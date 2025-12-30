DT
Delhi's Addya Katyal wins junior women's Trap title at National Championship

Delhi's Addya Katyal wins junior women's Trap title at National Championship

ANI
Updated At : 11:10 PM Dec 30, 2025 IST
New Delhi [India], December 30 (ANI): Addya Katyal of Delhi produced a calm and composed performance in the final to claim the junior women's Trap title at the 68th National Shooting Championship Competitions (Shotgun), currently underway at the Karni Singh Shooting Range here.

Addya finished on top with 42 hits, while Uttar Pradesh's Sabeera Haris pushed her close till the latter stages but had to settle for silver with 41, while Tanisska Senthilkumar of Tamil Nadu secured the bronze with 28 hits, as per a release from NRAI.

Addya had earlier topped the qualification round with an impressive 112 hits, carrying her strong form into the final. Bhavya Tripathi of Delhi finished second in qualification with 110 but ended the final in sixth place with 11.

Tanisska qualified third with 105, followed by Darshna Rathore of Rajasthan (104), Sabeera Haris (102), and Ananya Yaduvanshi of Delhi (101), completing the top six who advanced to the medal round.

The final saw Addya maintain consistency under pressure, pulling away at the crucial stages to secure the gold. Sabeera mounted a strong challenge and remained in contention till the closing series, eventually finishing just one hit behind. Tanisska stayed steady in the middle phase of the final to claim third place, while Darshna Rathore finished fourth with 23. Ananya Yaduvanshi ended fifth with 17.

Delhi claimed the junior women's trap team gold with a combined score of 323, thanks to the efforts of Addya Katyal, Bhavya Tripathi, and Ananya Yaduvanshi. Tamil Nadu finished second in the team standings with 295, represented by Tanisska Senthilkumar, Nilaa Rajaa Baalu, and Anthra Rajsekar. Rajasthan completed the podium in third place with a total of 274, through Darshna Rathore, Maitreyi Singh, and Mahika Kitawat.

The 68th NSCC action continues in the new year, with the 10m Air Rifle Women finals scheduled for January 2, 2026, at the MP State Shooting Academy in Bhopal, while the Trap Men final will take place on the same day at the Dr. Karni Singh Shooting Range in Delhi.

Other Results

50m Rifle Prone Women

Senior

Priya (ARMU) - Gold (626.3)

Ashi Chouksey (Madhya Pradesh) - Silver (625.7)

Nischal (Haryana) -Bronze (624.3)

Senior Team

Haryana (Nischal, Swati, Aakriti Dahiya) - Gold (1863.1)

Punjab (Anjum Moudgil, Nimrat Kaur Brar, Sift Kaur Samra) - Silver (1859.9)

Madhya Pradesh (Ashi Chouksey, Sunidhi Chauhan, Nupur Kumrawat) - Bronze (1856.0)

Junior

Nischal (Haryana) - 624.3

Nimrat Kaur Brar (Punjab) - 622.7

Tilottama Sen (Karnataka) - 622.4

Junior Team

Punjab (Nimrat Kaur Brar, Gursidak Kaur Khosa, Harsehajreet Kaur Jhajj) - Gold (1855.5)

Chandigarh (Geet, Maitreyi Hooda, Mahit Sandhu) - Silver (1847.2)

Karnataka (Tilottama Sen, Vanshika Lahoria, Anushka H Thokur) - Bronze (1820.4)

Youth

Nimrat Kaur Brar (Punjab) - Gold (622.7)

Tilottama Sen (Karnataka) - 622.4

Gursidak Kaur Khosa (Punjab) - Silver (620.3)

Deaf

Mahit Sandhu (Chandigarh) - Gold (615.0)

Natasha Uday Joshi (Maharashtra) - Silver (613.6)

Priyesha Deshmukh (Maharashtra) - Bronze (603.8)

Civilian

Nimrat Kaur Brar (Punjab) - Gold (622.7)

Grishma Bharattkumar Mistry (Gujarat) - Silver (620.7)

Gursidak Kaur Khosa (Punjab) - Bronze (620.3)

Civilian Team

Punjab (Nimrat Kaur Brar, Gursidak Kaur Khosa, Mahek Jatana) - Gold (1858.6)

Gujarat (Grishma Bharattkumar Mistry, Pallavi Suthar, Shraddha Mansukhbhai Thumar) - Silver (1842.3)

Rajasthan (Sweety Choudhary, Monika Jakhar, Khwaish Sharma) - Bronze (1841.9)

Civilian Junior

Nimrat Kaur Brar (Punjab) - Gold (622.7)

Gursidak Kaur Khosa (Punjab) - Silver (620.3)

Prarthana Sen (Madhya Pradesh) - Bronze (619.0)

Civilian Junior Team

Punjab (Nimrat Kaur Brar, Gursidak Kaur Khosa, Harserajreet Kaur Jhajj) - Gold (1855.5)

Madhya Pradesh (Yugeshwari Bais, Sharanya Lakhan, Archana Damale) - Silver (1840.2)

Maharashtra (Sanya Sudesh Sapale, Vedanti Naresh Bhatt, Nirzara Shivaji Patil) - Bronze (1835.6)

Master

Tejaswini Sawant (Maharashtra) - Gold

Kuheli Gangulee (CISF) - Silver

Poonam Choudhary (Rajasthan) - Bronze

25m Standard Pistol

Senior

Harsh Gupta (Delhi) - Gold (579-18x)

Gurpreet Singh (Army) - Silver (575-16x)

Adarsh Singh (Haryana) - Bronze (575-12x)

Senior Team

Army Marksmanship Unit (Gurpreet Singh, Deepandra Singh, Pradhyumn Singh) - Gold (1700.0-41x)

Punjab (Vuayveer Sidhu, Amanpreet Singh, Udhayveer Sidhu) - Silver (1691.0-41x)

Haryana (Adarsh Singh, Gourav Gupta, Sameer) - Bronze (1680.0-25x)

Junior

Abhinav Deshwal (Uttarakhand) - Gold (570-10x)

Mukesh Nelavalli (Andra Pradesh) - Silver (569-13x)

Abhinav Choudhary (Rajasthan) - Bronze (566-16x)

Junior Team

Rajasthan (Somil Chaudhary, Yogesh Kumar, Aditya Choudhary) - Gold (1668.0-27x)

Madhya Pradesh (Suraj Sharma, Sahil Choudhary, Yugpratap Singh Rathore) - Silver (1667.0-32x)

Uttar Pradesh (Parth Rana, Avinish Singh, Ishan Khan) - Bronze (1664.0-27x)

Deaf

Abhinav Deshwal (Uttarakhand) - Gold (570-10x)

Yash Ahlawat (Uttar Pradesh) - Silver (536-6x)

Shubham Vashist (Haryana) - Bronze (534-6x)

Civilian

Abhay Pratap Singh (Uttar Pradesh) - Gold (568-15x)

Nishant Tomar (Uttar Pradesh) - Silver (565-15x)

Sarthak Sandhu (Haryana) - Bronze (564-13x)

Civilian Team

Haryana (Sarthak Sandhu, Ashwani Yadav, Gourav Gupta) - Gold (1679-34x)

Rajasthan (Pankaj Kumar Sharma, Kartikey, Aditya Choudhary) - Silver (1665-33x)

Punjab (Sukrant, Baljit Singh, Chandan Jot Singh) - Bronze (1658-26x)

Civilian Junior

Granth Chaudhary (Rajasthan) - Gold (561-12x)

Sukrant(Punjab) - Silver (561-10x)

Somil Chaudhary (Rajasthan) - Bronze (561-10x)

Civilian Junior Team

Punjab (Manav Singh, Gurgaven Singh Sidhu, Harmanpreet Singh) - Gold (1661.0-26x)

Punjab (Sukrant, Biruday Partap Singh, Udayraj Singh Aujla) - Silver (1655.0-23x)

Uttar Pradesh (Parth Rana, Avinsh Singh, Karan Chauhan) - Bronze (1652.0-23x)

Master

Mahesh Hire (Maharasthra) - Gold

Pemba Tamang, SM (Arunachal Pradesh) - Silver

Sib Kumar Ghosh (West Bengal) - Bronze

Senior Master

Ashok Pandit (Maharashtra) - Gold

Akash Deep Singh Gill (Chandigarh) - Silver

Dhyan Singh (Uttar Pradesh) - Bronze

Super Master

Ashok Pandit (Maharashtra) - Gold

Prabhat Kumar Singh (Uttar Pradesh) - Silver

Shyam Singh Yadav (Uttar Pradesh) - Bronze. (ANI)

(This content is sourced from a syndicated feed and is published as received. The Tribune assumes no responsibility or liability for its accuracy, completeness, or content.)

