St Mary’s School, Mohali, conducts capacity building programme on life skills

St Mary’s School, Mohali, conducted an inspiring internal capacity building programme on life skills, led by Principal Dr Poonam Sharma. The session focused on equipping teachers with essential life skills to communicate effectively, manage challenges and foster positive and supportive classrooms. The interactive programme encouraged teachers to reflect, grow and strengthen their professional and interpersonal skills, reinforcing the message that better teachers create happier classrooms and brighter futures
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