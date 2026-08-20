Inter-house badminton competition organised

Holy Mary’s School, Banur, organised an inter-house badminton competition for classes IX and X. Students participated enthusiastically, displaying agility, determination, coordination and sportsmanship. Navdeep Kaur (Class X-A) and Mankirat Singh (Class IX-A) secured first positions in the girls’ and boys’ categories, respectively, while Bhawna (Class IX-A) and Harjot Singh (Class IX-C) stood second. Principal Dr Shiny Devassy felicitated the winners and encouraged students to participate actively in sports to develop fitness, discipline, teamwork and confidence.
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