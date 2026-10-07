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ILT20 Season 5 – Desert Vipers to begin title defence on November 21 against MI Emirates

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ANI
Updated At : 07:31 PM Oct 07, 2026 IST
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Dubai [UAE], October 7 (ANI): Defending champions Desert Vipers will take on last year’s finalists and Season 2 champions MI Emirates in the opening match of the International League T20 (ILT20) Season 5 at the Dubai International Stadium on Saturday, 21 November.

The first ball will be delivered at 6:30 pm – all the tournament’s evening matches will start at the same time. The season’s second fixture will be a clash between the Sharjah Warriorz and Season 1 champions Gulf Giants – the fixture will be the season’s first match at the historic Sharjah Cricket Stadium and will be played from 2:00 pm on Sunday, November 22 (all afternoon matches will start at the same time). Season 3 champions Dubai Capitals will launch their title hunt against the Abu Dhabi Knight Riders at their home venue – the Dubai International Stadium – the second match of the Super Sunday double-header, as per a press release.

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Abu Dhabi will host its first match on Thursday, November 26, when Abu Dhabi Knight Riders take on MI Emirates at the Zayed Cricket Stadium.

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The ILT20 will celebrate the UAE National Day (Eid Al Etihad) on December 2 amid the traditional festivities with a double-header cricketing extravaganza. Abu Dhabi Knight Riders will host the Desert Vipers at the Zayed Cricket Stadium in the afternoon clash, while Dubai Capitals will host MI Emirates at the Dubai International Stadium in the evening clash.

Each team will play 10 matches in the double round-robin 34-match tournament. At the end of the 30-match group stage, the top four teams in the points table will progress to the four-match playoffs, which will culminate with the Season 5 final at the Dubai International Stadium on Sunday, 20 December 2026. The 30-day competition will feature six days of double-header action.

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A total of 15 tournament matches will be played at the Dubai International Stadium. Abu Dhabi’s Zayed Cricket Stadium will play host to 11 matches and Sharjah Cricket Stadium will take the centre stage for eight fixtures.

DP World ILT20 Season 5 will feature some of the game’s biggest stars, including Moeen Ali, Usman Tariq and Finn Allen (Abu Dhabi Knight Riders), Babar Azam, Shimron Hetmyer and Naseem Shah (Desert Vipers), Faf du Plessis, Marcus Stoinis and Mustafizur Rahman (Dubai Capitals), Heinrich Klaasen, Liam Livingstone and David Miller (Gulf Giants), Rashid Khan, Nicholas Pooran and Fazalhaq Farooqi (MI Emirates), and Mohammad Nabi, Sikandar Raza and Adil Rashid (Sharjah Warriorz).

DP World International League T20 Season 5 – Tournament schedule – all timings are local timings – Gulf Standard Time

Saturday, 21 November – Desert Vipers vs MI Emirates – 6:30pm, Dubai

Sunday, 22 November – Sharjah Warriorz vs Gulf Giants – 2:00pm, Sharjah

Sunday, 22 November – Dubai Capitals vs Abu Dhabi Knight Riders – 6:30pm, Dubai

Monday, 23 November – Sharjah Warriorz vs Desert Vipers – 6:30pm, Sharjah

Tuesday, 24 November – Gulf Giants vs MI Emirates – 6:30pm, Dubai

Wednesday, 25 November – Dubai Capitals vs Desert Vipers – 6:30pm, Dubai

Thursday, 26 November – Abu Dhabi Knight Riders vs MI Emirates – 6:30 pm, Abu Dhabi

Friday, 27 November – Sharjah Warriorz vs Dubai Capitals – 6:30pm, Sharjah

Saturday, 28 November – MI Emirates vs Desert Vipers – 2:00pm, Abu Dhabi

Saturday, 28 November – Gulf Giants vs Dubai Capitals – 6:30pm, Dubai

Sunday, 29 November – Abu Dhabi Knight Riders vs Sharjah Warriorz – 2:00pm, Abu Dhabi

Sunday, 29 November – Desert Vipers vs Gulf Giants – 6:30pm, Dubai

Monday, 30 November – MI Emirates vs Abu Dhabi Knight Riders – 6:30pm, Abu Dhabi

Tuesday, 1 December – Gulf Giants vs Sharjah Warriorz – 6:30pm, Sharjah

Wednesday, 2 December – Abu Dhabi Knight Riders vs Desert Vipers – 2:00pm, Abu Dhabi

Wednesday, 2 December – Dubai Capitals vs MI Emirates – 6:30pm, Dubai

Thursday, 3 December – Gulf Giants vs Abu Dhabi Knight Riders – 6:30pm, Dubai

Friday, 4 December – Desert Vipers vs Sharjah Warriorz – 6:30pm, Sharjah

Saturday, 5 December – Abu Dhabi Knight Riders vs Gulf Giants – 6:30pm, Abu Dhabi

Sunday, 6 December – MI Emirates vs Sharjah Warriorz – 2:00pm, Abu Dhabi

Sunday, 6 December – Desert Vipers vs Dubai Capitals – 6:30pm, Dubai

Monday, 7 December – MI Emirates vs Gulf Giants – 6:30pm, Abu Dhabi

Tuesday, 8 December – Dubai Capitals vs Sharjah Warriorz – 6:30pm, Dubai

Wednesday, 9 December – Sharjah Warriorz vs Abu Dhabi Knight Riders – 6:30pm, Sharjah

Thursday, 10 December – Dubai Capitals vs Gulf Giants – 6:30pm, Dubai

Friday, 11 December – Sharjah Warriorz vs MI Emirates – 6:30pm, Sharjah

Saturday, 12 December – Desert Vipers vs Abu Dhabi Knight Riders – 6:30pm, Dubai

Sunday, 13 December – MI Emirates vs Dubai Capitals – 2:00pm, Abu Dhabi

Sunday, 13 December – Gulf Giants vs Desert Vipers – 6:30pm, Dubai

Monday, 14 December – Abu Dhabi Knight Riders vs Dubai Capitals – 6:30pm, Abu Dhabi

Wednesday, 16 December – Qualifier 1: Seed 1 vs Seed 2 – 6:30pm, Abu Dhabi

Thursday, 17 December – Eliminator: Seed 3 vs Seed 4 – 6:30pm, Dubai

Friday, 18 December – Qualifier 2: Loser of Q1 vs Winner of Eliminator – 6:30pm, Sharjah

Sunday, 20 December – Final: Winner of Q1 vs Winner of Q2 – 6:30pm, Dubai

DP World ILT20 Season 5 Squads

Abu Dhabi Knight Riders

Auction Signings: Alishan Sharafu, Amshi De Silva, Muhammad Rohid, Moeen Ali, Arab Gul, Usman Tariq, Gulbadin Naib, Ibrar Ahmed, Andre Fletcher, Ajay Kumar, Colin Munro, Michael Pepper, Qais Ahmad, Jakeem Pollard, Abdul Mannan Ali, Ravija Sandaruwan, Abdullah Tarakhail, Lorcan Tucker

Pre-Auction Signings: Finn Allen, Jason Holder, Matthew Tromp, Sunil Narine

Desert Vipers

Auction Signings: David Payne, Fakhar Zaman, Naseem Shah, Babar Azam, Shadab Khan, Khuzaima Bin Tanveer, Vriitya Aravind, Aneurin Donald, Abdullah Ahmadzai, Joe Clarke, Nangeyalia Kharote, Sanjay Pahal, Harry Tector, Ishtiaq Ahmed, Nilansh Keswani, Saleem Safi, Bilal Tahir, Wali Muhammad

Pre-Auction Signings: Andries Gous, Dan Lawrence, Mujeeb-ur-Rahman, Shimron Hetmyer

Dubai Capitals

Auction Signings: Faf du Plessis, Max Holden, Dasun Shanaka, Aayan Khan, Hassan Khan, Phil Salt, Sediqullah Atal, Mark Adair, Karim Janat, Luke Wood, Tom Moores, Haider Ali, Zuhaib Zubair, Darwish Rasooli, Muhammad Arfan, Matt Potts, Usman Najeeb, Anudeep Chenthamara, Masood Ul Rahman Gurbaz

Pre-Auction Signings: Marcus Stoinis, Mustafizur Rahman, Noor Ahmad, Rovman Powell

Gulf Giants

Auction Signings: Liam Livingstone, Rahmanullah Gurbaz, Alzarri Joseph, Shamar Joseph, David Wiese, Ibrahim Zadran, Tabraiz Shamsi, Curtis Campher, Dhruv Parashar, Matiullah Khan, Haider Razzaq, Imran Mir, Imtiaz Khan, Meet Bhavsar, Shubham Ranjane, Wahidullah Zadran, Awais Ahmed, Sagar Kalyan, Alick Athanaze

Pre-Auction Signings: Azmatullah Omarzai, Blessing Muzarabani, David Miller, Heinrich Klaasen

MI Emirates

Auction Signings: Fazalhaq Farooqi, Muhammad Waseem, Chris Jordan, Allah Ghazanfar, Lizaad Williams, James Coles, Jonny Bairstow, Kusal Perera, Jordan Thompson, Zahoor Khan, Wasim Akram, Zain Ul Abidin, Muhammad Shafeeq, Asa Tribe, Raizal Nadir Nather Shah, Sanjay Krishnamurthi, Faridoon Dawoodzai, Ross Adair

Pre-Auction Signings: Nicholas Pooran, Rashid Khan, Romario Shepherd, Sherfane Rutherford

Sharjah Warriorz

Auction Signings: Richard Gleeson, Mohammad Nabi, Paul Walter, Adil Rashid, Brandon McMullen, Tom Banton, Craig Overton, George Linde, Ali Aamer Naseer, Fareed Malik, Sharafuddin Ashraf, Logan van Beek, Junaid Siddique, Tanish Suri, Nabeel Aziz, George Dockrell, Mohammad Saqib, Arunraj Selvaraj, James Rew

Pre-Auction Signings: Adam Milne, James Vince, Waqar Salamkheil, Sikandar Raza. (ANI)

(This content is sourced from a syndicated feed and is published as received. The Tribune assumes no responsibility or liability for its accuracy, completeness, or content.)

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THE TRIBUNE, India’s oldest, daily English-language newspaper, was first published on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan), and save for 40 days in the immediate aftermath of Partition, has come out every day over the last 145 years. THE TRIBUNE was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist of the time. The newspaper is run by a five-member Trust, which is chaired by Shri N N Vohra, former Governor of J&K State (2008-2018); as well as Justice S S Sodhi, former Chief Justice of the Allahabad High Court; Shri Gurbachan Jagat, former Governor of Manipur; Lt Gen. Shamsher Singh Mehta, former Western Army Commander; Shri Paramjit Singh Patwalia, Senior Advocate in the Supreme Court.

THE TRIBUNE is free, objective, and independent. Restraint and moderation, rather than agitational language, are the hallmarks of the paper.

The Tribune has two sister publications, Punjabi Tribune (in Punjabi) and Dainik Tribune (in Hindi).

Remembering Sardar Dyal Singh Majithia

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