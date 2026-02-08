AIFF announces ISL 2025-26 fixtures

New Delhi [India], February 8 (ANI): The All India Football Federation (AIFF) has announced the fixtures for the Indian Super League (ISL) 2025-26 season.
The season will commence on February 14, 2026, with two matches scheduled on the opening day, as per an AIFF release.
The opening fixture will see Mohun Bagan Super Giant face Kerala Blasters FC at the Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata, with kick-off at 17:00 IST.
The second match of the opening day will be played between FC Goa and Inter Kashi at the Pandit Jawaharlal Nehru Stadium, Fatorda, with kick-off at 19:30 IST.
The fixtures have been finalised following consultations with participating clubs and relevant stakeholders. The 14 participating teams will compete in a single-leg round-robin format, with each team playing 13 matches. The table toppers at the end of the league will be crowned the ISL 2025-26 champions.
All 91 matches will be streamed live on FanCode.
ISL 2025-26 season fixtures:
1. 14/02/2026 - Mohun Bagan SG vs Kerala Blasters FC - Kolkata
2. 14/02/2026 - FC Goa vs Inter Kashi FC - Goa
3. 15/02/2026 - Jamshedpur FC vs Mohammedan SC - Jamshedpur
4. 15/02/2026 - Bengaluru FC vs Sporting Club Delhi - Bengaluru
5. 16/02/2026 - Odisha FC vs Punjab FC - TBC
6. 16/02/2026 - East Bengal FC vs North East United FC - Kolkata
7. 19/02/2026 - Mumbai City FC vs Chennaiyin FC - TBC
8. 20/02/2026 - Mohammedan SC vs FC Goa - Kolkata
9. 21/02/2026 - East Bengal FC vs Sporting Club Delhi - Kolkata
10. 21/02/2026 - Jamshedpur FC vs Punjab FC - Jamshedpur
11. 22/02/2026 - Bengaluru FC vs North East United FC - Bengaluru
12. 22/02/2026 - Kerala Blasters FC vs Mumbai City FC - Kochi
13. 23/02/2026 - Mohun Bagan SG vs Chennaiyin FC - Kolkata
14. 24/02/2026 - Odisha FC vs Inter Kashi FC - TBC
15. 26/02/2026 - FC Goa vs Sporting Club Delhi - Goa
16. 27/02/2026 - East Bengal FC vs Jamshedpur FC - Kolkata
17. 27/02/2026 - Bengaluru FC vs Punjab FC - Bengaluru
18. 28/02/2026 - Kerala Blasters FC vs Inter Kashi FC - Kochi
19. 28/02/2026 - Mohun Bagan SG vs Mohammedan SC - Kolkata
20. 01/03/2026 - Odisha FC vs Chennaiyin FC - TBC
21. 01/03/2026 - Mumbai City FC vs North East United FC - TBC
22. 05/03/2026 - East Bengal FC vs FC Goa - Kolkata
23. 06/03/2026 - Jamshedpur FC vs Inter Kashi FC - Jamshedpur
24. 06/03/2026 - Odisha FC vs Mohun Bagan SG - TBC
25. 07/03/2026 - Mohammedan SC vs Bengaluru FC - Kolkata
26. 07/03/2026 - Kerala Blasters FC vs Chennaiyin FC - Kochi
27. 08/03/2026 - Mumbai City FC vs Sporting Club Delhi - TBC
28. 09/03/2026 - Punjab FC vs North East United FC - Delhi
29. 21/04/2026 - Chennaiyin FC vs Mohammedan SC - Chennai
30. 13/03/2026 - Sporting Club Delhi vs Odisha FC - Delhi
31. 14/03/2026 - East Bengal FC vs Kerala Blasters FC - Kolkata
32. 14/03/2026 - Bengaluru FC vs Mohun Bagan SG - Bengaluru
33. 15/03/2026 - North East United FC vs Jamshedpur FC - Guwahati
34. 15/03/2026 - Inter Kashi FC vs Mumbai City FC - TBC
35. 16/03/2026 - Punjab FC vs FC Goa - Delhi
36. 19/03/2026 - Sporting Club Delhi vs Jamshedpur FC - Delhi
37. 20/03/2026 - North East United FC vs Odisha FC - Guwahati
38. 20/03/2026 - Mohun Bagan SG vs Mumbai City FC - Kolkata
39. 21/03/2026 - East Bengal FC vs Mohammedan SC - Kolkata
40. 21/03/2026 - Kerala Blasters FC vs Punjab FC - Kochi
41. 22/03/2026 - Chennaiyin FC vs FC Goa - Chennai
42. 22/03/2026 - Inter Kashi FC vs Bengaluru FC - TBC
43. 03/04/2026 - Punjab FC vs Mohammedan SC - Delhi
44. 04/04/2026 - Jamshedpur FC vs Mohun Bagan SG - Jamshedpur
45. 04/04/2026 - FC Goa vs Bengaluru FC - Goa
46. 05/04/2026 - Sporting Club Delhi vs Kerala Blasters FC - Delhi
47. 05/04/2026 - Mumbai City FC vs Odisha FC - TBC
48. 07/04/2026 - Chennaiyin FC vs Inter Kashi FC - Chennai
49. 15/04/2026 - Kerala Blasters FC vs North East United FC - Kochi
50. 09/04/2026 - Jamshedpur FC vs Mumbai City FC - Jamshedpur
51. 10/04/2026 - North East United FC vs Sporting Club Delhi - Guwahati
52. 10/04/2026 - FC Goa vs Odisha FC - Goa
53. 11/04/2026 - Chennaiyin FC vs East Bengal FC - Chennai
54. 11/04/2026 - Bengaluru FC vs Kerala Blasters FC - Bengaluru
55. 12/04/2026 - Inter Kashi FC vs Mohammedan SC - TBC
56. 12/04/2026 - Mohun Bagan SG vs Punjab FC - Kolkata
57. 16/04/2026 - East Bengal FC vs Bengaluru FC - Kolkata
58. 17/04/2026 - Chennaiyin FC vs Sporting Club Delhi - Chennai
59. 17/04/2026 - Odisha FC vs Mohammedan SC - TBC
60. 18/04/2026 - Kerala Blasters FC vs Jamshedpur FC - Kochi
61. 18/04/2026 - FC Goa vs Mumbai City FC - Goa
62. 19/04/2026 - North East United FC vs Mohun Bagan SG - Guwahati
63. 20/04/2026 - Punjab FC vs Inter Kashi FC - Delhi
64. 23/04/2026 - Kerala Blasters FC vs Odisha FC - Kochi
65. 24/04/2026 - North East United FC vs FC Goa - Guwahati
66. 24/04/2026 - East Bengal FC vs Punjab FC - Kolkata
67. 25/04/2026 - Bengaluru FC vs Mumbai City FC - Bengaluru
68. 25/04/2026 - Jamshedpur FC vs Chennaiyin FC - Jamshedpur
69. 26/04/2026 - Sporting Club Delhi vs Mohammedan SC - Delhi
70. 26/04/2026 - Mohun Bagan SG vs Inter Kashi FC - Kolkata
71. 01/05/2026 - Jamshedpur FC vs FC Goa - Jamshedpur
72. 02/05/2026 - Inter Kashi FC vs North East United FC - TBC
73. 02/05/2026 - Sporting Club Delhi vs Punjab FC - Delhi
74. 03/05/2026 - Mohammedan SC vs Mumbai City FC - Kolkata
75. 28/04/2026 - East Bengal FC vs Odisha FC - Kolkata
76. 03/05/2026 - Mohun Bagan SG vs East Bengal FC - Kolkata
77. 04/05/2026 - Odisha FC vs Bengaluru FC - TBC
78. 06/05/2026 - Punjab FC vs Chennaiyin FC - Delhi
79. 08/05/2026 - Mumbai City FC vs East Bengal FC - TBC
80. 09/05/2026 - FC Goa vs Mohun Bagan SG - Goa
81. 09/05/2026 - Jamshedpur FC vs Bengaluru FC - Jamshedpur
82. 10/05/2026 - Kerala Blasters FC vs Mohammedan SC - Kochi
83. 10/05/2026 - North East United FC vs Chennaiyin FC - Guwahati
84. 11/05/2026 - Sporting Club Delhi vs Inter Kashi FC - Delhi. (ANI)
