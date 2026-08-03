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Saffron party appoints Punjab office-bearers

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Tribune News Service
Chandigarh, Updated At : 08:09 AM Aug 03, 2026 IST
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The state BJP announced its new team of office-bearers on Sunday. Twelve leaders have been appointed as state vice-presidents.

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They are Surjit Kumar Jyani, Rakesh Rathour, Subhash Sharma, Manjit Singh Rai, Ashwani Sekhri, Sushil Rinku, Geja Ram Valmiki, Tejinder Singh Bittu, Jasmine Sandhawalia, Jatinder Mittal, Ravi Karan Singh Kahlon and Ranjit Singh Gill.

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Five leaders — Anil Sarin, Rajesh Bagha, Parminder Singh Brar, Rajnish Dhiman and Jiwan Garg — have been appointed state general secretaries, while 12 leaders have been named state secretaries.

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The party has also filled several key organisational posts. Gurdev Sharma (Debi) has been appointed state treasurer and Sukhwinder Singh Goldy co-treasurer.

Meanwhile, the party replaced its Muktsar district chief Saish Asija with Kuldeep Singh Bhangewala. Asija had been re-appointed as the district president on July 19. Sources said that some party leaders were unhappy with Asija's functioning.

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THE TRIBUNE, India’s oldest, daily English-language newspaper, was first published on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan), and save for 40 days in the immediate aftermath of Partition, has come out every day over the last 145 years. THE TRIBUNE was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist of the time. The newspaper is run by a five-member Trust, which is chaired by Shri N N Vohra, former Governor of J&K State (2008-2018); as well as Justice S S Sodhi, former Chief Justice of the Allahabad High Court; Shri Gurbachan Jagat, former Governor of Manipur; Lt Gen. Shamsher Singh Mehta, former Western Army Commander; Shri Paramjit Singh Patwalia, Senior Advocate in the Supreme Court.

THE TRIBUNE is free, objective, and independent. Restraint and moderation, rather than agitational language, are the hallmarks of the paper.

The Tribune has two sister publications, Punjabi Tribune (in Punjabi) and Dainik Tribune (in Hindi).

Remembering Sardar Dyal Singh Majithia

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