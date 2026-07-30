Jiansh bags 4 medals

RIMT World School celebrated the remarkable achievements of Jiansh Singh, who delivered an outstanding performance in two prestigious martial arts tournaments recently. At the tournament held in Dera Bassi, Jiansh secured a gold medal in Board Breaking and a silver medal in Fighting, showcasing exceptional skill, determination, and sportsmanship. Continuing his impressive winning streak, he participated in another tournament held at Panjab University, where he once again won a gold medal in Board Breaking and a bronze in Fighting.

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