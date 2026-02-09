DT
PT
Tribune Holiday Sale Winners Announced
Home / Sports / Kohli, Rohit moved to "Grade B" in BCCI's latest central contract list

ANI
Updated At : 09:15 PM Feb 09, 2026 IST
Mumbai (Maharshtra) [India], February 9 (ANI): The Board of Control for Cricket in India (BCCI) on Monday announced the Annual Player Contracts for Team India senior men and women teams for the 2025-26 season (October 1st, 2025 to September 30th, 2026).

In a major development, veteran cricketers Virat Kohli and Rohit Sharma have been moved to 'Grade B' in BCCI's central contract list for 2025-26.

India Test and ODI captain Shubman Gill, Jasprit Bumrah and Ravindra Jadeja have been placed in Grade A among the men, while India women's captain Harmanpreet Kaur, Smriti Mandhana, Jemimah Rodrigues and Deepti Sharma feature in the top bracket on the women's side.

Wicketkeeper-batter Rishabh Pant has been offered a Grade B contract despite being a regular member in Test side. Pant was appointed vice-captain of the Test team in 2025.

ODI vice-captain Shreyas Iyer also placed in Grade B, alongside KL Rahul, Mohammed Siraj, Yashasvi Jaiswal, Suryakumar Yadav, Hardik Pandya, among others.

In the women's category, Harmanpreet Kaur, Smriti Mandhana, Jemimah Rodrigues, and Deepti Sharma were offered Grade A contracts. Renuka Thakur, Shafali Verma and Richa Ghosh are among the 10 players in Grade B.

The BCCI Central Contracts are divided into three categories: Grade A, Grade B, and Grade C. The Grade A+ category has been abolished for the 2025-26 season.

Team India (Senior Men) Annual Contracts 2025-26:

Grade A: Shubman Gill, Jasprit Bumrah, Ravindra Jadeja.

Grade B: Washington Sundar, Rohit Sharma, Virat Kohli, KL Rahul, Mohammed Siraj, Hardik Pandya, Rishabh Pant, Kuldeep Yadav, Yashasvi Jaiswal, Suryakumar Yadav, Shreyas Iyer.

Grade C: Axar Patel, Tilak Varma, Rinku Singh, Shivam Dube, Sanju Samson, Arshdeep Singh, Prasidh Krishna, Akash Deep, Dhruv Jurel, Harshit Rana, Varun Chakaravarthy. Nitish Kumar Reddy, Abhishek Sharma, Sai Sudharsan, Ravi Bishnoi, Ruturaj Gaikwad.

Team India (Senior Women) Annual Contracts 2025-26:

Grade A: Harmanpreet Kaur, Smriti Mandhana, Jemimah Rodrigues, Deepti Sharma.

Grade B: Renuka Thakur, Shafali Verma, Richa Ghosh, Sneh Rana.

Grade C: Radha Yadav, Amanjot Kaur, Pratika Rawal, Kranti Gaud, Uma Chetry, Arundhati Reddy, Sree Charani, Yastika Bhatia, Harleen Deol, Kashvee Gautam, G Kamalini, Vaishnavi Sharma, Tejal Hasabnis. (ANI)

(This content is sourced from a syndicated feed and is published as received. The Tribune assumes no responsibility or liability for its accuracy, completeness, or content.)

The Tribune, now published from Chandigarh, started publication on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan). It was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist, and is run by a trust comprising five eminent persons as trustees.

The Tribune, the largest selling English daily in North India, publishes news and views without any bias or prejudice of any kind. Restraint and moderation, rather than agitational language and partisanship, are the hallmarks of the newspaper. It is an independent newspaper in the real sense of the term.

The Tribune has two sister publications, Punjabi Tribune (in Punjabi) and Dainik Tribune (in Hindi).

Remembering Sardar Dyal Singh Majithia

