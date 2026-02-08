DT
PT
Tribune Holiday Sale Winners Announced
AIFF announces ISL 2025-26 fixtures

AIFF announces ISL 2025-26 fixtures

ANI
Updated At : 08:20 AM Feb 08, 2026 IST
New Delhi [India], February 8 (ANI): The All India Football Federation (AIFF) has announced the fixtures for the Indian Super League (ISL) 2025-26 season.

Advertisement

The season will commence on February 14, 2026, with two matches scheduled on the opening day, as per an AIFF release.

Advertisement

The opening fixture will see Mohun Bagan Super Giant face Kerala Blasters FC at the Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata, with kick-off at 17:00 IST.

Advertisement

The second match of the opening day will be played between FC Goa and Inter Kashi at the Pandit Jawaharlal Nehru Stadium, Fatorda, with kick-off at 19:30 IST.

The fixtures have been finalised following consultations with participating clubs and relevant stakeholders. The 14 participating teams will compete in a single-leg round-robin format, with each team playing 13 matches. The table toppers at the end of the league will be crowned the ISL 2025-26 champions.

Advertisement

All 91 matches will be streamed live on FanCode.

ISL 2025-26 season fixtures:

1. 14/02/2026 - Mohun Bagan SG vs Kerala Blasters FC - Kolkata

2. 14/02/2026 - FC Goa vs Inter Kashi FC - Goa

3. 15/02/2026 - Jamshedpur FC vs Mohammedan SC - Jamshedpur

4. 15/02/2026 - Bengaluru FC vs Sporting Club Delhi - Bengaluru

5. 16/02/2026 - Odisha FC vs Punjab FC - TBC

6. 16/02/2026 - East Bengal FC vs North East United FC - Kolkata

7. 19/02/2026 - Mumbai City FC vs Chennaiyin FC - TBC

8. 20/02/2026 - Mohammedan SC vs FC Goa - Kolkata

9. 21/02/2026 - East Bengal FC vs Sporting Club Delhi - Kolkata

10. 21/02/2026 - Jamshedpur FC vs Punjab FC - Jamshedpur

11. 22/02/2026 - Bengaluru FC vs North East United FC - Bengaluru

12. 22/02/2026 - Kerala Blasters FC vs Mumbai City FC - Kochi

13. 23/02/2026 - Mohun Bagan SG vs Chennaiyin FC - Kolkata

14. 24/02/2026 - Odisha FC vs Inter Kashi FC - TBC

15. 26/02/2026 - FC Goa vs Sporting Club Delhi - Goa

16. 27/02/2026 - East Bengal FC vs Jamshedpur FC - Kolkata

17. 27/02/2026 - Bengaluru FC vs Punjab FC - Bengaluru

18. 28/02/2026 - Kerala Blasters FC vs Inter Kashi FC - Kochi

19. 28/02/2026 - Mohun Bagan SG vs Mohammedan SC - Kolkata

20. 01/03/2026 - Odisha FC vs Chennaiyin FC - TBC

21. 01/03/2026 - Mumbai City FC vs North East United FC - TBC

22. 05/03/2026 - East Bengal FC vs FC Goa - Kolkata

23. 06/03/2026 - Jamshedpur FC vs Inter Kashi FC - Jamshedpur

24. 06/03/2026 - Odisha FC vs Mohun Bagan SG - TBC

25. 07/03/2026 - Mohammedan SC vs Bengaluru FC - Kolkata

26. 07/03/2026 - Kerala Blasters FC vs Chennaiyin FC - Kochi

27. 08/03/2026 - Mumbai City FC vs Sporting Club Delhi - TBC

28. 09/03/2026 - Punjab FC vs North East United FC - Delhi

29. 21/04/2026 - Chennaiyin FC vs Mohammedan SC - Chennai

30. 13/03/2026 - Sporting Club Delhi vs Odisha FC - Delhi

31. 14/03/2026 - East Bengal FC vs Kerala Blasters FC - Kolkata

32. 14/03/2026 - Bengaluru FC vs Mohun Bagan SG - Bengaluru

33. 15/03/2026 - North East United FC vs Jamshedpur FC - Guwahati

34. 15/03/2026 - Inter Kashi FC vs Mumbai City FC - TBC

35. 16/03/2026 - Punjab FC vs FC Goa - Delhi

36. 19/03/2026 - Sporting Club Delhi vs Jamshedpur FC - Delhi

37. 20/03/2026 - North East United FC vs Odisha FC - Guwahati

38. 20/03/2026 - Mohun Bagan SG vs Mumbai City FC - Kolkata

39. 21/03/2026 - East Bengal FC vs Mohammedan SC - Kolkata

40. 21/03/2026 - Kerala Blasters FC vs Punjab FC - Kochi

41. 22/03/2026 - Chennaiyin FC vs FC Goa - Chennai

42. 22/03/2026 - Inter Kashi FC vs Bengaluru FC - TBC

43. 03/04/2026 - Punjab FC vs Mohammedan SC - Delhi

44. 04/04/2026 - Jamshedpur FC vs Mohun Bagan SG - Jamshedpur

45. 04/04/2026 - FC Goa vs Bengaluru FC - Goa

46. 05/04/2026 - Sporting Club Delhi vs Kerala Blasters FC - Delhi

47. 05/04/2026 - Mumbai City FC vs Odisha FC - TBC

48. 07/04/2026 - Chennaiyin FC vs Inter Kashi FC - Chennai

49. 15/04/2026 - Kerala Blasters FC vs North East United FC - Kochi

50. 09/04/2026 - Jamshedpur FC vs Mumbai City FC - Jamshedpur

51. 10/04/2026 - North East United FC vs Sporting Club Delhi - Guwahati

52. 10/04/2026 - FC Goa vs Odisha FC - Goa

53. 11/04/2026 - Chennaiyin FC vs East Bengal FC - Chennai

54. 11/04/2026 - Bengaluru FC vs Kerala Blasters FC - Bengaluru

55. 12/04/2026 - Inter Kashi FC vs Mohammedan SC - TBC

56. 12/04/2026 - Mohun Bagan SG vs Punjab FC - Kolkata

57. 16/04/2026 - East Bengal FC vs Bengaluru FC - Kolkata

58. 17/04/2026 - Chennaiyin FC vs Sporting Club Delhi - Chennai

59. 17/04/2026 - Odisha FC vs Mohammedan SC - TBC

60. 18/04/2026 - Kerala Blasters FC vs Jamshedpur FC - Kochi

61. 18/04/2026 - FC Goa vs Mumbai City FC - Goa

62. 19/04/2026 - North East United FC vs Mohun Bagan SG - Guwahati

63. 20/04/2026 - Punjab FC vs Inter Kashi FC - Delhi

64. 23/04/2026 - Kerala Blasters FC vs Odisha FC - Kochi

65. 24/04/2026 - North East United FC vs FC Goa - Guwahati

66. 24/04/2026 - East Bengal FC vs Punjab FC - Kolkata

67. 25/04/2026 - Bengaluru FC vs Mumbai City FC - Bengaluru

68. 25/04/2026 - Jamshedpur FC vs Chennaiyin FC - Jamshedpur

69. 26/04/2026 - Sporting Club Delhi vs Mohammedan SC - Delhi

70. 26/04/2026 - Mohun Bagan SG vs Inter Kashi FC - Kolkata

71. 01/05/2026 - Jamshedpur FC vs FC Goa - Jamshedpur

72. 02/05/2026 - Inter Kashi FC vs North East United FC - TBC

73. 02/05/2026 - Sporting Club Delhi vs Punjab FC - Delhi

74. 03/05/2026 - Mohammedan SC vs Mumbai City FC - Kolkata

75. 28/04/2026 - East Bengal FC vs Odisha FC - Kolkata

76. 03/05/2026 - Mohun Bagan SG vs East Bengal FC - Kolkata

77. 04/05/2026 - Odisha FC vs Bengaluru FC - TBC

78. 06/05/2026 - Punjab FC vs Chennaiyin FC - Delhi

79. 08/05/2026 - Mumbai City FC vs East Bengal FC - TBC

80. 09/05/2026 - FC Goa vs Mohun Bagan SG - Goa

81. 09/05/2026 - Jamshedpur FC vs Bengaluru FC - Jamshedpur

82. 10/05/2026 - Kerala Blasters FC vs Mohammedan SC - Kochi

83. 10/05/2026 - North East United FC vs Chennaiyin FC - Guwahati

84. 11/05/2026 - Sporting Club Delhi vs Inter Kashi FC - Delhi. (ANI)

(This content is sourced from a syndicated feed and is published as received. The Tribune assumes no responsibility or liability for its accuracy, completeness, or content.)

