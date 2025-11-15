Roundglass Punjab secure win on Day 1 of 3rd Hockey India Sub Junior Women Academy Championship 2025
Karnal (Haryana) [India], November 15 (ANI): The 3rd Hockey India Sub Junior Women Academy Championship 2025 - Zone A & B began on Saturday at the Kailash Hockey Stadium in Karnal, Haryana.
Roundglass Punjab Hockey Club Academy, Pritam Siwach Hockey Academy (Sonepat), HAR Hockey Academy, Ritu Rani Hockey Academy, R K Roy Hockey Academy and Khalsa Hockey Academy (Amritsar) won their respective matches.
The day began with a Pool A match in which Roundglass Punjab Hockey Club Academy defeated Vadipatti Raja Hockey Academy with a dominant scoreline of 11-0. Navdeep Kaur (6', 20', 30', 54') and Taniya Chandeliya (16', 19', 35', 37') scored four goals each. Randeep Kaur (22'), Harmanpreet Kaur (39') and Khushi Yadav (52') also contributed with goals for Roundglass Punjab Hockey Club Academy.
The second match saw Pritam Siwach Hockey Academy (Sonepat) enjoy a commanding 13-0 win over Citizen Hockey XI in Pool A. Mauki (6', 33', 37', 50'), Captain Diya (39', 41', 46'), Anshika (30', 44'), Parnita (7'), Geetika (24'), Nancy Saroha (58') and Chanchal (59') scored goals for the winning team.
In Pool B, HAR Hockey Academy defeated Tamil Nadu Academy 21-0. Antika (33', 34', 46', 47', 49', 57', 58'), Anjali ( 5', 7', 30', 48', 48', 51') and Captain Radhika (17', 24', 27', 32') were in incredible scoring form for HAR Hockey Academy. Jyoti (7', 59'), Vishakha (13') and Bharti (21') also featured on the scoresheet.
This was followed by another dominant Pool B victory as Ritu Rani Hockey Academy beat Hockey Family Badhkhalsa NCR Hockey Society 8-1. Aishmeen Kaur (31', 34', 53', 58'), Dilpreet Kaur (2', 38'), Captain Prabhjot Kaur (17') and Harshdeep Kaur (36') scored goals for Ritu Rani Hockey Academy. Palak (19') scored the lone goal for Hockey Family Badhkhalsa NCR Hockey Society.
In Pool D, R K Roy Hockey Academy emerged victorious over Raja Karan Hockey Academy with a narrow scoreline of 2-1. Riya Gaud (23') and Princi Yadav (35') scored the goals for R K Roy Hockey Academy, while Yogita (25') registered a goal for Raja Karan Hockey Academy.
In another Pool D clash, Khalsa Hockey Academy (Amritsar) defeated Markandeshwar Hockey Academy 2-0. Captain Jashandeep Kaur (28', 38') scored a match-winning brace for her side. (ANI)
(This content is sourced from a syndicated feed and is published as received. The Tribune assumes no responsibility or liability for its accuracy, completeness, or content.)
Unlock Exclusive Insights with The Tribune Premium
Take your experience further with Premium access.
Thought-provoking Opinions, Expert Analysis, In-depth Insights and other Member Only Benefits
Already a Member? Sign In Now