangrur
Ranbir Singh → DSP SD Rural (Sanaur), Patiala
Harsimran Singh → DSP Detective, Sangrur
Daljit Singh Virk → DSP SD Ghanaur camp at Rajpura, Patiala
Harmanpreet Singh → DSP SD Payal, Khanna
Josuinder Singh → DSP PBI NDPS-cum-Narcotics, Fatehgarh Sahib
Amardeep Singh → DSP Airport, SAS Nagar
Amarpreet Singh → DSP PBI Homicide & Forensics, Ropar
Ishan Singla → DSP SD Kharar-1, SAS Nagar
Karan Singh Sandhu → DSP SD Mullanpur Dakha, Ludhiana Rural
Varinder Singh Khosa → DSP Hqrs., SAS Nagar
Harsimrat Singh → DSP Special Branch & Criminal Intelligence, SAS Nagar
Gurpreet Singh → DSP Litigation Management System, BOI, Punjab, Chandigarh
Pardeep Singh → DSP Hqrs., Gurdaspur
Bikram Singh → ACP Airport, Amritsar
Gurdeep Singh → DSP SD Ajnala, Amritsar Rural
Gurwinder Singh → DSP PBI Homicide & Forensics, Batala
Yogesh Kumar → DSP AGCMS, BOI, Punjab, Chandigarh
Sagar → DSP Detective, Ludhiana Rural
Jatinder Singh → DSP SD Gidderbaha, Sri Muktsar Sahib
Arun Mundan → DSP SD City-2, Bathinda
Saravjeet Singh Brar → DSP Special Branch, Bathinda
Jatinder Singh → DSP SD City, Moga
Gurpreet Singh → DSP PBI NDPS-cum-Narcotics, Ludhiana Rural
Jasjyot Singh → DSP SD Talwandi Sabo, Bathinda
Harpreet Singh → DSP PBI Crime against Women & Children, Mansa
Jora Singh → DSP Hqrs., Sri Muktsar Sahib
Tejinderpal Singh → DSP SD Guru Har Sahai, Ferozepur
Rajbir Singh → DSP PBI Crime against Women & Children, Ferozepur
Gulzar Singh → DSP Economic Offence & Cyber Crime, Tarn Taran
Rajesh Snehi Batta → DSP SD Moonak, Sangrur
Deepinder Singh → DSP Detective, Malerkotla
Satish Kumar → DSP PBI Special Crime, SAS Nagar
Gurbinder Singh → ACP Traffic-2, Ludhiana
Jatinderpal Singh → DSP ANTF, Punjab
Jagir Singh → DSP ANTF, Punjab
Amandeep Singh → DSP Vigilance Bureau, Punjab
Amit Thakur → DSP MRS PPA, Phillaur
Amandeep Singh → DSP PBI Cyber Crime, Punjab
Mahesh Kumar → DSP PBI NDPS-cum-Narcotics, SAS Nagar
Bhupinder Singh → DSP 4th CDO Bn., SAS Nagar
Prabhjot Kaur → DSP 13th Bn. PAP, Chandigarh
Varinderjit Singh → DSP Community Affairs Division (CAD) & Women Affairs, Punjab, SAS Nagar