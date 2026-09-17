Asian Games 2026 Preview: India aim to build on record Hangzhou haul in Aichi-Nagoya

New Delhi [India], September 17 (ANI): India will look to build on their record-breaking medal haul at Hangzhou 2023 when the 20th Asian Games get underway in Aichi-Nagoya, Japan, on Saturday (September 19), with a strong contingent featuring Olympic medallists and reigning champions across several disciplines.

The Games will run from September 19 to October 4, with athletes from 45 countries and regions competing across 43 sports and 469 medal events. Japan will host the continental multi-sport event for the third time, having previously staged it in Tokyo in 1958 and Hiroshima in 1994, according to Olympics.com.

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India finished fourth in the Hangzhou medal standings with 107 medals, including 28 gold, 38 silver and 41 bronze, and will be aiming to maintain that momentum in Japan.

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The Indian contingent will feature five individual Olympic medallists despite the withdrawal of defending javelin throw champion Neeraj Chopra due to an ankle injury. PV Sindhu will spearhead the badminton campaign, while Mirabai Chanu leads the weightlifting contingent. Shooting will feature Manu Bhaker, Lovlina Borgohain will compete in boxing, and Aman Sehrawat will represent India in wrestling.

India's boxers will arrive after a record-breaking Commonwealth Games campaign, where they secured 10 medals, including seven gold.

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Athletics is expected to be a major part of India's campaign, with more than 70 track and field athletes set to compete. Gulveer Singh, Tejaswin Shankar and Olympian Sarvesh Kushare are among the names to watch, while Tajinderpal Singh Toor will aim to extend his dominance in the shot put after winning the title at the previous two editions.

India will also seek to defend its men's and women's titles in cricket and kabaddi, along with the men's hockey crown.

In men's cricket, Shreyas Iyer will lead the title defence in the T20 competition, with teenage batter Vaibhav Sooryavanshi also included in the squad. The women's team, also defending champions, will be led by T20 captain Harmanpreet Kaur.

Hockey will carry added significance, with the men's and women's tournaments serving as qualification events for the 2028 Los Angeles Olympics. The winners of both competitions will secure direct Olympic qualification.

India will also have opportunities to earn LA 2028 quota places in archery, sailing, squash, surfing and tennis.

In squash, young Anahat Singh will return after contributing to India's women's team bronze at Hangzhou 2023. She also won a mixed doubles bronze alongside Abhay Singh, and will be among the players expected to feature prominently in India's campaign.

The Aichi-Nagoya Games will introduce several sports and disciplines, including mixed martial arts, padel, surfing, virtual taekwondo and teqball. Esports and breaking, which made their Asian Games medal debuts in Hangzhou, will also feature.

Competition will be spread across Aichi Prefecture and other parts of Japan, with events taking place in cities including Tokyo and Osaka. The Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium will serve as the main arena.

China, which has topped the Asian Games medal table at every edition since 1982, will seek to continue its run after winning a record 201 gold medals at Hangzhou. Hosts Japan finished second there with 52 gold medals, followed by South Korea with 42.

The Asian Games will begin on September 19, although some competitions, including men's basketball, started earlier.

India's Asian Games 2026 Squad

Indian archery team at Asian Games 2026

Dhiraj Bommadevara (men's recurve, men's team)

Neeraj Chauhan (men's recurve, men's team)

Yashdeep Bhoge (men's recurve, men's team)

Kirti Sharma (women's recurve, women's team)

Kumkum Mohod (women's recurve, women's team)

Ankita Bhakat (women's recurve, women's team)

Sahil Jadhav (men's compound, men's team)

Kushal Dalal (men's compound, men's team)

Ganesh Mani Ratnam Thirumuru (men's compound, men's team)

Jyothi Surekha Vennam (women's compound, women's team)

Chikitha Taniparthi (women's compound, women's team)

Prithika Pradeep (women's compound, women's team)

Indian artistic gymnastics team at Asian Games 2026

Pranati Nayak (women's vault, women's all-around)

Indian athletics team at Asian Games 2026

Gurindervir Singh (men's 100m, mixed 4x100m relay)

Animesh Kujur (men's 100m, 200m, mixed 4x100m relay)

Rajesh Ramesh (men's 400m, men's 4x400m relay)

Vishal Thennarasu Kayalvizhi (men's 400m, men's 4x400m relay)

Krishan Kumar (men's 800m)

Mohammed Afsal Pulikkalakath (men's 800m)

Yoonus Shah (men's 1500m)

Gulveer Singh (men's 1500m, 5000m, 10000m)

Sawan Barwal (men's marathon)

Kartik Karkera (men's marathon)

Yashas Palaksha (men's 400m hurdles)

Santhosh Kumar Tamilarasan (men's 400m hurdles)

Avinash Sable (men's 3000m steeplechase)

Pranav Pramod Gurav (Mixed 4x100m relay)

Mohammed Ashfaq (men's 4x400m relay)

Dharmveer Choudhary (men's 4x400m relay)

Jay Kumar (men's 4x400m relay, mixed 4x400m relay)

Manu Thekkinalil Saji (men's 4x400m relay, mixed 4x400m relay)

Aadarsh Ram Jothi Shankar (men's high jump)

Sarvesh Kushare (men's high jump)

Kuldeep Kumar (men's pole vault)

Dev Meena (men's pole vault)

Murali Sreeshankar (men's long jump)

Praveen Chithravel (men's triple jump)

Karthik Unnikrishnan (men's triple jump)

Karanveer Singh (men's shot put)

Tajinderpal Singh Toor (men's shot put)

Damneet Singh (men's hammer throw)

Praveen Kumar (men's hammer throw)

Rohit Yadav (men's javelin throw)

Yash Vir Singh (men's javelin throw)

Thowfeeq Noushad (men's decathlon)

Tejaswin Shankar (men's decathlon)

Harita Bhadra (women's 200m, mixed 4x100m relay)

Prachi Choudhary (women's 400m, 4x400m relay)

Kiran Pahal (women's 400m, 4x400m relay)

Gowthami Jayaraman (women's 800m)

Pooja (women's 800m, 1500m)

Parul Chaudhary (women's 1500m, 5000m, 3000m steeplechase)

Seema (women's 5000m, 10000m)

Priyanka Goswami (women's marathon race walk)

Manju Rani (women's marathon race walk)

Jyothi Yarraji (women's 100m hurdles)

Nandhini Kongan (women's 100m hurdles)

Unnathi Aiyappa Bolland (women's 200m, mixed 4x100m relay)

Anu Raghavan (women's 400m hurdles)

Vithya Ramraj (women's 400m hurdles, 4x400m relay)

Ankita Dhyani (women's 3000m steeplechase)

Tamanna (women's 4x100m relay, mixed 4x100m relay)

Srabani Nanda (women's 4x100m relay)

Abinaya Rajarajan (women's 4x100m relay)

Sneha Sathyanarayana (women's 4x100m relay, mixed 4x100m relay)

Sudeshna Shanuvalli (women's 4x100m relay)

Rashdeep Kaur (women's 4x400m relay, mixed 4x400m relay)

Ansa Babu (women's 4x400m relay, mixed 4x400m relay)

Machettira Raju Poovamma (women's 4x400m relay)

Kumari Saloni (women's 4x400m relay)

Neeru Pathak (women's 4x400m relay)

Pooja Singh (women's high jump)

Supriya Sindigere Basavaraju (women's high jump)

Baranica Elangovan (women's pole vault)

Sindhushree Ganesh (women's pole vault)

Shaili Singh (women's long jump)

Ancy Sojan Edappilly (women's long jump)

Niharika Vashisht (women's triple jump)

Asha Ilango (women's triple jump)

Manpreet Kaur (women's shot put)

Krishna Jayasankar Menon (women's shot put)

Sanya Yadav (women's discus throw)

Seema Kaliramna (women's discus throw)

Tanya Chaudhary (women's hammer throw)

Anushka Yadav (women's hammer throw)

Pooja (women's heptathlon)

Anamika Kozhinjaparambil Aneesh (women's heptathlon)

Indian badminton team at Asian Games 2026

Lakshya Sen (men's singles, men's team)

Ayush Shetty (men's singles, men's team)

HS Prannoy (men's team)

Kidambi Srikanth (men's team)

Tharun Mannepalli (men's team)

Satwiksairaj Rankireddy (men's doubles, men's team)

Chirag Shetty (men's doubles, men's team)

Hariharan Amsakarunan (men's doubles, men's team)

MR Arjun (men's doubles, men's team)

Dhruv Kapila (mixed doubles, men's team)

PV Sindhu (women's singles, women's team)

Unnati Hooda (women's singles, women's team)

Devika Sihag (women's team)

Tanvi Sharma (women's team)

Isharani Baruah (women's team)

Treesa Jolly (women's doubles, women's team)

Gayatri Gopichand (women's doubles, women's team)

Kavipriya Selvam (women's doubles, women's team)

Simran Singhi (women's doubles, women's team)

Tanisha Crasto (mixed doubles, women's team)

Indian boxing team at Asian Games 2026

Jadumani Singh (men's 55kg)

Sachin Siwach (men's 60kg)

Sumit Kundu (men's 70kg)

Ankush (men's 80kg)

Kapil Pokhariya (men's 90kg)

Narender Berwal (men's +90kg)

Sakshi Chaudhary (women's 51kg)

Preeti Pawar (women's 54kg)

Priya Ghanghas (women's 60kg)

Parveen Hooda (women's 65kg)

Lovlina Borgohain (women's 75kg)

Indian canoe team at Asian Games 2026

Hitesh Kewat (Canoe slalom - men's kayak single, kayak cross)

Pradhyumna Singh Rathod (Canoe slalom - men's kayak cross, kayak single)

Shikha Chouhan (Canoe slalom - women's kayak cross)

Pallavi Jagtap (Canoe slalom - women's canoe single)

Rina Sen (Canoe slalom - women's canoe single)

Prohit Baroi (Canoe sprint - men's kayak double 500m)

Prasanna Kumar Chempadiyil Sathyaprakash (Canoe sprint - mixed kayak double 500m, men's kayak double 500m)

Naocha Singh Laitonjam (Canoe sprint - men's kayak four 500m)

Gyaneshwor Singh Philem (Canoe sprint - men's canoe double 500m)

Raju Rawat (Canoe sprint - men's canoe double 500m)

Harshwardhan Singh Shaktawat (Canoe sprint - men's kayak single 500m, men's kayak four 500m)

Varinder Singh (Canoe sprint - men's kayak four 500m)

Oinam Arun Singh (Canoe sprint - men's kayak four 500m)

Neha Devi Leichonbam (Canoe sprint - women's canoe double 500m)

Soniya Devi Phairembam (Canoe sprint - women's kayak double 500m, kayak four 500m, canoe single 200m)

Megha Pradeep (Canoe sprint - mixed canoe double 500m, women's canoe double 500m)

Pooja (Canoe sprint - women's kayak four 500m)

Parvathy Geetha (Canoe sprint - mixed kayak double 500m, women's kayak four 500m)

Dhanamanjuri Devi Khwairakpam (Canoe sprint - women's kayak double 500m, women's kayak four 500m)

Indian cricket teams at Asian Games 2026

Indian men's cricket team: Shreyas Iyer (captain), Abhishek Sharma, Sanju Samson, Ishan Kishan, Shivam Dube, Tilak Varma, Axar Patel, Washington Sundar, Vipraj Nigam, Ravi Bishnoi, Jasprit Bumrah, Yash Thakur, Arshdeep Singh, Vaibhav Sooryavanshi

Indian women's cricket team: Harmanpreet Kaur (captain), Smriti Mandhana, Shafali Verma, Pratika Rawal, Deepti Sharma, Richa Ghosh, Gunalan Kamalini, Bharti Fulmali, Sree Charani, Renuka Thakur, Kranti Gaud, Arundhati Reddy, Shreyanka Patil, Radha Yadav, Nandani Sharma

Indian cycling track team at Asian Games 2026

Vishavjeet Singh (men's madison)

David Beckham Elkatohchoongo (men's team sprint, men's sprint)

Jemsh Singh Keithellakpam (men's team sprint)

Ronaldo Singh Laitonjam (men's sprint, men's team sprint)

Harshveer Singh Sekhon (men's keirin, men's omnium, men's madison)

Rojit Singh Yanglem (men's team sprint)

Celestina Chelobroy (women's keirin, women's team sprint)

Meenakshi Rohilla (women's team pursuit)

Keerthi Rangaswamy Chikka (women's team sprint, women's keirin)

Pooja Baban Danole (women's team pursuit)

Harshita Jakhar (women's omnium, women's team pursuit, women's madison)

Sarita Kumari (women's team sprint, women's sprint)

Triyasha Paul (women's team sprint, women's sprint)

Swasti Singh (women's madison, women's team pursuit)

Indian equestrian team at Asian Games 2026

Hriday Chheda / Dono Di Maggio (dressage team)

Gaurav Pundir / Milli (dressage individual, dressage team)

Jai Sud / Goofy La Perla (dressage team)

Shruti Vora / Magnanimous (dressage individual, dressage team)

Ahaan Kumar / Bolivar Gio Granno (eventing team, eventing individual)

Ashish Limaye / Willy Be Dun (eventing individual, eventing team)

Fouaad Mirza / Camouflage 38 (eventing team)

Arjan Singh Nagra / Cooley Goodwood (eventing team)

Indian esports team at Asian Games 2026

Chinmay Sahoo (Football - eFootball)

Danial Shakeel Patel (Football - eFootball)

Ahmed Shahid Israr (MOBA - League of Legends)

Rahul Bisht (MOBA - League of Legends)

Sanindhya Malik (MOBA - League of Legends)

Mihir Ranjan (MOBA - League of Legends)

Aakash Shandilya (MOBA - League of Legends)

Akshaj Shenoy (MOBA - League of Legends)

Adnan Mohammed Badshah (MOBA - Pokémon Unite)

Reuben Godfrey Fernandes (MOBA - Pokémon Unite)

Sai Krishna Nalluri (MOBA - Pokémon Unite)

Dipjyoti Laxman Nath (MOBA - Pokémon Unite)

Rudra Narayan Nayak (MOBA - Pokémon Unite)

Deepkumar Vipulbhai Patel (MOBA - Pokémon Unite)

Paritosh (Puzzle - Puyo Puyo Champions)

Indian fencing team at Asian Games 2026

Sachin (men's foil individual, men's foil team)

Aditya Badser (men's foil team)

Tejas Manoj Patil (men's foil team)

Hemash Singh Sanasam (men's foil individual, men's foil team)

Lakshay Badser (men's sabre team)

Gisho Nidhi Kumaresan Padma (men's sabre individual, men's sabre team)

Karan Singh (men's sabre individual, men's sabre team)

Vishal Thapar (men's sabre team)

Mina Devi Naorem (women's foil individual, women's foil team)

Joys Ashitha Stalinraj (women's foil individual, women's foil team)

Kanupriya Chawla (women's foil team)

Sonia Devi Waikhom (women's foil team)

Mitva Jesangbhai Chaudhari (women's épée team)

Yashkeerat Kaur Hayer (women's épée team)

Taniksha Khatri (women's épée individual, women's épée team)

Prachi Lohan (women's épée individual, women's épée team)

CA Bhavani Devi (women's sabre individual, women's sabre team)

Shreya Gupta (women's sabre individual, women's sabre team)

Jefarlin Jani Rexlin Simla (women's sabre team)

Shruti Joshi (women's sabre team)

Indian golf team at Asian Games 2026

Yuvraj Sandhu (men's individual stroke play, men's team)

Veer Ahlawat (men's individual stroke play, men's team)

Saptak Talwar (men's individual stroke play, men's team)

Aditi Ashok (women's individual stroke play, women's team)

Diksha Dagar (women's individual stroke play, women's team)

Pranavi Urs (women's individual stroke play, women's team)

Indian hockey teams at Asian Games 2026

Indian men's hockey team: Harmanpreet Singh (captain), Mohith HS, Suraj Karkera, Jarmanpreet Singh, Amit Rohidas, Jugraj Singh, Sanjay, Sumit, Yashdeep Siwach, Rajinder Singh, Raj Kumar Pal, Hardik Singh, Manpreet Singh, Nilakanta Sharma, Vivek Sagar Prasad, Dilpreet Singh, Shilanand Lakra, Sukhjeet Singh, Mandeep Singh, Abhishek

Indian women's hockey team: Salima Tete (captain), Savita Punia, Bichu Devi Kharibam, Ishika Chaudhary, Sushila Chanu Pukhrambam, Lalthantluangi, Jyoti, Shilpi Dabas, Nikki Pradhan, Sakshi Rana, Sunelita Toppo, Neha, Deepika Soreng, Lalremsiami Hmarzote, Rutuja Pisal, Navneet Kaur, Deepika, Ishika, Baljeet Kaur, Beauty Dungdung

Indian judo team at Asian Games 2026

Asmita Dey (women's -48kg)

Yamini Mourya (women's -57kg)

Inunganbi Takhellambam (women's -70kg)

Indian kabaddi team at Asian Games 2026

Indian men's kabaddi team: Sunil Kumar (captain), Ankit Jaglan, Devank Dalal, Rahul Sethpal, Sumit, Jaideep Dahiya, Ayan Lochab, Arjun Deshwal, Aslam Inamdar, Gaurav Khatri, Pawan Sehrawat, Ashu Malik

Indian women's kabaddi team: Pushpa Rana (captain), Jyoti Thakur, Nikita Hathwala, Pooja, Raj Rani, Ritu Sheoran, Bhavna Devi, Sanju Devi, Manisha Kumari, Ritu Negi, Pinki Roy, Sonali Vishnu Shingate

Indian karate team at Asian Games 2026

Chetan Bhatt (men's kumite -84kg)

Alisha Choudhary (women's kumite -55kg)

Indian kurash team at Asian Games 2026

Vipin Kumar (men's -66kg)

Vishal (men's +90kg)

Yash Kumar (men's +90kg)

Bharti (women's -57kg)

Sangita Balhara (women's -57kg)

Pincky Chauhan (women's -78kg)

Indian mixed martial arts team at Asian Games 2026

Varun Sanyal (men's traditional -77kg)

Suchika Tariyal (women's traditional -60kg)

Indian rowing team at Asian Games 2026

Arvind Singh (men's single sculls)

Navdeep Singh (men's double sculls)

Kulwinder Singh (men's double sculls)

Ujjwal Kumar Singh (men's lightweight double sculls)

Satnam Singh Ghurde (men's quadruple sculls)

Jakar Khan (men's quadruple sculls)

Salman Khan (men's quadruple sculls)

Balraj Panwar (men's quadruple sculls)

Vipul Satish (men's pair)

Saurav Kumar (men's pair)

Nitin Kumar (men's four)

Yogesh Kumar (men's four)

Jaswinder Singh (men's four)

Babu Lal Yadav (men's four)

Rohit (reserve - men's double sculls, men's quadruple sculls, lightweight men's double sculls)

Ajay Tyagi (reserve - lightweight men's double sculls)

Jasmail Singh (reserve - men's pair, men's coxless four)

Poonam (women's four)

Aleena Anto (women's four)

Tendenthoi Devi Haobijam (women's four)

Gurbani Kaur (women's four)

Anshika Bharti (reserve - women's coxless four)

Indian rugby sevens team at Asian Games 2026

Indian women's rugby team: Amandeep Kaur, Guriya Kumari, Ujjwala Ghuge, Parbati Hansdah, Arti Kumari, Dumuni Marndi, Vaishnavi Dattatray Patil, Kalyani Krishnat Patil, Sandhya Rai, Nirmalya Rout, Bhumika Shukla, Sandhyarani Tudu, Shikha Yadav

Indian sailing team at Asian Games 2026

Vishnu Saravanan (men's dinghy)

Manu Francis (men's skiff)

Prince Kurisinkal Noble (men's skiff)

Ravindra Kumar Sharma (mixed dinghy)

Katya Ida Coelho (women's windsurfing)

Nethra Kumanan (women's dinghy)

Harshita Tomar (women's skiff)

Shital Verma (women's skiff)

Mahi Verma (girls' dinghy)

Shraddha Verma (mixed dinghy)

Indian sepak takraw team at Asian Games 2026

Indian men's sepak takraw team (regu and quadrant)

Arun (men's team regu, men's quadrant)

Jasvir (men's team regu)

Ashish Chundawat (men's team regu)

Shyam Singh (men's team regu)

Lokhon Singh Elangbam (men's team regu, men's quadrant)

Bobby Kumar (men's team regu, men's quadrant)

Ashok Singh Mayengbam (men's team regu)

Ram Kumar Sharma (men's team regu)

O Amarjit Singha (men's team regu, men's quadrant)

Malemnganba Singh Sorokhaibam (men's team regu, men's quadrant)

Henary Singh Wahengbam (men's team regu)

Akash Yumnam (men's team regu, men's quadrant)

Indian women's sepak takraw team

Women's double: Leirentonbi Devi Elangbam, Prity Langoljam, Menenu Tsukru

Women's quadrant: Maipak Devi Ayekpam, Priya Devi Elangbam, Shilpa Elangbam, Chaoba Devi Oinam, Seyiekhrieno Tepa, Malemnganbi Yumnam

Indian shooting team at Asian Games 2026

Kamaljeet (men's 10m air pistol, men's 10m air pistol team)

Aakash Bharadwaj (men's 10m air pistol, men's 10m air pistol team)

Kedarling Uchaganve (men's 10m air pistol, men's 10m air pistol team)

Anish Bhanwala (men's 25m rapid fire pistol)

Himanshu Dhillon (men's 10m air rifle, men's 10m air rifle team)

Parth Mane (men's 10m air rifle, men's 10m air rifle team)

Rudrankksh Patil (men's 10m air rifle, men's 10m air rifle team, men's 50m rifle 3 positions, men's 50m rifle 3 positions team)

Niraj Kumar (men's 50m rifle 3 positions, men's 50m rifle 3 positions team, 10m air rifle mixed team)

Aishwary Pratap Singh Tomar (men's 50m rifle 3 positions, men's 50m rifle 3 positions team)

Shapath Bharadwaj (men's trap, men's trap team)

Kynan Chenai (men's trap, men's trap team, trap mixed team)

Ahvar Rizvi (men's trap, men's trap team)

Bhavtegh Singh Gill (men's skeet, men's skeet team)

Mairaj Ahmad Khan (men's skeet, men's skeet team)

Anant Jeet Singh Naruka (men's skeet, men's skeet team, skeet mixed team)

Suruchi Singh (women's 10m air pistol, women's 10m air pistol team, 10m air pistol mixed team)

Manu Bhaker (women's 10m air pistol, women's 10m air pistol team, women's 25m pistol, women's 25m pistol team)

Esha Singh (women's 10m air pistol, women's 10m air pistol team, women's 25m pistol, women's 25m pistol team)

Rahi Sarnobat (women's 25m pistol, women's 25m pistol team)

Vidarsa Kochalumkal Vinod (women's 10m air rifle, women's 10m air rifle team, women's 50m rifle 3 positions, women's 50m rifle 3 positions team)

Sonam Uttam Maskar (women's 10m air rifle, women's 10m air rifle team)

Elavenil Valarivan (women's 10m air rifle, women's 10m air rifle team, 10m air rifle mixed team)

Ashi Chouksey (women's 50m rifle 3 positions, women's 50m rifle 3 positions team)

Tilottama Sen (women's 50m rifle 3 positions, women's 50m rifle 3 positions team)

Neeru Dhanda (women's trap, women's trap team, trap mixed team)

Aashima Ahlawat (women's trap, women's trap team)

Manisha Keer (women's trap, women's trap team)

Maheshwari Chauhan (women's skeet, women's skeet team)

Parinaaz Dhaliwal (women's skeet, women's skeet team, skeet mixed team)

Raiza Dhillon (women's skeet, women's skeet team)

Indian sport climbing team at Asian Games 2026

Deepu Mallesh (men's speed)

Joga Purty (women's speed)

Indian squash team at Asian Games 2026

Suraj Kumar Chand (men's team, mixed doubles)

Veer Chotrani (men's singles, men's team)

Velavan Senthilkumar (mixed doubles, men's team)

Abhay Singh (men's singles, men's team)

Anahat Singh (women's singles, women's team)

Joshana Chinappa (mixed doubles, women's team)

Tanvi Khanna (women's singles, women's team)

Shameena Riaz (mixed doubles, women's team)

Indian surfing team at Asian Games 2026

Kishore Kumar (men's shortboard)

Sivaraj Babu (men's shortboard)

Kamali Moorthy (women's shortboard)

Sugar Shanti Banarse (women's shortboard)

Indian swimming team at Asian Games 2026

Benediction Rohit Beniston Manickaraj (men's 50m butterfly, men's 100m butterfly, men's 100m freestyle, men's 4x100m freestyle relay, men's 4x100m medley relay)

Rishabh Das (men's 50m backstroke, men's 100m backstroke, men's 4x100m medley relay)

Vedaant Madhavan (men's 200m backstroke, men's 200m freestyle, men's 4x200m freestyle relay)

Akash Mani (men's 50m freestyle, men's 100m freestyle, men's 4x100m freestyle relay, men's 4x100m medley relay)

Srihari Nataraj (men's 50m backstroke)

Aryan Nehra (men's 800m freestyle, men's 1500m freestyle)

Utkarsh Santosh Patil (men's 100m backstroke, men's 200m backstroke)

Sajan Prakash (men's 100m butterfly, men's 200m butterfly)

Heer Gitesh Shah (men's 50m freestyle, men's 4x100m freestyle relay)

Dhakshan Shashikumar (men's 400m freestyle, men's 4x200m freestyle relay)

Aneesh Sunil Kumar Gowda (men's 200m freestyle, men's 400m freestyle, men's 4x100m freestyle relay, men's 4x200m freestyle relay)

Danush Suresh (men's 50m breaststroke, men's 100m breaststroke, men's 4x100m medley relay)

Indian table tennis team at Asian Games 2026

Sathiyan Gnanasekaran (men's doubles, men's team)

Payas Jain (men's team, mixed doubles)

Manush Shah (men's singles, men's doubles, men's team)

Manav Thakkar (men's singles, men's doubles, men's team)

Harmeet Desai (men's doubles, men's team, mixed doubles)

Sreeja Akula (women's singles, women's doubles, women's team)

Diya Chitale (women's doubles, women's team, mixed doubles)

Syndrela Das (women's doubles, women's team)

Yashaswini Ghorpade (women's singles, women's team, mixed doubles)

Sutirtha Mukherjee (women's team)

Indian taekwondo team at Asian Games 2026

Rupa Bayor (women's individual poomsae)

Kashish Malik (women's -57kg)

Jyoti Yadav (women's +67kg)

Indian tennis team at Asian Games 2026

Sumit Nagal (men's singles)

Yuki Bhambri (men's doubles)

Dhakshineswar Suresh (men's doubles)

Anirudh Chandrasekar (men's doubles)

N. Sriram Balaji (men's doubles)

Ankita Raina (women's doubles)

Rutuja Bhosale (women's doubles)

Indian soft tennis team at Asian Games 2026

Yogesh Choudhary (men's team)

Om Yadav (men's team)

Jay Meena (men's singles, men's team)

Aniket Chirag Patel (men's team, mixed doubles)

Aryan Thakur (men's singles, men's team)

Aadhya Tiwari (women's singles, mixed doubles)

Indian teqball team at Asian Games 2026

Mohamed Anas Imran Beg (men's doubles, mixed doubles)

Declan Marshall Gonsalves (men's doubles)

Quimcy Dsouza (women's singles, mixed doubles)

Indian volleyball team at Asian Games 2026

Indian men's volleyball team: Chirag, Amit, Muthusamy Appavu, Jerome Vinith Charles, Muhammad Nihal Chatham Kulangara, John Joseph Eanthungal Joseph, Joel Benjamin Jebaraj, Anand Kottarathil, Om Vasant Lad, Ashwal Rai, Shikhar Singh, Hemanth Pulparambil

Indian weightlifting team at Asian Games 2026

Mirabai Chanu (women's 49kg)

Gyaneshwari Yadav (women's 53kg)

Seram Nirupama Devi (women's 61kg)

Harjinder Kaur (women's 69kg)

Indian wrestling team at Asian Games 2026

Dipanshi (women's 50kg)

Antim Panghal (women's 53kg)

Manisha Bhanwala (women's 57kg)

Mansi Ahlawat (women's 62kg)

Nisha Dahiya (women's 68kg)

Priya Malik (women's 76kg)

Aman Sehrawat (men's freestyle 57kg)

Sujeet Kalkal (men's freestyle 65kg)

Sagar Jaglan (men's freestyle 74kg)

Deepak Punia (men's freestyle 97kg)

Rajat Ruhal (men's freestyle 125kg)

Sumit Dalal (Greco-Roman 60kg)

Deepak (Greco-Roman 67kg)

Aman (Greco-Roman 77kg)

Sunil Kumar (Greco-Roman 87kg)

Nitesh Kumar (Greco-Roman 97kg)

Indian wushu team at Asian Games 2026

Aryan (men's 56kg)

Vikrant Baliyan (men's 75kg)

Suraj Singh Mayanglambam (men's changquan)

Nyeman Wangsu (women's changquan)

Aparna (women's 52kg)

Naorem Roshibina Devi (women's 60kg)

Langlentombi Devi Hanjabam (women's nanquan & nandao)

Asian Games 2026 - India Schedule

Asian Games 2026 archery schedule

September 26 to 29

Recurve and compound events

September 30 to October 1

Compound events - medal rounds

October 2 to 3

Recurve events - medal rounds

Asian Games 2026 artistic gymnastics schedule

September 22, Tuesday

Women's all-around and vault - qualification

September 23, Wednesday

Women's all-around - final (subject to qualification)

September 24, Thursday

Women's vault - final (subject to qualification)

Asian Games 2026 athletics schedule

September 24, Thursday

Women's heptathlon - 100m hurdles

Women's heptathlon - high jump

Women's heptathlon - shot put

Women's heptathlon - 200m

Men's triple jump - qualifying round

Men's high jump - qualifying round

Men's 100m - round 1

Mixed 4x400m relay - heats

Women's triple jump - final

Mixed 4x400m relay - final

Women's 10,000m - final

September 25, Friday

Women's heptathlon - long jump

Women's heptathlon - javelin throw

Women's heptathlon - 800m

Women's 400m - round 1

Men's 400m - round 1

Men's 400m - semi-finals

Men's 100m - semi-finals

Women's shot put - final

Women's pole vault - final

Men's 100m - final

Men's 10,000m - final

Men's hammer throw - final

September 26, Saturday

Men's marathon - final

Men's decathlon - 100m

Men's decathlon - long jump

Men's decathlon - shot put

Men's decathlon - high jump

Men's decathlon - 400m

Men's javelin throw - qualifying round

Women's 200m - round 1

Women's 200m - semi-finals

Men's 200m - round 1

Men's 200m - semi-finals

Women's long jump - qualifying round

Women's 100m hurdles - round 1

Men's 1500m - round 1

Men's shot put - final

Men's triple jump - final

Women's 400m - final

Men's 400m - final

Women's 1500m - final

September 27, Sunday

Women's marathon race walk - final

Men's decathlon - 110m hurdles

Men's decathlon - discus throw

Men's decathlon - pole vault

Men's decathlon - javelin throw

Men's decathlon - 1500m

Women's high jump - qualifying round

Women's 400m hurdles - round 1

Men's 400m hurdles - round 1

Men's long jump - qualifying round

Men's 800m - round 1

Women's 4x100m relay - heats

Men's high jump - final

Women's long jump - final

Women's 200m - final

Men's 200m - final

Women's 100m hurdles - final

Women's javelin throw - final

Women's 3000m steeplechase - final

September 28, Monday

Women's 800m - round 1

Mixed 4x100m relay - heats

Men's 4x400m relay - heats

Women's discus throw - final

Women's 400m hurdles - final

Men's 400m hurdles - final

Men's 3000m steeplechase - final

Men's long jump - final

Men's 1500m - final

Men's javelin throw - final

Women's 5000m - final

Women's 4x100m relay - final

September 29, Tuesday

Men's pole vault - final

Women's high jump - final

Women's hammer throw - final

Women's 800m - final

Men's 800m - final

Men's 5000m - final

Mixed 4x100m relay - final

Women's 4x400m relay - final

Men's 4x400m relay - final

Asian Games 2026 badminton schedule

September 20, Sunday

Men's team - preliminary round

Women's team - preliminary round

September 21, Monday

Men's team - preliminary round

Women's team - preliminary round

September 22, Tuesday

Men's team - quarter-finals

Women's team - quarter-finals

September 23, Wednesday

Men's team - semi-finals

Women's team - semi-finals

September 24, Thursday

Men's team - final

Women's team - final

September 25, Friday

Men's singles - preliminary rounds

Women's singles - preliminary rounds

Men's doubles - preliminary rounds

Women's doubles - preliminary rounds

Mixed doubles - preliminary rounds

September 26, Saturday

Men's singles - preliminary rounds

Women's singles - preliminary rounds

Men's doubles - preliminary rounds

Women's doubles - preliminary rounds

Mixed doubles - preliminary rounds

September 27, Sunday

Men's singles - quarter-finals

Women's singles - quarter-finals

Men's doubles - quarter-finals

Women's doubles - quarter-finals

Mixed doubles - quarter-finals

September 28, Monday

Men's singles - semi-finals

Women's singles - semi-finals

Men's doubles - semi-finals

Women's doubles - semi-finals

Mixed doubles - semi-finals

September 29, Tuesday

Men's singles - final

Women's singles - final

Men's doubles - final

Women's doubles - final

Mixed doubles - final

Asian Games 2026 boxing schedule

September 21, Monday

Men's 90kg - preliminary rounds

Men's +90kg - preliminary rounds

Men's 70kg - preliminary rounds

September 22, Tuesday

Women's 51kg - preliminary rounds

Women's 54kg - preliminary rounds

Men's 55kg - preliminary rounds

September 23, Wednesday

Men's 60kg - preliminary rounds

Men's 80kg - preliminary rounds

September 24, Thursday

Men's 70kg - preliminary rounds

Women's 51kg - preliminary rounds

Women's 65kg - preliminary rounds

September 25, Friday

Men's 60kg - preliminary rounds

Men's +90kg - preliminary rounds

Women's 54kg - preliminary rounds

September 26, Saturday

Men's 55kg - preliminary rounds

Men's 90kg - preliminary rounds

Women's 60kg - preliminary rounds

September 27, Sunday

Men's 80kg - preliminary rounds

Women's 54kg - preliminary rounds

Men's 60kg - preliminary rounds

Men's +90kg - preliminary rounds

Women's 65kg - preliminary rounds

September 28, Monday

Men's 70kg - preliminary rounds

Women's 51kg - preliminary rounds

Women's 75kg - preliminary rounds

Men's 55kg - preliminary rounds

Men's 90kg - preliminary rounds

Women's 60kg - preliminary rounds

September 29, Tuesday

Men's 60kg - semi-finals

Men's 80kg - semi-finals

Men's +90kg - semi-finals

Women's 54kg - semi-finals

Women's 65kg - semi-finals

September 30, Wednesday

Men's 55kg - semi-finals

Men's 70kg - semi-finals

Men's 90kg - semi-finals

Women's 51kg - semi-finals

Women's 60kg - semi-finals

Women's 75kg - semi-finals

October 2, Friday

Men's 55kg - final

Men's 60kg - final

Men's 70kg - final

Men's 80kg - final

Men's 90kg - final

Men's +90kg - final

Women's 51kg - final

Women's 54kg - final

Women's 60kg - final

Women's 65kg - final

Women's 75kg - final

Asian Games 2026 canoe/kayak schedule

September 23 to 26

Men's kayak single 500m

Men's kayak double 500m

Men's kayak four 500m

Men's canoe double 500m

Women's canoe single 200m

Women's canoe double 500m

Women's kayak double 500m

Women's kayak four 500m

Mixed kayak double 500m

Mixed canoe double 500m

September 29 to October 2

Men's kayak single slalom

Women's canoe single slalom

Men's kayak cross

Women's kayak cross

Asian Games 2026 MMA schedule

September 20 to 22

Men's traditional MMA -77kg

Women's traditional MMA -60kg

Asian Games 2026 kurash schedule

September 27 to 29

Men's kurash -66kg

Men's kurash +90kg

Women's kurash -57kg

Women's kurash -78kg

Asian Games 2026 cricket schedule

September 18, Friday

India vs Japan - women's quarter-final

September 20, Sunday

Women's semi-final (subject to qualification)

September 22, Tuesday

Women's bronze medal match/final (subject to qualification)

September 28, Monday

India vs Group A runner-up - men's quarter-final

October 1, Thursday

Men's semi-final (subject to qualification)

October 3, Saturday

Men's bronze medal match/final (subject to qualification)

Asian Games 2026 track cycling schedule

September 29 to October 2

Men's sprint

Men's team sprint

Men's keirin

Men's omnium

Men's Madison

Women's sprint

Women's team sprint

Women's keirin

Women's team pursuit

Women's omnium

Women's Madison

Asian Games 2026 equestrian schedule

September 21, Monday

Eventing individual and team - dressage

September 22, Tuesday

Eventing individual and team - cross-country

September 23, Wednesday

Eventing individual and team - jumping and medal contests

September 25, Friday

Dressage team - final

Dressage individual - qualification

September 26, Saturday

Dressage individual - qualification

September 27, Sunday

Dressage individual - final

Asian Games 2026 esports schedule

September 23, Wednesday

eFootball

September 26, Saturday

Puyo Puyo Champions

September 27, Sunday

Pokémon UNITE

October 2, Friday

League of Legends

Asian Games 2026 fencing schedule

September 22, Tuesday

Men's foil individual

Women's épée individual

September 23, Wednesday

Women's foil individual

Men's sabre individual

September 24, Thursday

Women's sabre individual

September 25, Friday

Men's foil team

Women's épée team

September 26, Saturday

Women's foil team

Men's sabre team

September 27, Sunday

Women's sabre team

Asian Games 2026 golf schedule

September 30, Wednesday

Men's individual and team - round 1

Women's individual and team - round 1

October 1, Thursday

Men's individual and team - round 2

Women's individual and team - round 2

October 2, Friday

Men's individual and team - round 3

Women's individual and team - round 3

October 3, Saturday

Men's individual and team - final round

Women's individual and team - final round

Asian Games 2026 hockey schedule

September 20, Sunday

India vs Indonesia - men's Pool A

India vs Uzbekistan - women's Pool B

September 21, Monday

India vs Indonesia - women's Pool B

September 22, Tuesday

India vs Sri Lanka - men's Pool A

September 23, Wednesday

Thailand vs India - women's Pool B

September 24, Thursday

Korea vs India - men's Pool A

September 25, Friday

Japan vs India - women's Pool B

September 26, Saturday

Japan vs India - men's Pool A

September 27, Sunday

India vs Singapore - women's Pool B

September 28, Monday

India vs Bangladesh - men's Pool A

September 30, Wednesday

Women's semi-final/classification match (subject to qualification)

October 1, Thursday

Men's semi-final/classification match (subject to qualification)

October 2, Friday

Women's medal/classification match (subject to qualification)

October 3, Saturday

Men's medal/classification match (subject to qualification)

Asian Games 2026 judo schedule

September 30, Wednesday

Women's -48kg - preliminary rounds and medal contests

October 1, Thursday

Women's -57kg - preliminary rounds and medal contests

Women's -70kg - preliminary rounds and medal contests

Asian Games 2026 kabaddi schedule

September 21, Monday

Japan vs India - men's Group A

Bangladesh vs India - women's Group A

September 22, Tuesday

Republic of Korea vs India - men's Group A

September 23, Wednesday

Bangladesh vs India - men's Group A

Iran vs India - women's Group A

September 24, Thursday

Chinese Taipei vs India - men's Group A

Japan vs India - women's Group A

September 25, Friday

Men's semi-final (subject to qualification)

Women's semi-final (subject to qualification)

September 26, Saturday

Women's final (subject to qualification)

Men's final (subject to qualification)

Asian Games 2026 karate schedule

September 22, Tuesday

Women's kumite -55kg - elimination and medal contests

Men's kumite -84kg - elimination and medal contests

Asian Games 2026 rowing schedule

September 20, Sunday

Men's single sculls - heats

Men's double sculls - heats

Men's pair - heats

Men's four - heats

Women's four - heats

Men's single sculls - quarter-finals (subject to qualification)

Men's double sculls - quarter-finals (subject to qualification)

September 21, Monday

Men's quadruple sculls - heats

Lightweight men's double sculls - heats

September 22, Tuesday

Indian rowing events - semi-finals (subject to qualification)

September 23, Wednesday

Men's single sculls - final (subject to qualification)

Men's double sculls - final (subject to qualification)

Men's pair - final (subject to qualification)

Men's four - final (subject to qualification)

Women's four - final (subject to qualification)

September 24, Thursday

Men's quadruple sculls - final (subject to qualification)

Lightweight men's double sculls - final (subject to qualification)

Asian Games 2026 rugby sevens schedule

October 1, Thursday

Women's preliminary round

October 2, Friday

Women's preliminary round

October 3, Saturday

Women's semi-finals, classification and medal matches (subject to qualification)

Asian Games 2026 sailing schedule

September 26 to October 3

Men's dinghy

Men's skiff

Women's dinghy

Women's skiff

Women's windsurfing

Girls' dinghy

Mixed dinghy

Asian Games 2026 sepaktakraw schedule

September 20 to 25

Men's team regu - preliminary and medal rounds

September 27 to 29

Women's doubles - preliminary and medal rounds

September 30 to October 3

Men's quadrant - preliminary and medal rounds

Women's quadrant - preliminary and medal rounds

Asian Games 2026 shooting schedule

September 20, Sunday

Women's 10m air rifle individual and team - qualification

Women's 10m air rifle individual - final

September 21, Monday

Men's 10m air rifle individual and team - qualification

Men's 10m air rifle individual - final

Men's skeet - qualification

Women's skeet - qualification

September 22, Tuesday

10m air rifle mixed team - qualification and medal rounds

Men's skeet - qualification

Women's skeet - qualification

September 23, Wednesday

Women's 10m air pistol individual and team - qualification

Women's 10m air pistol individual - final

Men's skeet - qualification and final

Women's skeet - qualification and final

September 24, Thursday

Men's 10m air pistol individual and team - qualification

Men's 10m air pistol individual - final

Men's 50m rifle 3 positions - elimination

Skeet mixed team - qualification and medal rounds

September 25, Friday

10m air pistol mixed team - qualification and medal rounds

Men's 50m rifle 3 positions individual and team - qualification

Men's 50m rifle 3 positions individual - final

September 26, Saturday

Women's 50m rifle 3 positions individual and team - qualification

Women's 50m rifle 3 positions individual - final

September 27, Sunday

Women's 25m pistol - precision stage

Men's trap - qualification

Women's trap - qualification

September 28, Monday

Women's 25m pistol - rapid stage and final

Men's trap - qualification

Women's trap - qualification

September 29, Tuesday

Men's trap - qualification and final

Women's trap - qualification and final

September 30, Wednesday

Men's 25m rapid fire pistol - qualification stage 1

Trap mixed team - qualification and medal rounds

October 1, Thursday

Men's 25m rapid fire pistol - qualification stage 2 and final

Asian Games 2026 soft tennis schedule

September 18, Friday

Men's team - preliminary round

Men's team - quarter-final (subject to qualification)

September 20, Sunday

Men's team - semi-final and final (subject to qualification)

September 21, Monday

Mixed doubles - preliminary and medal rounds

September 22, Tuesday

Men's singles - preliminary round

Women's singles - preliminary round

September 23, Wednesday

Men's singles - quarter-finals, semi-finals and final

Women's singles - quarter-finals, semi-finals and final

Asian Games 2026 sport climbing schedule

September 29, Tuesday

Women's Speed 4 - qualification

September 30, Wednesday

Men's Speed 4 - qualification

Women's Speed 4 - final (subject to qualification)

October 1, Thursday

Men's Speed 4 - final (subject to qualification)

Asian Games 2026 squash schedule

September 23, Wednesday

Men's singles - opening rounds

Women's singles - opening rounds

Mixed doubles - opening rounds

September 24, Thursday

Men's singles - preliminary rounds

Women's singles - preliminary rounds

Mixed doubles - preliminary rounds

September 25, Friday

Men's singles - quarter-finals

Women's singles - quarter-finals

Mixed doubles - quarter-finals

September 26, Saturday

Men's singles - semi-finals

Women's singles - semi-finals

Mixed doubles - semi-finals

September 27, Sunday

Men's singles - final

Women's singles - final

Mixed doubles - final

September 28 to 30

Men's team - preliminary and quarter-final rounds

Women's team - preliminary and quarter-final rounds

October 1, Thursday

Men's team - semi-finals

Women's team - semi-finals

October 2, Friday

Men's team - final

Women's team - final

Asian Games 2026 surfing schedule

September 25, Friday

Women's shortboard - round 1

Men's shortboard - round 1

Women's shortboard - round 2

September 26, Saturday

Men's shortboard - round 2

Women's shortboard - round 3

September 27, Sunday

Men's shortboard - round 3

Men's shortboard - quarter-finals

Women's shortboard - quarter-finals

September 28, Monday

Men's shortboard - semi-finals and medal contests

Women's shortboard - semi-finals and medal contests

Asian Games 2026 swimming schedule

September 20, Sunday

Men's 100m freestyle

Men's 100m backstroke

September 21, Monday

Men's 50m freestyle

Men's 50m backstroke

Men's 100m breaststroke

Men's 4x200m freestyle relay

September 22, Tuesday

Men's 1500m freestyle

Men's 4x100m medley relay

September 23, Wednesday

Men's 100m butterfly

Men's 200m freestyle

September 24, Thursday

Men's 50m butterfly

Men's 800m freestyle

Men's 4x100m freestyle relay

September 25, Friday

Men's 50m breaststroke

Men's 200m backstroke

Men's 400m freestyle

Men's 200m butterfly

Asian Games 2026 table tennis schedule

September 20, Sunday

Men's team - group stage

Women's team - group stage

September 21, Monday

Men's team - group stage and knockout rounds

Women's team - group stage and knockout rounds

Women's doubles - opening round

September 22, Tuesday

Men's team - round of 16 and quarter-finals

Women's team - round of 16 and quarter-finals

Mixed doubles - opening rounds

September 23, Wednesday

Men's team - semi-finals

Women's team - semi-finals

Men's singles - opening round

Women's singles - opening round

Men's doubles - opening round

Mixed doubles - preliminary rounds

September 24, Thursday

Men's team - final

Women's team - final

Men's singles - preliminary round

Women's doubles - preliminary round

September 25, Friday

Men's singles - preliminary rounds

Women's singles - preliminary rounds

Men's doubles - preliminary rounds

Women's doubles - preliminary rounds

Mixed doubles - quarter-finals and semi-finals

September 26, Saturday

Men's singles - quarter-finals

Women's singles - quarter-finals

Men's doubles - quarter-finals

Women's doubles - quarter-finals

Mixed doubles - final

September 27, Sunday

Men's doubles - semi-finals and final

Women's singles - semi-finals and final

September 28, Monday

Men's singles - semi-finals and final

Women's doubles - semi-finals and final

Asian Games 2026 taekwondo schedule

October 1, Thursday

Women's individual poomsae - semi-final and final

October 3, Saturday

Women's 57kg kyorugi - preliminary rounds and medal contests

Women's +67kg kyorugi - preliminary rounds and medal contests

Asian Games 2026 tennis schedule

September 27 to 30

Men's singles - preliminary rounds

Men's doubles - preliminary rounds

Women's doubles - preliminary rounds

October 1, Thursday

Men's singles - quarter-finals

Men's doubles - quarter-finals

Women's doubles - quarter-finals

October 2, Friday

Men's singles - semi-finals

Men's doubles - semi-finals

Women's doubles - semi-finals

October 3, Saturday

Men's singles - final

Men's doubles - final

Women's doubles - final

Asian Games 2026 teqball schedule

September 17 to 20

Men's doubles

Women's singles

Mixed doubles

Asian Games 2026 volleyball schedule

September 27, Sunday

Men's Pool C - preliminary round

September 28, Monday

Men's Pool C - preliminary round

September 29, Tuesday

Men's Pool C - preliminary round

October 1, Thursday

Men's quarter-final/classification match (subject to qualification)

October 2, Friday

Men's semi-final/classification match (subject to qualification)

October 3, Saturday

Men's medal/classification match (subject to qualification)

Asian Games 2026 weightlifting schedule

September 23 to 29

Men's 60kg - Rishikanta Singh

Women's 49kg - Mirabai Chanu

Women's 53kg - Gyaneshwari Yadav

Women's 61kg - Seram Nirupama Devi

Women's 69kg - Harjinder Kaur

Asian Games 2026 wrestling schedule

September 30, Wednesday

Men's Greco-Roman 67kg - preliminary and medal rounds

Men's Greco-Roman 87kg - preliminary and medal rounds

Women's 68kg - preliminary and medal rounds

October 1, Thursday

Men's Greco-Roman 60kg - preliminary and medal rounds

Men's Greco-Roman 77kg - preliminary and medal rounds

Men's Greco-Roman 97kg - preliminary and medal rounds

Women's 62kg - preliminary and medal rounds

October 2, Friday

Men's freestyle 65kg - preliminary and medal rounds

Men's freestyle 125kg - preliminary and medal rounds

Women's 50kg - preliminary and medal rounds

Women's 76kg - preliminary and medal rounds

October 3, Saturday

Men's freestyle 57kg - preliminary and medal rounds

Men's freestyle 74kg - preliminary and medal rounds

Men's freestyle 97kg - preliminary and medal rounds

Women's 53kg - preliminary and medal rounds

Women's 57kg - preliminary and medal rounds

Asian Games 2026 wushu schedule

September 20, Sunday

Men's changquan - final

Men's sanda 56kg - preliminary round

Men's sanda 75kg - preliminary round

Women's sanda 52kg - preliminary round

Women's sanda 60kg - preliminary round

September 21, Monday

Women's changquan - final

Men's and women's sanda - elimination rounds

September 22, Tuesday

Women's nanquan and nandao - final

Men's and women's sanda - quarter-finals

September 23, Wednesday

Men's sanda 56kg - semi-final (subject to qualification)

Men's sanda 75kg - semi-final (subject to qualification)

Women's sanda 52kg - semi-final (subject to qualification)

Women's sanda 60kg - semi-final (subject to qualification)

September 24, Thursday

Men's sanda 56kg - final (subject to qualification)

Men's sanda 75kg - final (subject to qualification)

Women's sanda 52kg - final (subject to qualification)

Women's sanda 60kg - final (subject to qualification). (ANI)

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