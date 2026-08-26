CBSE workshop on 'Secondary Hindi' conducted

A two-day CBSE workshop on ‘Secondary Hindi’ was conducted at Chaman Lal DAV Senior Public School, Sector 11, Panchkula, focusing on effective, activity-based and student-centric teaching. Resource persons Mithilesh Arya and Joshna Devi shared innovative methodologies, creative activities, assessment techniques, question paper setting and blueprint preparation. Teachers from various schools participated enthusiastically in interactive sessions and practical activities. Principal Dr Mamta Goyal highlighted the importance of continuous teacher learning and innovative approaches in making Hindi engaging while nurturing students’ creativity, expression and cultural sensitivity.
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