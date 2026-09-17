Asian Games 2026 Preview: India aim to build on record Hangzhou haul in Aichi-Nagoya

New Delhi [India], September 17 (ANI): India will look to build on their record-breaking medal haul at Hangzhou 2023 when the 20th Asian Games get underway in Aichi-Nagoya, Japan, on Saturday (September 19), with a strong contingent featuring Olympic medallists and reigning champions across several disciplines.
The Games will run from September 19 to October 4, with athletes from 45 countries and regions competing across 43 sports and 469 medal events. Japan will host the continental multi-sport event for the third time, having previously staged it in Tokyo in 1958 and Hiroshima in 1994, according to Olympics.com.
India finished fourth in the Hangzhou medal standings with 107 medals, including 28 gold, 38 silver and 41 bronze, and will be aiming to maintain that momentum in Japan.
The Indian contingent will feature five individual Olympic medallists despite the withdrawal of defending javelin throw champion Neeraj Chopra due to an ankle injury. PV Sindhu will spearhead the badminton campaign, while Mirabai Chanu leads the weightlifting contingent. Shooting will feature Manu Bhaker, Lovlina Borgohain will compete in boxing, and Aman Sehrawat will represent India in wrestling.
India's boxers will arrive after a record-breaking Commonwealth Games campaign, where they secured 10 medals, including seven gold.
Athletics is expected to be a major part of India's campaign, with more than 70 track and field athletes set to compete. Gulveer Singh, Tejaswin Shankar and Olympian Sarvesh Kushare are among the names to watch, while Tajinderpal Singh Toor will aim to extend his dominance in the shot put after winning the title at the previous two editions.
India will also seek to defend its men's and women's titles in cricket and kabaddi, along with the men's hockey crown.
In men's cricket, Shreyas Iyer will lead the title defence in the T20 competition, with teenage batter Vaibhav Sooryavanshi also included in the squad. The women's team, also defending champions, will be led by T20 captain Harmanpreet Kaur.
Hockey will carry added significance, with the men's and women's tournaments serving as qualification events for the 2028 Los Angeles Olympics. The winners of both competitions will secure direct Olympic qualification.
India will also have opportunities to earn LA 2028 quota places in archery, sailing, squash, surfing and tennis.
In squash, young Anahat Singh will return after contributing to India's women's team bronze at Hangzhou 2023. She also won a mixed doubles bronze alongside Abhay Singh, and will be among the players expected to feature prominently in India's campaign.
The Aichi-Nagoya Games will introduce several sports and disciplines, including mixed martial arts, padel, surfing, virtual taekwondo and teqball. Esports and breaking, which made their Asian Games medal debuts in Hangzhou, will also feature.
Competition will be spread across Aichi Prefecture and other parts of Japan, with events taking place in cities including Tokyo and Osaka. The Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium will serve as the main arena.
China, which has topped the Asian Games medal table at every edition since 1982, will seek to continue its run after winning a record 201 gold medals at Hangzhou. Hosts Japan finished second there with 52 gold medals, followed by South Korea with 42.
The Asian Games will begin on September 19, although some competitions, including men's basketball, started earlier.
India's Asian Games 2026 Squad
Indian archery team at Asian Games 2026
Dhiraj Bommadevara (men's recurve, men's team)
Neeraj Chauhan (men's recurve, men's team)
Yashdeep Bhoge (men's recurve, men's team)
Kirti Sharma (women's recurve, women's team)
Kumkum Mohod (women's recurve, women's team)
Ankita Bhakat (women's recurve, women's team)
Sahil Jadhav (men's compound, men's team)
Kushal Dalal (men's compound, men's team)
Ganesh Mani Ratnam Thirumuru (men's compound, men's team)
Jyothi Surekha Vennam (women's compound, women's team)
Chikitha Taniparthi (women's compound, women's team)
Prithika Pradeep (women's compound, women's team)
Indian artistic gymnastics team at Asian Games 2026
Pranati Nayak (women's vault, women's all-around)
Indian athletics team at Asian Games 2026
Gurindervir Singh (men's 100m, mixed 4x100m relay)
Animesh Kujur (men's 100m, 200m, mixed 4x100m relay)
Rajesh Ramesh (men's 400m, men's 4x400m relay)
Vishal Thennarasu Kayalvizhi (men's 400m, men's 4x400m relay)
Krishan Kumar (men's 800m)
Mohammed Afsal Pulikkalakath (men's 800m)
Yoonus Shah (men's 1500m)
Gulveer Singh (men's 1500m, 5000m, 10000m)
Sawan Barwal (men's marathon)
Kartik Karkera (men's marathon)
Yashas Palaksha (men's 400m hurdles)
Santhosh Kumar Tamilarasan (men's 400m hurdles)
Avinash Sable (men's 3000m steeplechase)
Pranav Pramod Gurav (Mixed 4x100m relay)
Mohammed Ashfaq (men's 4x400m relay)
Dharmveer Choudhary (men's 4x400m relay)
Jay Kumar (men's 4x400m relay, mixed 4x400m relay)
Manu Thekkinalil Saji (men's 4x400m relay, mixed 4x400m relay)
Aadarsh Ram Jothi Shankar (men's high jump)
Sarvesh Kushare (men's high jump)
Kuldeep Kumar (men's pole vault)
Dev Meena (men's pole vault)
Murali Sreeshankar (men's long jump)
Praveen Chithravel (men's triple jump)
Karthik Unnikrishnan (men's triple jump)
Karanveer Singh (men's shot put)
Tajinderpal Singh Toor (men's shot put)
Damneet Singh (men's hammer throw)
Praveen Kumar (men's hammer throw)
Rohit Yadav (men's javelin throw)
Yash Vir Singh (men's javelin throw)
Thowfeeq Noushad (men's decathlon)
Tejaswin Shankar (men's decathlon)
Harita Bhadra (women's 200m, mixed 4x100m relay)
Prachi Choudhary (women's 400m, 4x400m relay)
Kiran Pahal (women's 400m, 4x400m relay)
Gowthami Jayaraman (women's 800m)
Pooja (women's 800m, 1500m)
Parul Chaudhary (women's 1500m, 5000m, 3000m steeplechase)
Seema (women's 5000m, 10000m)
Priyanka Goswami (women's marathon race walk)
Manju Rani (women's marathon race walk)
Jyothi Yarraji (women's 100m hurdles)
Nandhini Kongan (women's 100m hurdles)
Unnathi Aiyappa Bolland (women's 200m, mixed 4x100m relay)
Anu Raghavan (women's 400m hurdles)
Vithya Ramraj (women's 400m hurdles, 4x400m relay)
Ankita Dhyani (women's 3000m steeplechase)
Tamanna (women's 4x100m relay, mixed 4x100m relay)
Srabani Nanda (women's 4x100m relay)
Abinaya Rajarajan (women's 4x100m relay)
Sneha Sathyanarayana (women's 4x100m relay, mixed 4x100m relay)
Sudeshna Shanuvalli (women's 4x100m relay)
Rashdeep Kaur (women's 4x400m relay, mixed 4x400m relay)
Ansa Babu (women's 4x400m relay, mixed 4x400m relay)
Machettira Raju Poovamma (women's 4x400m relay)
Kumari Saloni (women's 4x400m relay)
Neeru Pathak (women's 4x400m relay)
Pooja Singh (women's high jump)
Supriya Sindigere Basavaraju (women's high jump)
Baranica Elangovan (women's pole vault)
Sindhushree Ganesh (women's pole vault)
Shaili Singh (women's long jump)
Ancy Sojan Edappilly (women's long jump)
Niharika Vashisht (women's triple jump)
Asha Ilango (women's triple jump)
Manpreet Kaur (women's shot put)
Krishna Jayasankar Menon (women's shot put)
Sanya Yadav (women's discus throw)
Seema Kaliramna (women's discus throw)
Tanya Chaudhary (women's hammer throw)
Anushka Yadav (women's hammer throw)
Pooja (women's heptathlon)
Anamika Kozhinjaparambil Aneesh (women's heptathlon)
Indian badminton team at Asian Games 2026
Lakshya Sen (men's singles, men's team)
Ayush Shetty (men's singles, men's team)
HS Prannoy (men's team)
Kidambi Srikanth (men's team)
Tharun Mannepalli (men's team)
Satwiksairaj Rankireddy (men's doubles, men's team)
Chirag Shetty (men's doubles, men's team)
Hariharan Amsakarunan (men's doubles, men's team)
MR Arjun (men's doubles, men's team)
Dhruv Kapila (mixed doubles, men's team)
PV Sindhu (women's singles, women's team)
Unnati Hooda (women's singles, women's team)
Devika Sihag (women's team)
Tanvi Sharma (women's team)
Isharani Baruah (women's team)
Treesa Jolly (women's doubles, women's team)
Gayatri Gopichand (women's doubles, women's team)
Kavipriya Selvam (women's doubles, women's team)
Simran Singhi (women's doubles, women's team)
Tanisha Crasto (mixed doubles, women's team)
Indian boxing team at Asian Games 2026
Jadumani Singh (men's 55kg)
Sachin Siwach (men's 60kg)
Sumit Kundu (men's 70kg)
Ankush (men's 80kg)
Kapil Pokhariya (men's 90kg)
Narender Berwal (men's +90kg)
Sakshi Chaudhary (women's 51kg)
Preeti Pawar (women's 54kg)
Priya Ghanghas (women's 60kg)
Parveen Hooda (women's 65kg)
Lovlina Borgohain (women's 75kg)
Indian canoe team at Asian Games 2026
Hitesh Kewat (Canoe slalom - men's kayak single, kayak cross)
Pradhyumna Singh Rathod (Canoe slalom - men's kayak cross, kayak single)
Shikha Chouhan (Canoe slalom - women's kayak cross)
Pallavi Jagtap (Canoe slalom - women's canoe single)
Rina Sen (Canoe slalom - women's canoe single)
Prohit Baroi (Canoe sprint - men's kayak double 500m)
Prasanna Kumar Chempadiyil Sathyaprakash (Canoe sprint - mixed kayak double 500m, men's kayak double 500m)
Naocha Singh Laitonjam (Canoe sprint - men's kayak four 500m)
Gyaneshwor Singh Philem (Canoe sprint - men's canoe double 500m)
Raju Rawat (Canoe sprint - men's canoe double 500m)
Harshwardhan Singh Shaktawat (Canoe sprint - men's kayak single 500m, men's kayak four 500m)
Varinder Singh (Canoe sprint - men's kayak four 500m)
Oinam Arun Singh (Canoe sprint - men's kayak four 500m)
Neha Devi Leichonbam (Canoe sprint - women's canoe double 500m)
Soniya Devi Phairembam (Canoe sprint - women's kayak double 500m, kayak four 500m, canoe single 200m)
Megha Pradeep (Canoe sprint - mixed canoe double 500m, women's canoe double 500m)
Pooja (Canoe sprint - women's kayak four 500m)
Parvathy Geetha (Canoe sprint - mixed kayak double 500m, women's kayak four 500m)
Dhanamanjuri Devi Khwairakpam (Canoe sprint - women's kayak double 500m, women's kayak four 500m)
Indian cricket teams at Asian Games 2026
Indian men's cricket team: Shreyas Iyer (captain), Abhishek Sharma, Sanju Samson, Ishan Kishan, Shivam Dube, Tilak Varma, Axar Patel, Washington Sundar, Vipraj Nigam, Ravi Bishnoi, Jasprit Bumrah, Yash Thakur, Arshdeep Singh, Vaibhav Sooryavanshi
Indian women's cricket team: Harmanpreet Kaur (captain), Smriti Mandhana, Shafali Verma, Pratika Rawal, Deepti Sharma, Richa Ghosh, Gunalan Kamalini, Bharti Fulmali, Sree Charani, Renuka Thakur, Kranti Gaud, Arundhati Reddy, Shreyanka Patil, Radha Yadav, Nandani Sharma
Indian cycling track team at Asian Games 2026
Vishavjeet Singh (men's madison)
David Beckham Elkatohchoongo (men's team sprint, men's sprint)
Jemsh Singh Keithellakpam (men's team sprint)
Ronaldo Singh Laitonjam (men's sprint, men's team sprint)
Harshveer Singh Sekhon (men's keirin, men's omnium, men's madison)
Rojit Singh Yanglem (men's team sprint)
Celestina Chelobroy (women's keirin, women's team sprint)
Meenakshi Rohilla (women's team pursuit)
Keerthi Rangaswamy Chikka (women's team sprint, women's keirin)
Pooja Baban Danole (women's team pursuit)
Harshita Jakhar (women's omnium, women's team pursuit, women's madison)
Sarita Kumari (women's team sprint, women's sprint)
Triyasha Paul (women's team sprint, women's sprint)
Swasti Singh (women's madison, women's team pursuit)
Indian equestrian team at Asian Games 2026
Hriday Chheda / Dono Di Maggio (dressage team)
Gaurav Pundir / Milli (dressage individual, dressage team)
Jai Sud / Goofy La Perla (dressage team)
Shruti Vora / Magnanimous (dressage individual, dressage team)
Ahaan Kumar / Bolivar Gio Granno (eventing team, eventing individual)
Ashish Limaye / Willy Be Dun (eventing individual, eventing team)
Fouaad Mirza / Camouflage 38 (eventing team)
Arjan Singh Nagra / Cooley Goodwood (eventing team)
Indian esports team at Asian Games 2026
Chinmay Sahoo (Football - eFootball)
Danial Shakeel Patel (Football - eFootball)
Ahmed Shahid Israr (MOBA - League of Legends)
Rahul Bisht (MOBA - League of Legends)
Sanindhya Malik (MOBA - League of Legends)
Mihir Ranjan (MOBA - League of Legends)
Aakash Shandilya (MOBA - League of Legends)
Akshaj Shenoy (MOBA - League of Legends)
Adnan Mohammed Badshah (MOBA - Pokémon Unite)
Reuben Godfrey Fernandes (MOBA - Pokémon Unite)
Sai Krishna Nalluri (MOBA - Pokémon Unite)
Dipjyoti Laxman Nath (MOBA - Pokémon Unite)
Rudra Narayan Nayak (MOBA - Pokémon Unite)
Deepkumar Vipulbhai Patel (MOBA - Pokémon Unite)
Paritosh (Puzzle - Puyo Puyo Champions)
Indian fencing team at Asian Games 2026
Sachin (men's foil individual, men's foil team)
Aditya Badser (men's foil team)
Tejas Manoj Patil (men's foil team)
Hemash Singh Sanasam (men's foil individual, men's foil team)
Lakshay Badser (men's sabre team)
Gisho Nidhi Kumaresan Padma (men's sabre individual, men's sabre team)
Karan Singh (men's sabre individual, men's sabre team)
Vishal Thapar (men's sabre team)
Mina Devi Naorem (women's foil individual, women's foil team)
Joys Ashitha Stalinraj (women's foil individual, women's foil team)
Kanupriya Chawla (women's foil team)
Sonia Devi Waikhom (women's foil team)
Mitva Jesangbhai Chaudhari (women's épée team)
Yashkeerat Kaur Hayer (women's épée team)
Taniksha Khatri (women's épée individual, women's épée team)
Prachi Lohan (women's épée individual, women's épée team)
CA Bhavani Devi (women's sabre individual, women's sabre team)
Shreya Gupta (women's sabre individual, women's sabre team)
Jefarlin Jani Rexlin Simla (women's sabre team)
Shruti Joshi (women's sabre team)
Indian golf team at Asian Games 2026
Yuvraj Sandhu (men's individual stroke play, men's team)
Veer Ahlawat (men's individual stroke play, men's team)
Saptak Talwar (men's individual stroke play, men's team)
Aditi Ashok (women's individual stroke play, women's team)
Diksha Dagar (women's individual stroke play, women's team)
Pranavi Urs (women's individual stroke play, women's team)
Indian hockey teams at Asian Games 2026
Indian men's hockey team: Harmanpreet Singh (captain), Mohith HS, Suraj Karkera, Jarmanpreet Singh, Amit Rohidas, Jugraj Singh, Sanjay, Sumit, Yashdeep Siwach, Rajinder Singh, Raj Kumar Pal, Hardik Singh, Manpreet Singh, Nilakanta Sharma, Vivek Sagar Prasad, Dilpreet Singh, Shilanand Lakra, Sukhjeet Singh, Mandeep Singh, Abhishek
Indian women's hockey team: Salima Tete (captain), Savita Punia, Bichu Devi Kharibam, Ishika Chaudhary, Sushila Chanu Pukhrambam, Lalthantluangi, Jyoti, Shilpi Dabas, Nikki Pradhan, Sakshi Rana, Sunelita Toppo, Neha, Deepika Soreng, Lalremsiami Hmarzote, Rutuja Pisal, Navneet Kaur, Deepika, Ishika, Baljeet Kaur, Beauty Dungdung
Indian judo team at Asian Games 2026
Asmita Dey (women's -48kg)
Yamini Mourya (women's -57kg)
Inunganbi Takhellambam (women's -70kg)
Indian kabaddi team at Asian Games 2026
Indian men's kabaddi team: Sunil Kumar (captain), Ankit Jaglan, Devank Dalal, Rahul Sethpal, Sumit, Jaideep Dahiya, Ayan Lochab, Arjun Deshwal, Aslam Inamdar, Gaurav Khatri, Pawan Sehrawat, Ashu Malik
Indian women's kabaddi team: Pushpa Rana (captain), Jyoti Thakur, Nikita Hathwala, Pooja, Raj Rani, Ritu Sheoran, Bhavna Devi, Sanju Devi, Manisha Kumari, Ritu Negi, Pinki Roy, Sonali Vishnu Shingate
Indian karate team at Asian Games 2026
Chetan Bhatt (men's kumite -84kg)
Alisha Choudhary (women's kumite -55kg)
Indian kurash team at Asian Games 2026
Vipin Kumar (men's -66kg)
Vishal (men's +90kg)
Yash Kumar (men's +90kg)
Bharti (women's -57kg)
Sangita Balhara (women's -57kg)
Pincky Chauhan (women's -78kg)
Indian mixed martial arts team at Asian Games 2026
Varun Sanyal (men's traditional -77kg)
Suchika Tariyal (women's traditional -60kg)
Indian rowing team at Asian Games 2026
Arvind Singh (men's single sculls)
Navdeep Singh (men's double sculls)
Kulwinder Singh (men's double sculls)
Ujjwal Kumar Singh (men's lightweight double sculls)
Satnam Singh Ghurde (men's quadruple sculls)
Jakar Khan (men's quadruple sculls)
Salman Khan (men's quadruple sculls)
Balraj Panwar (men's quadruple sculls)
Vipul Satish (men's pair)
Saurav Kumar (men's pair)
Nitin Kumar (men's four)
Yogesh Kumar (men's four)
Jaswinder Singh (men's four)
Babu Lal Yadav (men's four)
Rohit (reserve - men's double sculls, men's quadruple sculls, lightweight men's double sculls)
Ajay Tyagi (reserve - lightweight men's double sculls)
Jasmail Singh (reserve - men's pair, men's coxless four)
Poonam (women's four)
Aleena Anto (women's four)
Tendenthoi Devi Haobijam (women's four)
Gurbani Kaur (women's four)
Anshika Bharti (reserve - women's coxless four)
Indian rugby sevens team at Asian Games 2026
Indian women's rugby team: Amandeep Kaur, Guriya Kumari, Ujjwala Ghuge, Parbati Hansdah, Arti Kumari, Dumuni Marndi, Vaishnavi Dattatray Patil, Kalyani Krishnat Patil, Sandhya Rai, Nirmalya Rout, Bhumika Shukla, Sandhyarani Tudu, Shikha Yadav
Indian sailing team at Asian Games 2026
Vishnu Saravanan (men's dinghy)
Manu Francis (men's skiff)
Prince Kurisinkal Noble (men's skiff)
Ravindra Kumar Sharma (mixed dinghy)
Katya Ida Coelho (women's windsurfing)
Nethra Kumanan (women's dinghy)
Harshita Tomar (women's skiff)
Shital Verma (women's skiff)
Mahi Verma (girls' dinghy)
Shraddha Verma (mixed dinghy)
Indian sepak takraw team at Asian Games 2026
Indian men's sepak takraw team (regu and quadrant)
Arun (men's team regu, men's quadrant)
Jasvir (men's team regu)
Ashish Chundawat (men's team regu)
Shyam Singh (men's team regu)
Lokhon Singh Elangbam (men's team regu, men's quadrant)
Bobby Kumar (men's team regu, men's quadrant)
Ashok Singh Mayengbam (men's team regu)
Ram Kumar Sharma (men's team regu)
O Amarjit Singha (men's team regu, men's quadrant)
Malemnganba Singh Sorokhaibam (men's team regu, men's quadrant)
Henary Singh Wahengbam (men's team regu)
Akash Yumnam (men's team regu, men's quadrant)
Indian women's sepak takraw team
Women's double: Leirentonbi Devi Elangbam, Prity Langoljam, Menenu Tsukru
Women's quadrant: Maipak Devi Ayekpam, Priya Devi Elangbam, Shilpa Elangbam, Chaoba Devi Oinam, Seyiekhrieno Tepa, Malemnganbi Yumnam
Indian shooting team at Asian Games 2026
Kamaljeet (men's 10m air pistol, men's 10m air pistol team)
Aakash Bharadwaj (men's 10m air pistol, men's 10m air pistol team)
Kedarling Uchaganve (men's 10m air pistol, men's 10m air pistol team)
Anish Bhanwala (men's 25m rapid fire pistol)
Himanshu Dhillon (men's 10m air rifle, men's 10m air rifle team)
Parth Mane (men's 10m air rifle, men's 10m air rifle team)
Rudrankksh Patil (men's 10m air rifle, men's 10m air rifle team, men's 50m rifle 3 positions, men's 50m rifle 3 positions team)
Niraj Kumar (men's 50m rifle 3 positions, men's 50m rifle 3 positions team, 10m air rifle mixed team)
Aishwary Pratap Singh Tomar (men's 50m rifle 3 positions, men's 50m rifle 3 positions team)
Shapath Bharadwaj (men's trap, men's trap team)
Kynan Chenai (men's trap, men's trap team, trap mixed team)
Ahvar Rizvi (men's trap, men's trap team)
Bhavtegh Singh Gill (men's skeet, men's skeet team)
Mairaj Ahmad Khan (men's skeet, men's skeet team)
Anant Jeet Singh Naruka (men's skeet, men's skeet team, skeet mixed team)
Suruchi Singh (women's 10m air pistol, women's 10m air pistol team, 10m air pistol mixed team)
Manu Bhaker (women's 10m air pistol, women's 10m air pistol team, women's 25m pistol, women's 25m pistol team)
Esha Singh (women's 10m air pistol, women's 10m air pistol team, women's 25m pistol, women's 25m pistol team)
Rahi Sarnobat (women's 25m pistol, women's 25m pistol team)
Vidarsa Kochalumkal Vinod (women's 10m air rifle, women's 10m air rifle team, women's 50m rifle 3 positions, women's 50m rifle 3 positions team)
Sonam Uttam Maskar (women's 10m air rifle, women's 10m air rifle team)
Elavenil Valarivan (women's 10m air rifle, women's 10m air rifle team, 10m air rifle mixed team)
Ashi Chouksey (women's 50m rifle 3 positions, women's 50m rifle 3 positions team)
Tilottama Sen (women's 50m rifle 3 positions, women's 50m rifle 3 positions team)
Neeru Dhanda (women's trap, women's trap team, trap mixed team)
Aashima Ahlawat (women's trap, women's trap team)
Manisha Keer (women's trap, women's trap team)
Maheshwari Chauhan (women's skeet, women's skeet team)
Parinaaz Dhaliwal (women's skeet, women's skeet team, skeet mixed team)
Raiza Dhillon (women's skeet, women's skeet team)
Indian sport climbing team at Asian Games 2026
Deepu Mallesh (men's speed)
Joga Purty (women's speed)
Indian squash team at Asian Games 2026
Suraj Kumar Chand (men's team, mixed doubles)
Veer Chotrani (men's singles, men's team)
Velavan Senthilkumar (mixed doubles, men's team)
Abhay Singh (men's singles, men's team)
Anahat Singh (women's singles, women's team)
Joshana Chinappa (mixed doubles, women's team)
Tanvi Khanna (women's singles, women's team)
Shameena Riaz (mixed doubles, women's team)
Indian surfing team at Asian Games 2026
Kishore Kumar (men's shortboard)
Sivaraj Babu (men's shortboard)
Kamali Moorthy (women's shortboard)
Sugar Shanti Banarse (women's shortboard)
Indian swimming team at Asian Games 2026
Benediction Rohit Beniston Manickaraj (men's 50m butterfly, men's 100m butterfly, men's 100m freestyle, men's 4x100m freestyle relay, men's 4x100m medley relay)
Rishabh Das (men's 50m backstroke, men's 100m backstroke, men's 4x100m medley relay)
Vedaant Madhavan (men's 200m backstroke, men's 200m freestyle, men's 4x200m freestyle relay)
Akash Mani (men's 50m freestyle, men's 100m freestyle, men's 4x100m freestyle relay, men's 4x100m medley relay)
Srihari Nataraj (men's 50m backstroke)
Aryan Nehra (men's 800m freestyle, men's 1500m freestyle)
Utkarsh Santosh Patil (men's 100m backstroke, men's 200m backstroke)
Sajan Prakash (men's 100m butterfly, men's 200m butterfly)
Heer Gitesh Shah (men's 50m freestyle, men's 4x100m freestyle relay)
Dhakshan Shashikumar (men's 400m freestyle, men's 4x200m freestyle relay)
Aneesh Sunil Kumar Gowda (men's 200m freestyle, men's 400m freestyle, men's 4x100m freestyle relay, men's 4x200m freestyle relay)
Danush Suresh (men's 50m breaststroke, men's 100m breaststroke, men's 4x100m medley relay)
Indian table tennis team at Asian Games 2026
Sathiyan Gnanasekaran (men's doubles, men's team)
Payas Jain (men's team, mixed doubles)
Manush Shah (men's singles, men's doubles, men's team)
Manav Thakkar (men's singles, men's doubles, men's team)
Harmeet Desai (men's doubles, men's team, mixed doubles)
Sreeja Akula (women's singles, women's doubles, women's team)
Diya Chitale (women's doubles, women's team, mixed doubles)
Syndrela Das (women's doubles, women's team)
Yashaswini Ghorpade (women's singles, women's team, mixed doubles)
Sutirtha Mukherjee (women's team)
Indian taekwondo team at Asian Games 2026
Rupa Bayor (women's individual poomsae)
Kashish Malik (women's -57kg)
Jyoti Yadav (women's +67kg)
Indian tennis team at Asian Games 2026
Sumit Nagal (men's singles)
Yuki Bhambri (men's doubles)
Dhakshineswar Suresh (men's doubles)
Anirudh Chandrasekar (men's doubles)
N. Sriram Balaji (men's doubles)
Ankita Raina (women's doubles)
Rutuja Bhosale (women's doubles)
Indian soft tennis team at Asian Games 2026
Yogesh Choudhary (men's team)
Om Yadav (men's team)
Jay Meena (men's singles, men's team)
Aniket Chirag Patel (men's team, mixed doubles)
Aryan Thakur (men's singles, men's team)
Aadhya Tiwari (women's singles, mixed doubles)
Indian teqball team at Asian Games 2026
Mohamed Anas Imran Beg (men's doubles, mixed doubles)
Declan Marshall Gonsalves (men's doubles)
Quimcy Dsouza (women's singles, mixed doubles)
Indian volleyball team at Asian Games 2026
Indian men's volleyball team: Chirag, Amit, Muthusamy Appavu, Jerome Vinith Charles, Muhammad Nihal Chatham Kulangara, John Joseph Eanthungal Joseph, Joel Benjamin Jebaraj, Anand Kottarathil, Om Vasant Lad, Ashwal Rai, Shikhar Singh, Hemanth Pulparambil
Indian weightlifting team at Asian Games 2026
Mirabai Chanu (women's 49kg)
Gyaneshwari Yadav (women's 53kg)
Seram Nirupama Devi (women's 61kg)
Harjinder Kaur (women's 69kg)
Indian wrestling team at Asian Games 2026
Dipanshi (women's 50kg)
Antim Panghal (women's 53kg)
Manisha Bhanwala (women's 57kg)
Mansi Ahlawat (women's 62kg)
Nisha Dahiya (women's 68kg)
Priya Malik (women's 76kg)
Aman Sehrawat (men's freestyle 57kg)
Sujeet Kalkal (men's freestyle 65kg)
Sagar Jaglan (men's freestyle 74kg)
Deepak Punia (men's freestyle 97kg)
Rajat Ruhal (men's freestyle 125kg)
Sumit Dalal (Greco-Roman 60kg)
Deepak (Greco-Roman 67kg)
Aman (Greco-Roman 77kg)
Sunil Kumar (Greco-Roman 87kg)
Nitesh Kumar (Greco-Roman 97kg)
Indian wushu team at Asian Games 2026
Aryan (men's 56kg)
Vikrant Baliyan (men's 75kg)
Suraj Singh Mayanglambam (men's changquan)
Nyeman Wangsu (women's changquan)
Aparna (women's 52kg)
Naorem Roshibina Devi (women's 60kg)
Langlentombi Devi Hanjabam (women's nanquan & nandao)
Asian Games 2026 - India Schedule
Asian Games 2026 archery schedule
September 26 to 29
Recurve and compound events
September 30 to October 1
Compound events - medal rounds
October 2 to 3
Recurve events - medal rounds
Asian Games 2026 artistic gymnastics schedule
September 22, Tuesday
Women's all-around and vault - qualification
September 23, Wednesday
Women's all-around - final (subject to qualification)
September 24, Thursday
Women's vault - final (subject to qualification)
Asian Games 2026 athletics schedule
September 24, Thursday
Women's heptathlon - 100m hurdles
Women's heptathlon - high jump
Women's heptathlon - shot put
Women's heptathlon - 200m
Men's triple jump - qualifying round
Men's high jump - qualifying round
Men's 100m - round 1
Mixed 4x400m relay - heats
Women's triple jump - final
Mixed 4x400m relay - final
Women's 10,000m - final
September 25, Friday
Women's heptathlon - long jump
Women's heptathlon - javelin throw
Women's heptathlon - 800m
Women's 400m - round 1
Men's 400m - round 1
Men's 400m - semi-finals
Men's 100m - semi-finals
Women's shot put - final
Women's pole vault - final
Men's 100m - final
Men's 10,000m - final
Men's hammer throw - final
September 26, Saturday
Men's marathon - final
Men's decathlon - 100m
Men's decathlon - long jump
Men's decathlon - shot put
Men's decathlon - high jump
Men's decathlon - 400m
Men's javelin throw - qualifying round
Women's 200m - round 1
Women's 200m - semi-finals
Men's 200m - round 1
Men's 200m - semi-finals
Women's long jump - qualifying round
Women's 100m hurdles - round 1
Men's 1500m - round 1
Men's shot put - final
Men's triple jump - final
Women's 400m - final
Men's 400m - final
Women's 1500m - final
September 27, Sunday
Women's marathon race walk - final
Men's decathlon - 110m hurdles
Men's decathlon - discus throw
Men's decathlon - pole vault
Men's decathlon - javelin throw
Men's decathlon - 1500m
Women's high jump - qualifying round
Women's 400m hurdles - round 1
Men's 400m hurdles - round 1
Men's long jump - qualifying round
Men's 800m - round 1
Women's 4x100m relay - heats
Men's high jump - final
Women's long jump - final
Women's 200m - final
Men's 200m - final
Women's 100m hurdles - final
Women's javelin throw - final
Women's 3000m steeplechase - final
September 28, Monday
Women's 800m - round 1
Mixed 4x100m relay - heats
Men's 4x400m relay - heats
Women's discus throw - final
Women's 400m hurdles - final
Men's 400m hurdles - final
Men's 3000m steeplechase - final
Men's long jump - final
Men's 1500m - final
Men's javelin throw - final
Women's 5000m - final
Women's 4x100m relay - final
September 29, Tuesday
Men's pole vault - final
Women's high jump - final
Women's hammer throw - final
Women's 800m - final
Men's 800m - final
Men's 5000m - final
Mixed 4x100m relay - final
Women's 4x400m relay - final
Men's 4x400m relay - final
Asian Games 2026 badminton schedule
September 20, Sunday
Men's team - preliminary round
Women's team - preliminary round
September 21, Monday
Men's team - preliminary round
Women's team - preliminary round
September 22, Tuesday
Men's team - quarter-finals
Women's team - quarter-finals
September 23, Wednesday
Men's team - semi-finals
Women's team - semi-finals
September 24, Thursday
Men's team - final
Women's team - final
September 25, Friday
Men's singles - preliminary rounds
Women's singles - preliminary rounds
Men's doubles - preliminary rounds
Women's doubles - preliminary rounds
Mixed doubles - preliminary rounds
September 26, Saturday
Men's singles - preliminary rounds
Women's singles - preliminary rounds
Men's doubles - preliminary rounds
Women's doubles - preliminary rounds
Mixed doubles - preliminary rounds
September 27, Sunday
Men's singles - quarter-finals
Women's singles - quarter-finals
Men's doubles - quarter-finals
Women's doubles - quarter-finals
Mixed doubles - quarter-finals
September 28, Monday
Men's singles - semi-finals
Women's singles - semi-finals
Men's doubles - semi-finals
Women's doubles - semi-finals
Mixed doubles - semi-finals
September 29, Tuesday
Men's singles - final
Women's singles - final
Men's doubles - final
Women's doubles - final
Mixed doubles - final
Asian Games 2026 boxing schedule
September 21, Monday
Men's 90kg - preliminary rounds
Men's +90kg - preliminary rounds
Men's 70kg - preliminary rounds
September 22, Tuesday
Women's 51kg - preliminary rounds
Women's 54kg - preliminary rounds
Men's 55kg - preliminary rounds
September 23, Wednesday
Men's 60kg - preliminary rounds
Men's 80kg - preliminary rounds
September 24, Thursday
Men's 70kg - preliminary rounds
Women's 51kg - preliminary rounds
Women's 65kg - preliminary rounds
September 25, Friday
Men's 60kg - preliminary rounds
Men's +90kg - preliminary rounds
Women's 54kg - preliminary rounds
September 26, Saturday
Men's 55kg - preliminary rounds
Men's 90kg - preliminary rounds
Women's 60kg - preliminary rounds
September 27, Sunday
Men's 80kg - preliminary rounds
Women's 54kg - preliminary rounds
Men's 60kg - preliminary rounds
Men's +90kg - preliminary rounds
Women's 65kg - preliminary rounds
September 28, Monday
Men's 70kg - preliminary rounds
Women's 51kg - preliminary rounds
Women's 75kg - preliminary rounds
Men's 55kg - preliminary rounds
Men's 90kg - preliminary rounds
Women's 60kg - preliminary rounds
September 29, Tuesday
Men's 60kg - semi-finals
Men's 80kg - semi-finals
Men's +90kg - semi-finals
Women's 54kg - semi-finals
Women's 65kg - semi-finals
September 30, Wednesday
Men's 55kg - semi-finals
Men's 70kg - semi-finals
Men's 90kg - semi-finals
Women's 51kg - semi-finals
Women's 60kg - semi-finals
Women's 75kg - semi-finals
October 2, Friday
Men's 55kg - final
Men's 60kg - final
Men's 70kg - final
Men's 80kg - final
Men's 90kg - final
Men's +90kg - final
Women's 51kg - final
Women's 54kg - final
Women's 60kg - final
Women's 65kg - final
Women's 75kg - final
Asian Games 2026 canoe/kayak schedule
September 23 to 26
Men's kayak single 500m
Men's kayak double 500m
Men's kayak four 500m
Men's canoe double 500m
Women's canoe single 200m
Women's canoe double 500m
Women's kayak double 500m
Women's kayak four 500m
Mixed kayak double 500m
Mixed canoe double 500m
September 29 to October 2
Men's kayak single slalom
Women's canoe single slalom
Men's kayak cross
Women's kayak cross
Asian Games 2026 MMA schedule
September 20 to 22
Men's traditional MMA -77kg
Women's traditional MMA -60kg
Asian Games 2026 kurash schedule
September 27 to 29
Men's kurash -66kg
Men's kurash +90kg
Women's kurash -57kg
Women's kurash -78kg
Asian Games 2026 cricket schedule
September 18, Friday
India vs Japan - women's quarter-final
September 20, Sunday
Women's semi-final (subject to qualification)
September 22, Tuesday
Women's bronze medal match/final (subject to qualification)
September 28, Monday
India vs Group A runner-up - men's quarter-final
October 1, Thursday
Men's semi-final (subject to qualification)
October 3, Saturday
Men's bronze medal match/final (subject to qualification)
Asian Games 2026 track cycling schedule
September 29 to October 2
Men's sprint
Men's team sprint
Men's keirin
Men's omnium
Men's Madison
Women's sprint
Women's team sprint
Women's keirin
Women's team pursuit
Women's omnium
Women's Madison
Asian Games 2026 equestrian schedule
September 21, Monday
Eventing individual and team - dressage
September 22, Tuesday
Eventing individual and team - cross-country
September 23, Wednesday
Eventing individual and team - jumping and medal contests
September 25, Friday
Dressage team - final
Dressage individual - qualification
September 26, Saturday
Dressage individual - qualification
September 27, Sunday
Dressage individual - final
Asian Games 2026 esports schedule
September 23, Wednesday
eFootball
September 26, Saturday
Puyo Puyo Champions
September 27, Sunday
Pokémon UNITE
October 2, Friday
League of Legends
Asian Games 2026 fencing schedule
September 22, Tuesday
Men's foil individual
Women's épée individual
September 23, Wednesday
Women's foil individual
Men's sabre individual
September 24, Thursday
Women's sabre individual
September 25, Friday
Men's foil team
Women's épée team
September 26, Saturday
Women's foil team
Men's sabre team
September 27, Sunday
Women's sabre team
Asian Games 2026 golf schedule
September 30, Wednesday
Men's individual and team - round 1
Women's individual and team - round 1
October 1, Thursday
Men's individual and team - round 2
Women's individual and team - round 2
October 2, Friday
Men's individual and team - round 3
Women's individual and team - round 3
October 3, Saturday
Men's individual and team - final round
Women's individual and team - final round
Asian Games 2026 hockey schedule
September 20, Sunday
India vs Indonesia - men's Pool A
India vs Uzbekistan - women's Pool B
September 21, Monday
India vs Indonesia - women's Pool B
September 22, Tuesday
India vs Sri Lanka - men's Pool A
September 23, Wednesday
Thailand vs India - women's Pool B
September 24, Thursday
Korea vs India - men's Pool A
September 25, Friday
Japan vs India - women's Pool B
September 26, Saturday
Japan vs India - men's Pool A
September 27, Sunday
India vs Singapore - women's Pool B
September 28, Monday
India vs Bangladesh - men's Pool A
September 30, Wednesday
Women's semi-final/classification match (subject to qualification)
October 1, Thursday
Men's semi-final/classification match (subject to qualification)
October 2, Friday
Women's medal/classification match (subject to qualification)
October 3, Saturday
Men's medal/classification match (subject to qualification)
Asian Games 2026 judo schedule
September 30, Wednesday
Women's -48kg - preliminary rounds and medal contests
October 1, Thursday
Women's -57kg - preliminary rounds and medal contests
Women's -70kg - preliminary rounds and medal contests
Asian Games 2026 kabaddi schedule
September 21, Monday
Japan vs India - men's Group A
Bangladesh vs India - women's Group A
September 22, Tuesday
Republic of Korea vs India - men's Group A
September 23, Wednesday
Bangladesh vs India - men's Group A
Iran vs India - women's Group A
September 24, Thursday
Chinese Taipei vs India - men's Group A
Japan vs India - women's Group A
September 25, Friday
Men's semi-final (subject to qualification)
Women's semi-final (subject to qualification)
September 26, Saturday
Women's final (subject to qualification)
Men's final (subject to qualification)
Asian Games 2026 karate schedule
September 22, Tuesday
Women's kumite -55kg - elimination and medal contests
Men's kumite -84kg - elimination and medal contests
Asian Games 2026 rowing schedule
September 20, Sunday
Men's single sculls - heats
Men's double sculls - heats
Men's pair - heats
Men's four - heats
Women's four - heats
Men's single sculls - quarter-finals (subject to qualification)
Men's double sculls - quarter-finals (subject to qualification)
September 21, Monday
Men's quadruple sculls - heats
Lightweight men's double sculls - heats
September 22, Tuesday
Indian rowing events - semi-finals (subject to qualification)
September 23, Wednesday
Men's single sculls - final (subject to qualification)
Men's double sculls - final (subject to qualification)
Men's pair - final (subject to qualification)
Men's four - final (subject to qualification)
Women's four - final (subject to qualification)
September 24, Thursday
Men's quadruple sculls - final (subject to qualification)
Lightweight men's double sculls - final (subject to qualification)
Asian Games 2026 rugby sevens schedule
October 1, Thursday
Women's preliminary round
October 2, Friday
Women's preliminary round
October 3, Saturday
Women's semi-finals, classification and medal matches (subject to qualification)
Asian Games 2026 sailing schedule
September 26 to October 3
Men's dinghy
Men's skiff
Women's dinghy
Women's skiff
Women's windsurfing
Girls' dinghy
Mixed dinghy
Asian Games 2026 sepaktakraw schedule
September 20 to 25
Men's team regu - preliminary and medal rounds
September 27 to 29
Women's doubles - preliminary and medal rounds
September 30 to October 3
Men's quadrant - preliminary and medal rounds
Women's quadrant - preliminary and medal rounds
Asian Games 2026 shooting schedule
September 20, Sunday
Women's 10m air rifle individual and team - qualification
Women's 10m air rifle individual - final
September 21, Monday
Men's 10m air rifle individual and team - qualification
Men's 10m air rifle individual - final
Men's skeet - qualification
Women's skeet - qualification
September 22, Tuesday
10m air rifle mixed team - qualification and medal rounds
Men's skeet - qualification
Women's skeet - qualification
September 23, Wednesday
Women's 10m air pistol individual and team - qualification
Women's 10m air pistol individual - final
Men's skeet - qualification and final
Women's skeet - qualification and final
September 24, Thursday
Men's 10m air pistol individual and team - qualification
Men's 10m air pistol individual - final
Men's 50m rifle 3 positions - elimination
Skeet mixed team - qualification and medal rounds
September 25, Friday
10m air pistol mixed team - qualification and medal rounds
Men's 50m rifle 3 positions individual and team - qualification
Men's 50m rifle 3 positions individual - final
September 26, Saturday
Women's 50m rifle 3 positions individual and team - qualification
Women's 50m rifle 3 positions individual - final
September 27, Sunday
Women's 25m pistol - precision stage
Men's trap - qualification
Women's trap - qualification
September 28, Monday
Women's 25m pistol - rapid stage and final
Men's trap - qualification
Women's trap - qualification
September 29, Tuesday
Men's trap - qualification and final
Women's trap - qualification and final
September 30, Wednesday
Men's 25m rapid fire pistol - qualification stage 1
Trap mixed team - qualification and medal rounds
October 1, Thursday
Men's 25m rapid fire pistol - qualification stage 2 and final
Asian Games 2026 soft tennis schedule
September 18, Friday
Men's team - preliminary round
Men's team - quarter-final (subject to qualification)
September 20, Sunday
Men's team - semi-final and final (subject to qualification)
September 21, Monday
Mixed doubles - preliminary and medal rounds
September 22, Tuesday
Men's singles - preliminary round
Women's singles - preliminary round
September 23, Wednesday
Men's singles - quarter-finals, semi-finals and final
Women's singles - quarter-finals, semi-finals and final
Asian Games 2026 sport climbing schedule
September 29, Tuesday
Women's Speed 4 - qualification
September 30, Wednesday
Men's Speed 4 - qualification
Women's Speed 4 - final (subject to qualification)
October 1, Thursday
Men's Speed 4 - final (subject to qualification)
Asian Games 2026 squash schedule
September 23, Wednesday
Men's singles - opening rounds
Women's singles - opening rounds
Mixed doubles - opening rounds
September 24, Thursday
Men's singles - preliminary rounds
Women's singles - preliminary rounds
Mixed doubles - preliminary rounds
September 25, Friday
Men's singles - quarter-finals
Women's singles - quarter-finals
Mixed doubles - quarter-finals
September 26, Saturday
Men's singles - semi-finals
Women's singles - semi-finals
Mixed doubles - semi-finals
September 27, Sunday
Men's singles - final
Women's singles - final
Mixed doubles - final
September 28 to 30
Men's team - preliminary and quarter-final rounds
Women's team - preliminary and quarter-final rounds
October 1, Thursday
Men's team - semi-finals
Women's team - semi-finals
October 2, Friday
Men's team - final
Women's team - final
Asian Games 2026 surfing schedule
September 25, Friday
Women's shortboard - round 1
Men's shortboard - round 1
Women's shortboard - round 2
September 26, Saturday
Men's shortboard - round 2
Women's shortboard - round 3
September 27, Sunday
Men's shortboard - round 3
Men's shortboard - quarter-finals
Women's shortboard - quarter-finals
September 28, Monday
Men's shortboard - semi-finals and medal contests
Women's shortboard - semi-finals and medal contests
Asian Games 2026 swimming schedule
September 20, Sunday
Men's 100m freestyle
Men's 100m backstroke
September 21, Monday
Men's 50m freestyle
Men's 50m backstroke
Men's 100m breaststroke
Men's 4x200m freestyle relay
September 22, Tuesday
Men's 1500m freestyle
Men's 4x100m medley relay
September 23, Wednesday
Men's 100m butterfly
Men's 200m freestyle
September 24, Thursday
Men's 50m butterfly
Men's 800m freestyle
Men's 4x100m freestyle relay
September 25, Friday
Men's 50m breaststroke
Men's 200m backstroke
Men's 400m freestyle
Men's 200m butterfly
Asian Games 2026 table tennis schedule
September 20, Sunday
Men's team - group stage
Women's team - group stage
September 21, Monday
Men's team - group stage and knockout rounds
Women's team - group stage and knockout rounds
Women's doubles - opening round
September 22, Tuesday
Men's team - round of 16 and quarter-finals
Women's team - round of 16 and quarter-finals
Mixed doubles - opening rounds
September 23, Wednesday
Men's team - semi-finals
Women's team - semi-finals
Men's singles - opening round
Women's singles - opening round
Men's doubles - opening round
Mixed doubles - preliminary rounds
September 24, Thursday
Men's team - final
Women's team - final
Men's singles - preliminary round
Women's doubles - preliminary round
September 25, Friday
Men's singles - preliminary rounds
Women's singles - preliminary rounds
Men's doubles - preliminary rounds
Women's doubles - preliminary rounds
Mixed doubles - quarter-finals and semi-finals
September 26, Saturday
Men's singles - quarter-finals
Women's singles - quarter-finals
Men's doubles - quarter-finals
Women's doubles - quarter-finals
Mixed doubles - final
September 27, Sunday
Men's doubles - semi-finals and final
Women's singles - semi-finals and final
September 28, Monday
Men's singles - semi-finals and final
Women's doubles - semi-finals and final
Asian Games 2026 taekwondo schedule
October 1, Thursday
Women's individual poomsae - semi-final and final
October 3, Saturday
Women's 57kg kyorugi - preliminary rounds and medal contests
Women's +67kg kyorugi - preliminary rounds and medal contests
Asian Games 2026 tennis schedule
September 27 to 30
Men's singles - preliminary rounds
Men's doubles - preliminary rounds
Women's doubles - preliminary rounds
October 1, Thursday
Men's singles - quarter-finals
Men's doubles - quarter-finals
Women's doubles - quarter-finals
October 2, Friday
Men's singles - semi-finals
Men's doubles - semi-finals
Women's doubles - semi-finals
October 3, Saturday
Men's singles - final
Men's doubles - final
Women's doubles - final
Asian Games 2026 teqball schedule
September 17 to 20
Men's doubles
Women's singles
Mixed doubles
Asian Games 2026 volleyball schedule
September 27, Sunday
Men's Pool C - preliminary round
September 28, Monday
Men's Pool C - preliminary round
September 29, Tuesday
Men's Pool C - preliminary round
October 1, Thursday
Men's quarter-final/classification match (subject to qualification)
October 2, Friday
Men's semi-final/classification match (subject to qualification)
October 3, Saturday
Men's medal/classification match (subject to qualification)
Asian Games 2026 weightlifting schedule
September 23 to 29
Men's 60kg - Rishikanta Singh
Women's 49kg - Mirabai Chanu
Women's 53kg - Gyaneshwari Yadav
Women's 61kg - Seram Nirupama Devi
Women's 69kg - Harjinder Kaur
Asian Games 2026 wrestling schedule
September 30, Wednesday
Men's Greco-Roman 67kg - preliminary and medal rounds
Men's Greco-Roman 87kg - preliminary and medal rounds
Women's 68kg - preliminary and medal rounds
October 1, Thursday
Men's Greco-Roman 60kg - preliminary and medal rounds
Men's Greco-Roman 77kg - preliminary and medal rounds
Men's Greco-Roman 97kg - preliminary and medal rounds
Women's 62kg - preliminary and medal rounds
October 2, Friday
Men's freestyle 65kg - preliminary and medal rounds
Men's freestyle 125kg - preliminary and medal rounds
Women's 50kg - preliminary and medal rounds
Women's 76kg - preliminary and medal rounds
October 3, Saturday
Men's freestyle 57kg - preliminary and medal rounds
Men's freestyle 74kg - preliminary and medal rounds
Men's freestyle 97kg - preliminary and medal rounds
Women's 53kg - preliminary and medal rounds
Women's 57kg - preliminary and medal rounds
Asian Games 2026 wushu schedule
September 20, Sunday
Men's changquan - final
Men's sanda 56kg - preliminary round
Men's sanda 75kg - preliminary round
Women's sanda 52kg - preliminary round
Women's sanda 60kg - preliminary round
September 21, Monday
Women's changquan - final
Men's and women's sanda - elimination rounds
September 22, Tuesday
Women's nanquan and nandao - final
Men's and women's sanda - quarter-finals
September 23, Wednesday
Men's sanda 56kg - semi-final (subject to qualification)
Men's sanda 75kg - semi-final (subject to qualification)
Women's sanda 52kg - semi-final (subject to qualification)
Women's sanda 60kg - semi-final (subject to qualification)
September 24, Thursday
Men's sanda 56kg - final (subject to qualification)
Men's sanda 75kg - final (subject to qualification)
Women's sanda 52kg - final (subject to qualification)
Women's sanda 60kg - final (subject to qualification). (ANI)
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