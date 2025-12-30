New Delhi [India], December 30 (ANI): Addya Katyal of Delhi produced a calm and composed performance in the final to claim the junior women's Trap title at the 68th National Shooting Championship Competitions (Shotgun), currently underway at the Karni Singh Shooting Range here.
Addya finished on top with 42 hits, while Uttar Pradesh's Sabeera Haris pushed her close till the latter stages but had to settle for silver with 41, while Tanisska Senthilkumar of Tamil Nadu secured the bronze with 28 hits, as per a release from NRAI.
Addya had earlier topped the qualification round with an impressive 112 hits, carrying her strong form into the final. Bhavya Tripathi of Delhi finished second in qualification with 110 but ended the final in sixth place with 11.
Tanisska qualified third with 105, followed by Darshna Rathore of Rajasthan (104), Sabeera Haris (102), and Ananya Yaduvanshi of Delhi (101), completing the top six who advanced to the medal round.
The final saw Addya maintain consistency under pressure, pulling away at the crucial stages to secure the gold. Sabeera mounted a strong challenge and remained in contention till the closing series, eventually finishing just one hit behind. Tanisska stayed steady in the middle phase of the final to claim third place, while Darshna Rathore finished fourth with 23. Ananya Yaduvanshi ended fifth with 17.
Delhi claimed the junior women's trap team gold with a combined score of 323, thanks to the efforts of Addya Katyal, Bhavya Tripathi, and Ananya Yaduvanshi. Tamil Nadu finished second in the team standings with 295, represented by Tanisska Senthilkumar, Nilaa Rajaa Baalu, and Anthra Rajsekar. Rajasthan completed the podium in third place with a total of 274, through Darshna Rathore, Maitreyi Singh, and Mahika Kitawat.
The 68th NSCC action continues in the new year, with the 10m Air Rifle Women finals scheduled for January 2, 2026, at the MP State Shooting Academy in Bhopal, while the Trap Men final will take place on the same day at the Dr. Karni Singh Shooting Range in Delhi.
Other Results
50m Rifle Prone Women
Senior
Priya (ARMU) - Gold (626.3)
Ashi Chouksey (Madhya Pradesh) - Silver (625.7)
Nischal (Haryana) -Bronze (624.3)
Senior Team
Haryana (Nischal, Swati, Aakriti Dahiya) - Gold (1863.1)
Punjab (Anjum Moudgil, Nimrat Kaur Brar, Sift Kaur Samra) - Silver (1859.9)
Madhya Pradesh (Ashi Chouksey, Sunidhi Chauhan, Nupur Kumrawat) - Bronze (1856.0)
Junior
Nischal (Haryana) - 624.3
Nimrat Kaur Brar (Punjab) - 622.7
Tilottama Sen (Karnataka) - 622.4
Junior Team
Punjab (Nimrat Kaur Brar, Gursidak Kaur Khosa, Harsehajreet Kaur Jhajj) - Gold (1855.5)
Chandigarh (Geet, Maitreyi Hooda, Mahit Sandhu) - Silver (1847.2)
Karnataka (Tilottama Sen, Vanshika Lahoria, Anushka H Thokur) - Bronze (1820.4)
Youth
Nimrat Kaur Brar (Punjab) - Gold (622.7)
Tilottama Sen (Karnataka) - 622.4
Gursidak Kaur Khosa (Punjab) - Silver (620.3)
Deaf
Mahit Sandhu (Chandigarh) - Gold (615.0)
Natasha Uday Joshi (Maharashtra) - Silver (613.6)
Priyesha Deshmukh (Maharashtra) - Bronze (603.8)
Civilian
Nimrat Kaur Brar (Punjab) - Gold (622.7)
Grishma Bharattkumar Mistry (Gujarat) - Silver (620.7)
Gursidak Kaur Khosa (Punjab) - Bronze (620.3)
Civilian Team
Punjab (Nimrat Kaur Brar, Gursidak Kaur Khosa, Mahek Jatana) - Gold (1858.6)
Gujarat (Grishma Bharattkumar Mistry, Pallavi Suthar, Shraddha Mansukhbhai Thumar) - Silver (1842.3)
Rajasthan (Sweety Choudhary, Monika Jakhar, Khwaish Sharma) - Bronze (1841.9)
Civilian Junior
Nimrat Kaur Brar (Punjab) - Gold (622.7)
Gursidak Kaur Khosa (Punjab) - Silver (620.3)
Prarthana Sen (Madhya Pradesh) - Bronze (619.0)
Civilian Junior Team
Punjab (Nimrat Kaur Brar, Gursidak Kaur Khosa, Harserajreet Kaur Jhajj) - Gold (1855.5)
Madhya Pradesh (Yugeshwari Bais, Sharanya Lakhan, Archana Damale) - Silver (1840.2)
Maharashtra (Sanya Sudesh Sapale, Vedanti Naresh Bhatt, Nirzara Shivaji Patil) - Bronze (1835.6)
Master
Tejaswini Sawant (Maharashtra) - Gold
Kuheli Gangulee (CISF) - Silver
Poonam Choudhary (Rajasthan) - Bronze
25m Standard Pistol
Senior
Harsh Gupta (Delhi) - Gold (579-18x)
Gurpreet Singh (Army) - Silver (575-16x)
Adarsh Singh (Haryana) - Bronze (575-12x)
Senior Team
Army Marksmanship Unit (Gurpreet Singh, Deepandra Singh, Pradhyumn Singh) - Gold (1700.0-41x)
Punjab (Vuayveer Sidhu, Amanpreet Singh, Udhayveer Sidhu) - Silver (1691.0-41x)
Haryana (Adarsh Singh, Gourav Gupta, Sameer) - Bronze (1680.0-25x)
Junior
Abhinav Deshwal (Uttarakhand) - Gold (570-10x)
Mukesh Nelavalli (Andra Pradesh) - Silver (569-13x)
Abhinav Choudhary (Rajasthan) - Bronze (566-16x)
Junior Team
Rajasthan (Somil Chaudhary, Yogesh Kumar, Aditya Choudhary) - Gold (1668.0-27x)
Madhya Pradesh (Suraj Sharma, Sahil Choudhary, Yugpratap Singh Rathore) - Silver (1667.0-32x)
Uttar Pradesh (Parth Rana, Avinish Singh, Ishan Khan) - Bronze (1664.0-27x)
Deaf
Abhinav Deshwal (Uttarakhand) - Gold (570-10x)
Yash Ahlawat (Uttar Pradesh) - Silver (536-6x)
Shubham Vashist (Haryana) - Bronze (534-6x)
Civilian
Abhay Pratap Singh (Uttar Pradesh) - Gold (568-15x)
Nishant Tomar (Uttar Pradesh) - Silver (565-15x)
Sarthak Sandhu (Haryana) - Bronze (564-13x)
Civilian Team
Haryana (Sarthak Sandhu, Ashwani Yadav, Gourav Gupta) - Gold (1679-34x)
Rajasthan (Pankaj Kumar Sharma, Kartikey, Aditya Choudhary) - Silver (1665-33x)
Punjab (Sukrant, Baljit Singh, Chandan Jot Singh) - Bronze (1658-26x)
Civilian Junior
Granth Chaudhary (Rajasthan) - Gold (561-12x)
Sukrant(Punjab) - Silver (561-10x)
Somil Chaudhary (Rajasthan) - Bronze (561-10x)
Civilian Junior Team
Punjab (Manav Singh, Gurgaven Singh Sidhu, Harmanpreet Singh) - Gold (1661.0-26x)
Punjab (Sukrant, Biruday Partap Singh, Udayraj Singh Aujla) - Silver (1655.0-23x)
Uttar Pradesh (Parth Rana, Avinsh Singh, Karan Chauhan) - Bronze (1652.0-23x)
Master
Mahesh Hire (Maharasthra) - Gold
Pemba Tamang, SM (Arunachal Pradesh) - Silver
Sib Kumar Ghosh (West Bengal) - Bronze
Senior Master
Ashok Pandit (Maharashtra) - Gold
Akash Deep Singh Gill (Chandigarh) - Silver
Dhyan Singh (Uttar Pradesh) - Bronze
Super Master
Ashok Pandit (Maharashtra) - Gold
Prabhat Kumar Singh (Uttar Pradesh) - Silver
Shyam Singh Yadav (Uttar Pradesh) - Bronze. (ANI)
(This content is sourced from a syndicated feed and is published as received. The Tribune assumes no responsibility or liability for its accuracy, completeness, or content.)
Unlock Exclusive Insights with The Tribune Premium
Take your experience further with Premium access.
Thought-provoking Opinions, Expert Analysis, In-depth Insights and other Member Only Benefits
Already a Member? Sign In Now