NCC cadets excel at national camp

Four Senior Wing NCC cadets of Major Ajaib Singh Convent School, Jeonwala, brought pride to the institution by participating in a national-level Rock Climbing and Trekking Camp (RCTC) organised under the 8 Directorate. The camp involved 273 NCC cadets. The participating cadets were Corporal Ramanveer Kaur, Corporal Rawandeep Kaur Sran, Corporal Ekamveer Kaur and Cadet Prabhsharanpreet Kaur. They received practical training in rock climbing, rappelling and jumaring. They also took part in cultural dance performances and visited Chandan Flag Point, Chandika Mata Mandir, Kamakhya Mandir and the Army Store.

Advertisement