icon
DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Tribune Code Of Ethics Download App Careers Advertise with us Classifieds
Celebrate Baisakhi sale with Tribune| 8-20 April Subscribe Now
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement
PREMIUM IPL 2026Games Explainers Defence Photo Gallery Cricket The Great Game Simply Punjab Simply Haryana UPSC
Home / Punjab / Punjab Police transfer 129 DSPs

Punjab Police transfer 129 DSPs

Reshuffle affects key wings, including NDPS/narcotics, economic offence and cybercrime, special branch, criminal intelligence, homicide and forensics, crime against women and children, and various district subdivisions

article_Author
Jupinderjit Singh
Tribune News Service
Chandigarh, Updated At : 10:05 PM Apr 17, 2026 IST
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
Photo for representational purpose only. Image credits/iStock
Advertisement

The Punjab Police have transferred 129 deputy superintendents of police (DSPs) across the state with immediate effect.

Advertisement

The reshuffle affects key wings, including NDPS/narcotics, economic offence and cybercrime, special branch, criminal intelligence, homicide and forensics, crime against women and children, and various district subdivisions.

Advertisement

Full list of DSPs with fresh postings

Sarabjeet Singh → ACP SD Civil Lines, Ludhiana

Advertisement

Guriqbal Singh → DSP SD Banur, Patiala

Bharat Bhushan → DSP SD Chhabewal, Hoshiarpur

Advertisement

Palwinder Singh → DSP SD Phagwara, Kapurthala

Harwinder Singh → DSP PBI NDPS-cum-Narcotics, Ropar

Gabbar Singh → DSP PBI NDPS-cum-Narcotics, Patiala

Sukhinder Singh → DSP SD City, Batala

Sanjeev Kumar → DSP PBI NDPS-cum-Narcotics, Pathankot

Kartar Singh → DSP Hqrs., Hoshiarpur

Harish Kumar → DSP SD City Abohar, Fazilka

Sukhwinder Singh Brar → DSP SD Dharamkot, Moga

Jasvarinder Singh → DSP SD Maur, Bathinda

Kuldeep Singh → DSP PBI NDPS-cum-Narcotics, Bathinda

Gurcharan Singh → DSP SD City-1, SAS Nagar

Gurpartap Singh → DSP Command Centre, Fatehgarh Sahib

Ravi Sher Singh → DSP SD Patti, Tarn Taran

Lovekesh → DSP Special Branch & Criminal Intelligence, Tarn Taran

Deepinder Singh → DSP SD Ropar

Rajpal Singh → DSP Detective, Ropar

Jatinder Chauhan → DSP Detective, SBS Nagar

Naveen Pal Singh → DSP SD Nangal, Ropar

Harkirat Singh → DSP SD Kharar-2 (Mullanpur), SAS Nagar

Lovepreet Singh → DSP Special Branch & Criminal Intelligence, Barnala

Baljit Singh → DSP PBI Economic Offence & Cyber Crime, Bathinda

Manmohan Sharma → DSP SD Malout, Sri Muktsar Sahib

Angrej Singh → ACP SD Gill (South), Ludhiana

Harjinder Singh → DSP SD Mansa

Boota Singh → DSP 1st IRB, Patiala

Murad Jasvir Singh Gill → DSP SD Raikot, Ludhiana Rural

Harjinder Singh → ACP PBI Economic Offence & Cyber Crime, Ludhiana

Baljit Singh → DSP SD Jandiala, Amritsar

Ravinder Singh → ACP PBI Economic Offence & Cyber Crime, Jalandhar

Sarwan Singh → DSP SD Shahkot, Jalandhar Rural

Sukhpal Singh → DSP SD Tanda, Hoshiarpur

Davinder Singh → DSP Detective, Kapurthala

Daljit Singh → DSP PRTC, JahanKhelan

Harpreet Kaur → DSP PBI Crime against Women & Children, Kapurthala

Hargurdev Singh → DSP SD Dasuya, Hoshiarpur

Balwinder Singh → DSP 3rd IRB, Ludhiana

Harinder Singh → DSP SD Goindwal Sahib (Khadoor Sahib), Tarn Taran

Atul Soni → DSP SD Bhikhiwind, Tarn Taran

Preet Inder Singh → ACP SD South, Amritsar

Parvesh Chopra → DSP PBI Special Crime, Tarn Taran

Surinder Singh → ACP SD Central, Amritsar

Jaspal Singh → DSP Hqrs., Tarn Taran

Kamaljit Singh → ACP SD West, Amritsar

Shive Darshan Singh → DSP Detective, Tarn Taran

Jagjit Singh → DSP PBI Homicide & Forensics, Ludhiana Rural

Darshan Jatindera → ACP Command Centre, Amritsar

Rupinder Singh → ACP PBI Special Crime, Amritsar

Gagandeep Singh → ACP SD North, Amritsar

Rajesh Thakur → ACP SD Central, Jalandhar

Ajay Singh → ACP PBI NDPS-cum-Narcotics, Amritsar

Lalit Kumar → DSP SD Fatehgarh Churian, Batala

Rajesh Kakkar → DSP SD Dharkalan, Pathankot

Lakhwinder Singh → DSP Detective, Jalandhar Rural

Inderjit Singh → ACP Traffic, Amritsar

Amolak Singh → DSP SD Kalanaur, Gurdaspur

Kapil Kaushal → DSP SD Rajasansi, Amritsar Rural

Neeraj Kumar → DSP PBI Crime against Women & Children, Tarn Taran

Paramjit Singh → ACP Emergency Response System, Amritsar

Raj Kumar → DSP Hqrs., Pathankot

Nachhattar Singh → DSP SD Mukerian, Hoshiarpur

Kulwinder Singh Virk → ACP SD Cantt., Jalandhar

Rajesh Kumar → ACP Security, Jalandhar

Gagandeep Singh → DSP SD Bhulath, Kapurthala

Karnail Singh → ACP Hqrs., Jalandhar

Manmohan Singh → ACP SD Model Town, Jalandhar

Supinder Kaur → ACP PBI NDPS-cum-Narcotics, Jalandhar

Sanjay Kumar → DSP PBI Homicide & Forensics, Faridkot

Jaskaran Singh → DSP SD Tappa, Barnala

Gurpreet Singh → ACP Special Branch & Criminal Intelligence, Jalandhar

Pankaj Sharma → DSP SD SBS Nagar

Raj Kumar → ACP SD East, Ludhiana

Sumit Sood → DSP Hqrs., Malerkotla

Bikramjit Singh → DSP SD Amloh, Fatehgarh Sahib

Gurdeep Singh → DSP SD Patran (Shutrana), Patiala

Inderpal Chauhan → DSP Hqrs., Khanna

Pritpal Singh → DSP SD Samrala, Khanna

Tarlochan Singh → DSP Special Branch & Criminal Intelligence, Khanna

Kuldeep Singh → DSP Hqrs., Jalandhar Rural

Rajesh Kumar → DSP Hqrs., Ludhiana Rural

Gopal Krishan → DSP PBI Crime against Women & Children, SBS Nagar

Shahbaz Singh → DSP SD City, Gurdaspur

Sukhamrit Singh → DSP Detective, Patiala

Rajesh Kumar → DSP PBI Homicide & Forensics, Fatehgarh Sahib

Palwinder Singh → DSP SD Lehragaga, Sangrur

Ranbir Singh → DSP SD Rural (Sanaur), Patiala

Harsimran Singh → DSP Detective, Sangrur

Daljit Singh Virk → DSP SD Ghanaur camp at Rajpura, Patiala

Harmanpreet Singh → DSP SD Payal, Khanna

Josuinder Singh → DSP PBI NDPS-cum-Narcotics, Fatehgarh Sahib

Amardeep Singh → DSP Airport, SAS Nagar

Amarpreet Singh → DSP PBI Homicide & Forensics, Ropar

Ishan Singla → DSP SD Kharar-1, SAS Nagar

Karan Singh Sandhu → DSP SD Mullanpur Dakha, Ludhiana Rural

Varinder Singh Khosa → DSP Hqrs., SAS Nagar

Harsimrat Singh → DSP Special Branch & Criminal Intelligence, SAS Nagar

Gurpreet Singh → DSP Litigation Management System, BOI, Punjab, Chandigarh

Pardeep Singh → DSP Hqrs., Gurdaspur

Bikram Singh → ACP Airport, Amritsar

Gurdeep Singh → DSP SD Ajnala, Amritsar Rural

Gurwinder Singh → DSP PBI Homicide & Forensics, Batala

Yogesh Kumar → DSP AGCMS, BOI, Punjab, Chandigarh

Sagar → DSP Detective, Ludhiana Rural

Jatinder Singh → DSP SD Gidderbaha, Sri Muktsar Sahib

Arun Mundan → DSP SD City-2, Bathinda

Saravjeet Singh Brar → DSP Special Branch, Bathinda

Jatinder Singh → DSP SD City, Moga

Gurpreet Singh → DSP PBI NDPS-cum-Narcotics, Ludhiana Rural

Jasjyot Singh → DSP SD Talwandi Sabo, Bathinda

Harpreet Singh → DSP PBI Crime against Women & Children, Mansa

Jora Singh → DSP Hqrs., Sri Muktsar Sahib

Tejinderpal Singh → DSP SD Guru Har Sahai, Ferozepur

Rajbir Singh → DSP PBI Crime against Women & Children, Ferozepur

Gulzar Singh → DSP Economic Offence & Cyber Crime, Tarn Taran

Rajesh Snehi Batta → DSP SD Moonak, Sangrur

Deepinder Singh → DSP Detective, Malerkotla

Satish Kumar → DSP PBI Special Crime, SAS Nagar

Gurbinder Singh → ACP Traffic-2, Ludhiana

Jatinderpal Singh → DSP ANTF, Punjab

Jagir Singh → DSP ANTF, Punjab

Amandeep Singh → DSP Vigilance Bureau, Punjab

Amit Thakur → DSP MRS PPA, Phillaur

Amandeep Singh → DSP PBI Cyber Crime, Punjab

Mahesh Kumar → DSP PBI NDPS-cum-Narcotics, SAS Nagar

Bhupinder Singh → DSP 4th CDO Bn., SAS Nagar

Prabhjot Kaur → DSP 13th Bn. PAP, Chandigarh

Varinderjit Singh → DSP Community Affairs Division (CAD) & Women Affairs, Punjab, SAS Nagar

Advertisement
Tags :
Advertisement
Advertisement
Advertisement

The Tribune, now published from Chandigarh, started publication on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan). It was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist, and is run by a trust comprising five eminent persons as trustees.

The Tribune, the largest selling English daily in North India, publishes news and views without any bias or prejudice of any kind. Restraint and moderation, rather than agitational language and partisanship, are the hallmarks of the newspaper. It is an independent newspaper in the real sense of the term.

The Tribune has two sister publications, Punjabi Tribune (in Punjabi) and Dainik Tribune (in Hindi).

Remembering Sardar Dyal Singh Majithia

Copyright © The Tribune Trust, 2024
Designed and developed by : sortd
tlbr_img1 Classifieds tlbr_img2 Videos tlbr_img3 Premium tlbr_img4 E-Paper tlbr_img5 Shorts